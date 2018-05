Diétázz úgy, mint egy profi!

Önsanyargatás helyett jobb, ha az egészséges opciók hozzáadásán jár az eszünk - állítja a Harvard táplálkozási szakértője.

Dr. Teresa Fung szerint hiba csak arra koncentrálni, mit áldozzunk fel, mit vonjunk meg magunktól, amikor változtatunk az étrendünkön. A Harvard Egyetem professzora szerint a megfelelő tápanyagokat tartalmazó ételek hozzáadásával könnyebb pozitív változást előidézni, az ő ötös listáján szereplő ételek beépítése pedig sokkal inkább bónusz, mint teher.

Lazac

A fehérjében is bővelkedő halféle omega-3 zsírsavakat is tartalmaz, ami a szívnek és az agynak is jót tesz. Emellett jó D-vitamin forrás is, ezért hetente legalább egyszer mindenképp ajánlott fogyasztani egy keveset – mondja Fung.

Kelbimbó

Bár a kesernyés ízük sokakat eltántorít a rendszeres fogyasztástól, a kalóriaszegény zöld golyók számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak. A-vitaminból, C-vitaminból és K-vitaminból is van benne, de káliumot, folsavat és antioxidánsokat is tartalmaz. Egy félcsészényi adaggal ráadásul csupán 28 kalóriát visz be az ember, ha tehát az íz a gond, érdemes lehet olívaolajjal leönteni vagy egy kevés szeletelt diófélével megszórni a golyóbisokat.

Áfonya

Antioxidánsokat és C-vitamint is tartalmaznak, ráadásul 100 gramm gyümölcs mindössze 56 kalóriát jelent. Emellett A-vitaminban és rostokban is gazdag az áfonya, amelyet alkalomadtán gránátalmával vagy cseresznyével is helyettesíthetünk Fung szerint.

Olajos magvak

A ropogós magvak gyorsan eltelítenek és egészséges zsírsavakban, fehérjében és E-vitaminban is gazdagok. Meglehetősen kalóriadús ételekről van szó, arra tehát nem ért azért odafigyelni, hogy ne kilószámra zabáljuk a diót. A sózott variációk kerülendők a táplálkozási szakértő szerint, a mandula, a dió és a hivatalosan a hüvelyesek közé tartozó földimogyoró is jó választás ugyanakkor.

Natúr joghurt

Az emésztőrendszer és az immunrendszer megfelelő működést elősegítő baktériumok mellett fehérjét, kalciumot, magnéziumot és B12-vitamint is tartalmaz. Jobb a natúr, ízesítetlen joghurtokat választani a dietetikus szerint, az ízesített alternatívák ugyanis sok cukrot tartalmaznak. Egy kis áfonyával és dióval érdemes inkább felturbózni a joghurtot Fung szerint, így két legyet üthetünk egy csapásra.