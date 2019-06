Így válassz naptejet a bőrgyógyászok szerint

Tegyél magadnak egy szívességet, és ne kövesd el azt a hibát, hogy megfelelő fényvédelem nélkül merészkedsz ki a tűző napra.

A naptej használta több szempontból is fontos. Ha elmulasztod, az a lesz a legkisebb bajod, hogy élénkvörös színben pompázol. A napégés nemcsak fájdalmas, hanem a bőr ráncosodásához és hiperpigmentációhoz is vezethet, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a bőrrákos megbetegedések száma mennyire drámai növekedést mutat. Persze azért annak is van jelentősége, hogy milyen terméket használsz. Az NBC News kifaggatott néhány szakértőt, hogy a lehető legjobb döntést hozhasd.

Milyen naptejet vegyek?

Az Amerikai Bőrgyógyászati Társaság a széles spektrumú naptejeket ajánlja, melyeknek nagy előnye, hogy az UV-A és UV-B sugarak ellen egyaránt védenek. Az előbbiek azok, amelyek a bőr öregedését okozzák, az utóbbiak pedig a napégésért felelősek, de a bőrrák kialakulásának szempontjából mindkettő kockázatot jelent.

Mire utal a faktorszám?

Arra, hogy a naptej mennyi UV-B sugárzást tud kiszűrni. A bőrgyógyászok azt javasolják, hogy legalább 30-as faktorszámú terméket használj, amit a New Yorkban praktizáló Adarsh Vijay Mudgil mágikus számnak nevez. Nem véletlenül: miközben egy 15-ös faktorszámú naptej az UV-B sugarak 93 százalékát képes kiszűrni, addig egy 30-as már a 97 százalékát.

A szakemberek szerint fontos az időzítés is. Amikor hosszabb időt tervezel a szabadban, például a strandon tölteni, fél órával az indulás előtt kend be magad, majd kétóránként ismételd meg. Mudgil hozzátette: a fürdőzésnél az aranyszabály, hogy minden alkalommal, amikor kijössz a vízből, újra használd a naptejet.

Tartsd észben, hogy tökéletes védelmet egyetlen termék sem tud nyújtani, ezért fontos, hogy a nap folyamán többször is bekend magad, és az öltözékeddel (például sapkával) is védekezz a napsugarak ellen, és a lehetőségekhez mérten próbálj árnyékos helyeket keresni.

A leégés egy sor kellemetlen következménnyel járhat Fotó: Joel Carillet / Getty Images Hungary

Van jelentősége a bőrtípusnak?

Ha pattanásos, zsíros a bőröd, a „non-comedogenic” (nem mitesszerképző) felirattal ellátott termékeket keresd. Ez arra utal, hogy a készítmény nem fogja eltömíteni a pórusaidat – magyarázza Joshua Zeichner, a Mount Sinai Kórház bőrgyógyászati osztályának vezetője. Ha viszont száraz bőrrel vagy megáldva, jobban jársz egy fényvédő hatású hidratálóval vagy egy hidratálú tartalmú naptejjel.

Érzékeny bőr esetén Emily Smith, a Missouri Egyetem bőrgyógyásza a cink-oxidot és titán-dioxidot tartalmazó fizikai vagy ásványi fényvédőket ajánlja, amelyek bevonatot képeznek a bőrön, így védik a napsütés káros hatásaitól.

A kémiai fényvédők ezzel szemben olyan összetevők segítségével verik vissza az UV-sugarakat, mint az avobenzon és az oxibenzon. David Fieleke missouri bőrgyógyász azt mondja, az ilyen típusú termékek hátránya, hogy az arra érzékenyeknél bőrirritációt okozhatnak, ám cserébe könnyeben beszívódnak, illetve kevésbé hagynak fehér foltot maguk után.

Az arcodat se hagyd ki! Fotó: Tom Merton / Getty Images Hungary

Krém, lotion vagy spray?

Bár a fényvédők számtalan formában kaphatók, Joshua Zeichner szerint ennek leginkább csak a személyes preferenciák szempontjából van jelentősége.

A legjobb naptej végső soron az, amit ténylegesen használsz.

Persze akármilyen termék mellett is döntesz, csak akkor lesz hatásos, ha helyesen használod. Zeichner nagyjából 30 milliliteres mennyiség alkalmazását javasolja a napsütésnek kitett bőrfelületekre. A kenegetésnél ne feledkezz meg az arcodról és a kétóránkénti ismétlésről sem. Mudgil kiegészítő tanácsa, hogy a spray-t először a kezedre fújd, majd az ujjaiddal vidd fel az arcodra, hogy minél egyenletesebben tudd eloszlatni.

