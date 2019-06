Még egy ok, hogy messziről kerüld a junk foodot

Amerikai kutatók szerint ha túlzottan feldolgozott élelmiszert eszünk, az arra késztet, hogy napi 500 kalóriával többet fogyasszunk. Azaz egyenes út az elhízáshoz.

Tudjuk, hogy a feldolgozott élelmiszerek, vagyis azok az iparilag előállított ételek, amelyeket eredeti állapotukhoz képest jócskán megváltoztatva eszünk, általában dúskálnak cukorban, szénhidrátokban, zsírban és adalékanyagokban, ezért ha rájuk szokunk, azzal nagyon rosszat teszünk az egészségünknek. Az Amerikai Országos Egészségügyi Intézet cukorbetegséget, emésztőszervi és vesebetegségeket vizsgáló intézetének kutatói egy nemrég publikált tanulmányukban – melyről a Healthline számol be – úgy találták, hogy ezek az ételek arra ösztönzik a fogyasztót, hogy minél többet egyen belőlük.

Napi ötszáz kalóriával több

A kutatásban részt vevő húsz önkéntes étkezési szokásait egy hónapon keresztül követték. A társaság fele először csak feldolgozott élelmiszereket kapott, a másik fele pedig természetes formájában vette magához az ételadagját, majd félidőben, azaz két hét után cseréltek. Napi háromszor étkeztek, amikor is annyit ehettek, amennyit csak kívántak, a tudósok pedig folyamatosan rögzítették, a mennyiséget. A feldolgozott ételek között szerepeltek cukros gabonapelyhek, sütemények, snackek; a másik csoportban pedig zöldségek, gyümölcsök, magvak, olívaolaj és natúr joghurt.

Azok, akik két hétig feldolgozott élelmiszereken éltek, átlagosan egy kilót híztak, egészségesen étkező társaik ugyanennyit fogytak. Nem is ez volt meglepő, hanem az, hogy előbbiek jóval többet is ettek, konkrétan napi átlag 508 kalóriával többet vittek be a szervezetükbe, mint a másik csoport tagjai – miközben a kétféle étrend tápanyagtartalmát kiegyensúlyozták, vagyis ugyanannyira voltak táplálóak.

A kutatók szerint ennek az a magyarázata, hogy az erősen feldolgozott ételek bővelkednek az üres kalóriákban, víztartalmuk viszont alacsony, így lassan telítenek el, azaz többet eszünk belőlük, hogy jóllakottnak érezzük magunkat.

Gyorskaja, gyors evés

Kevin Hall, a tanulmány vezető szerzője és munkatársai azon is elgondolkodtak, hogy mi okozta a két csoport étkezési szokásai között megfigyelt eltérést. A legkézenfekvőbb magyarázatnak pszichés háttere van: eszerint a gyorskaját szó szerint gyorsabban faljuk be, mint a hagyományosabb ételeket, így ugyanannyi idő alatt többet eszünk belőle. A mindful eating, vagyis az evés aktusára való tudatos odafigyelés népszerű és bevált diétás módszernek számít manapság, és éppen az a célja, hogy lelassítsuk az étkezéseinket. Ezzel ellentétben a junk food hívei az olcsó és gyors megoldásokat keresik, és inkább végigszaladnak a menün ahelyett, hogy élveznék az evés élményét.

Előnyök

A kóros elhízás a fejlett országokban népbetegségnek számít, ezért is fontos a változatos, minél egészségesebb étrend összeállítása. De tegyük hozzá, hogy a minimálisan feldolgozott élelmiszereknek vannak előnyei is, például egy munkával, rohanással teli napon egyszerűbb megvenni egy zacskó megmosott, megtisztított zöldséget, és azt felhasználni, mint nekiállni hosszas főzési előkészületeknek. Arra figyeljünk, hogy minél kevésbé legyen feldolgozva az az élelmiszer, és ha tudjuk, ellensúlyozzuk megfelelő mennyiségű egészséges, természetes táplálékkal.