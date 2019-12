Teszt: van értelme lassú főzőt venni? Egyáltalán mi az?

Mit tudnak a lassú főzők? Mekkorát érdemes venni, és mennyit kell áldozni rá? Melyikkel lehet valóban finom ragut vagy sült csirkét készíteni? A Tudatos Vásárlók Egyesülete Magyarországra is rendelhető lassú főzőket tesztelt.

Az egyesület szerint a lassú főzőkészülék egyik legnagyobb előnye, hogy miután beledobálod az összetevőket, gyakorlatilag „magától” elkészül az étel, így nem kell a fazék mellett szobroznod, és mentesülhetsz a rendszeresen kevergetés terhe alól is. A lassúbb főzés ráadásul jobb ízélménnyel is kecsegtet.

Mekkora készüléket vegyek?

Attól, hogy egy termék leírásában egy bizonyos űrtartalom szerepel, még nem készíthető benne ugyanannyi étel. A legtöbb lassú főzőnél csak a gyártó által feltüntetett érték kétharmada használható ténylegesen főzésre, az edényt ugyanis nem lehet színültig tölteni.

Az egyesület azt ajánlja, hogy a nagy családi, baráti összejövetelekhez a 6 literes verziót válaszd (ami a gyakorlatban körülbelül 4,5 liternek felel meg). Ezzel akár egy 6-8 fős társaságnak is elegendő ételt lehet főzni, de akkor is jó megoldásnak számít, ha egyszerre szeretnél több adagot készíteni és lefagyasztani. Ha viszont csak 1-2 személyről kell gondoskodnod, a kisebb, 3,5 literes lassú főző is elegendő lehet, amellyel csaknem 2 liter leves főzhető.

A 36 ezer forintos Crock-Pot CSC026 DuraCeramic Saute 86 százalékos eredménnyel lett a teszt legjobbja Fotó: amazon.co.uk

Mennyibe fog kerülni?

Az attól is függ, hogy mekkorát szeretnél. A teszten legjobb eredménnyel végzett 5 literesnél nagyobb kiszerelésű gépek ára 18 ezer és 37 ezer forint között mozog, míg a közepes, 3-5 literes kategóriában hozzávetőleg 13 ezer forint körüli kiadással kell számolni.

Ezek a termékek azzal kerültek az élmezőnybe, hogy finom ragu és sült csirke készíthető velük, könnyen kezelhetők, tisztíthatók, és a legtöbbnek van melegen tartó funkciója is. Ha kicsi a háztartásod, már 6 ezer forintért kaphatsz olyan kompakt készüléket, ami az összesített szempontok alapján jól szerepelt, ám cserébe nem alkalmas például egy egészben sült csirkéhez.

A 18 ezer forintos Morphy Richards 460009 85 százalékos eredménnyel végzett a második helyen Fotó: morphyrichards.co.uk/

A lista végére azok a lassú főzők kerültek, amelyek ízetlen ételt készítettek, könnyen karcolódnak, sérülékeny a külső borításuk és gyorsan átforrósodik a fogantyújuk. A teljes teszt eredménye (előfizetés ellenében) itt olvasható.