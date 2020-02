Színes tapaszok fájdalom ellen: mire jó a kinesio tape?

A kineziológiai tapasz erősíti és segíti a szervezet öngyógyító folyamatait és a regenerációt a bőrünkben található receptorok folyamatos ingerlésével. Nem csupán sportsérülések enyhítésére alkalmas, hiszen kiváló kiegészítő terápia gerinc- és végtagfájdalmak, izomproblémák, mozgásszervi műtétek és törések utáni problémák esetén is. Hatására javul a vér- és nyirokkeringés, csökken a fájdalom. A tapaszok felhelyezésével ízületeket és izmokat tehermentesíthetünk, stabilizálhatunk, korrigálhatunk.

Manapság nemcsak sportolókon, de az „utca emberén” is megjelentek a színes kineziológiai tapaszok, amelyek körül számos tévhit kering, és sokan helytelenül használják őket. Farkas Ildikó, a Duna Medical Center gyógytornásza segít eligazodni a színes szalagok világában.

Sportolóknak, kismamáknak és babáknak

A kineziológiai tapaszok először sporteseményeken jelentek meg, hiszen a sportolóknál igen gyakoriak az izomhúzódások, izom- és szalagsérülések, de az ízületi bántalmak kezelése mellett a túlterhelésből adódó sérülésveszély megelőzésére is kiválóan alkalmas ez a módszer. Gyakorlatilag bármely mozgásszervi elváltozás gyors kezelésére használható a tapasz, legyenek azok rándulások, ficamok, törések és műtét utáni állapotok, izomsérülések, izomfájdalom, izomgörcsök. Gerinc- és végtagfájdalmak esetén is érdemes kipróbálnunk a kineziológiai szalagokat, de megoldás lehet a sérülések következtében kialakuló vér- és nyirokkeringési problémákra is.

A nők teste várandósság alatt is sokat változik, ezért ilyenkor gyakoriak a hát, derék, illetve a keresztcsont környéki panaszok. Ezek kineziológiai tapasszal és megfelelő ragasztási technikával szintén enyhíthetők.

A színes szalagok babáknál is alkalmazhatók már pár hónapos kortól, elsősorban ortopédiai problémák, sérülések és izomtónuszavarok esetén, de itt is fontos hangsúlyozni, hogy kiegészítő terápiaként. A gyerekek számára készült kineziológiai tapasz anyagában nem különbözik a hagyományostól, de színes, vidám mintájú darabok is elérhetők a piacon, melyekkel hamar megbarátkoznak a kicsik.

Miből van a tapasz?

A kineziológiai tapasz rugalmas, légáteresztő pamutanyagból készül. Orvosi akrilt tartalmaz, így könnyen a bőrre ragasztható. Vastagsága az emberi bőrhöz hasonló, együtt mozog a szöveteinkkel, nem akadályoz a mozgásban. Felhelyezése egyáltalán nem fájdalmas, és 4-5 napig is fennmarad a bőrön, még mindennapos zuhanyzás mellett is. Gyógyszert nem tartalmaz, bár vannak turmalint tartalmazó tapaszok is, de ezeknek az árfekvése magasabb. A turmalinban ásványi anyagok és anionok vannak, és elsősorban gyulladásos problémákra alkalmazzák.

Miért színes?

A különböző színű tapaszok anyaga és tartóssága azonos, a színek közti különbségnek a színterápiában van szerepe. Eszerint az elmélet szerint a színek képesek lelki és fizikai állapotunkat is pozitívan befolyásolni. Ez alapján elmondható, hogy a meleg színek vitalizálnak, energetizálnak, míg a hideg színek nyugtatnak-hűsítenek, így inkább alkalmasak például gyulladáscsökkentésre.

Miért ne ragasztgassuk magunkat?

Bár manapság bárki számára elérhetők a kineziológiai tapaszok, a felhelyezésüket ne próbáljuk meg otthon, saját magunk megoldani. A rosszul felhelyezett tapasz az izomműködés és az ízületi mozgások akadályozását, fájdalmát okozhatja, és javulás helyett könnyen okozhat romlást. A kívánt hatás elérése érdekében ajánlott a technikában jártas terapeutát felkeresni. Természetesen ha a páciens számára kényelmesen elérhető az adott testrész, a terapeuta segítségével könnyen elsajátítható a helyes felhelyezés, de elsőre ne próbálkozzunk saját magunk megtalálni a tapasz helyét. Ez a módszer is – mint általában a mozgásterápiás beavatkozások – minden esetben alkalmazkodik az adott problémához és a páciens aktuális állapotához. Az alaptechnikákon kívül számos felhelyezési mód létezik, ebben kizárólag egy képzett szakember tud hatékony, gyors és személyre szabott segítséget nyújtani.

Mikor nem ajánlott a tapasz?

A kineziológiai tapaszok alkalmazása nem javasolt friss trauma, nyílt sebek, égett bőrfelület, friss műtéti hegek, anyajegyek, pikkelysömör, elvékonyodott, pergamenszerű bőr, súlyos cukorbetegség, friss trombózis esetén. Terhesség első trimeszterében hasra és deréktájra nem helyezik fel a szakemberek, illetve kerülendő akkor is, ha valaki allergiás a szalagot rögzítő ragasztóra.

Valóban hatásos?

A nemzetközi szakirodalomban évtizedek óta olvashatunk kineziológiai tapasszal kapcsolatos kutatásokról és ezek pozitív eredményeiről. A módszerrel kapcsolatos bizonytalanságot csak a tapasztalat írhatja felül. Érdemes tehát kipróbálni a tapaszt, nagy meglepetést tartogathat a szkeptikusok számára.