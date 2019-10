Somlóik tesztje: ezeket csak saját felelősségre kóstold meg

Hatféle bolti somlói galuskát ettünk végig, és ennek hatására a „rossz szájízt hagy maga után” kifejezés egészen új mélységeket nyert a számunkra. Úgy tűnik, ebben a műfajban már annak is örülni kell, ha valami csak közepesen pocsék.

A somlói galuska Magyarország kedvenc süteményei közé tartozik, így kíváncsiak voltunk, hogy a hétköznapi bevásárlások alkalmával beszerezhető termékek mennyire lehetnek képesek betölteni az űrt, amikor épp nincs lehetőségünk felkeresni a jól bevált cukrászdánkat. Ahogy a fenti bevezetőből is kiderül, sajnálatos módon semennyire. A legtöbb termék borzalmas mű- és/vagy gyógyszerízzel büntette tesztelőinket, akik ekkor még a tésztalevesek által okozott sokkból ocsúdtak fel.

Hogy készül a somlói galuska?

Traszkovics Zsolt élelmiszermérnök, a DIATRA Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője a Dívány kérdésére elmondta: a somlói galuska világhírű édesség, ami az eredeti recept alapján piskótából, citromos, rumos, narancshéjas öntetből, baracklekvárból és diós, valamint vaníliás krémből készül, majd ezt öntik nyakon csokoládékrémmel és koronázzák meg tejszínhabbal.

A szakember szerint jellemző tendencia, hogy az eredeti receptet a cukrászdákban kapható somlóik sem követik, a bolti változatok pedig aztán végképp eltérnek tőle. Az ok elsősorban abban keresendő, hogy az előrecsomagol termékeknél a gazdaságosabb előállítás a fő szempont, illetve az, hogy napokon át megőrizzék a minőségüket.

Természetesen a bolti somlói is lehet finom, de az eredetire csak a nevében szokott hasonlítani.

Hatféle bolti somlóit kóstoltunk végig Fotó: Ruzsovics Dorina

Traszkovics Zsolt hozzátette, hogy a gyártók különféle adalékanyagot adnak a tésztához és a krémhez a kívánt eltarthatósági idő elérése érdekében. Nem árt tisztában lenni azzal sem, hogy a termékek ízét a legnagyobb mértékben aromák adják, amit pedig a tetejükön látsz, az csak ránézésre tejszínhab, valójában növényi hab. Nem véletlen, hogy napok után is mutatós tud maradni.

Ha valakit érdekel, miből készül a bolti változat, érdemes megnézni a csomagoláson, hiszen ott mindent feltüntetnek.

Hogyan teszteltünk?

Kóstolónkhoz a nagy láncok aktuális kínálatából szereztük be a somlói galuskákat, amiből összesen hatféle gyűlt össze. Bár voltak, amik már ránézésre sem tűntek valami étvágygerjesztőnek, megtettük azt, amit kellett, és ellenérzéseinket félretéve végigpróbáltuk őket.

Egyik rosszabb volt, mint a másik Fotó: Ruzsovics Dorina

Szerkesztőségünk tagjai szokás szerint egy vakteszt keretében kóstolták meg a termékeket, hogy semmiféle részlehajlás ne fordulhasson elő, majd szigorúan szubjektív, érzékszervi szempontok figyelembevételével értékelték őket egy 1-től 5 pontig terjedő skálán. Az összesítés és az átlagolás után ebből jött ki az alábbi végeredmény:

3. helyezett: Lidl Pilos somlói galuska – 2,66 pont (289 forint/260 g)

Összetevők: kakaós öntet (55%), [ivóvíz, cukor, pudingpor (cukor, módosított keményítő, 2% zsírszegény kakaópor, étkezési só, aroma), aroma, tartósítószer: kálium-szorbát], 21% vaníliaízű krém {ivóvíz, krémpor [cukor, módosított keményítő, tejsavópor, növényi zsírpor (kókuszolaj, maltodextrin, módosított keményítő), aromák, sűrítőanyag: nátrium-alginát; savanyúságot szabályozó anyag: citromsav; étkezési só, színezék: annato], növényi hab [ivóvíz, teljes mértékben hidrogénezett pálmamagolaj, cukor, tejfehérje, emulgeálószerek: zsírsavak mono- és digliceridjeinek tejsav-észterei, lecitinek (szójából), zsírsavak mono- és digliceridjeinek diacetil-borkősav-észterei; stabilizátorok: cellulóz, nátrium-karboxi-metil-celluóz, kálium-foszfátok; aroma, színezék: karotinok; tartósítószer: kálium-szorbát]}, 12% növényi hab, [ivóvíz, teljes mértékben hidrogénezett pálmamagolaj, cukor, tejfehérje, emulgeálószerek: zsírsavak mono- és digliceridjeinek tejsav-észterei, lecitinek, (szójából), zsírsavak mono- és digliceridjeinek diacetil-borkősav észterei, stabilizátorok: cellulóz, nátrium-karboxi-metil-celluóz, kálium-foszfátok; aroma, színezék: karotinok; tartósítószer: kálium-szorbát], 10% piskótatészta [búzafinomliszt, tojáslé (tojás, étkezési sav: citromsav), cukor, ivóvíz, piskótastabilizáló keverék (stabilizátor: szorbitok; emulgeálószerek: zsírsavak mono- és digliceridjei, zsírsavak poliglicerin-észterei; ivóvíz), sütőpor (térfogatnövelő szer: nátrium-hidrogén-karbonát; kukoricakeményítő, stabilizátor: difoszfátok), tartósítószer: kálium-szorbát], dió, mazsola.

Fotó: Ruzsovics Dorina

Ha képes voltál végigolvasni az összetevők listáját, fogadd őszinte gratulációnkat! Tesztelőinknek szerencsére nem nyílt ilyesmire lehetőségük, így nem is tudtak fennakadni az átlagember számára értelmezhetetlen anyagok láttán. Oké, tudjuk, ez nem olyan, mint egy cukrászdában készült somlói. Ez egyébként vastagon érződött is rajta. Kóstolóink főleg sajátos állagát, nagymértékű édességét és pálinkára emlékeztető ízjegyeit kifogásolták, de ketten ennek ellenére is magasabb pontszámot adtak rá.

Nincs semmilyen íze, hatalmas mazsolák vannak benne.

Mind az állaga, mind a színe szörnyű. Ázott trutyi!

Nagyon édes, de az állaga nem is hasonlít a somlóihoz.

Pálinkaízű.

Felüdülés. Van benne valami finom magocska.

2. helyezett: SPAR somlói galuska – 2,83 pont (269 forint/260 g)

Összetevők: kakaós öntet (53%) [ivóvíz, cukor, pudingpor (kukoricakeményítő, étkezési só, vaníliaaroma, színezékek: karotinok, riboflavin), 2% kakaópor, aroma, tartósítószer: kálium-szorbát], vaníliaízű krém (21%) {ivóvíz, krémpor [cukor, módosított keményítő, tejsavópor, növényi zsír (pálma), aroma, étkezési sav (citromsav), étkezési só, színezék: annatto], hab: növényi hab [ivóvíz, teljes mértékben hidrogénezett pálmamagolaj, cukor, tejfehérje, emulgeálószerek: zsírsavak mono- és digliceridjeinek tejsav-észterei, szójalecitin, zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav észterei; stabilizátorok: cellulóz, nátrium-karboxi-metil-cellulóz, kálium-foszfátok; aroma, színezék: karotinok], tartósítószer: kálium-szorbát}, hab: {növényi hab (13%) [ivóvíz, teljes mértékben hidrogénezett pálmamagolaj, cukor, tejfehérje, emulgeálószerek: zsírsavak mono- és digliceridjeinek tejsav-észterei, szójalecitin, zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav észterei; stabilizátorok: cellulóz, nátrium-karboxi-metil-cellulóz, kálium-foszfátok; aroma, színezék: karotinok], tartósítószer: kálium-szorbát}, piskótatészta (11%): [búzafinomliszt, tojáslé (tojás, étkezési sav: citromsav), cukor, ivóvíz, piskótastabilizáló keverék (stabilizátor: szorbitok; emulgeálószerek: zsírsavak mono- és digliceridjei, zsírsavak poliglicerin észterei; ivóvíz), sütőpor (térfogatnövelő szer: nátrium-karbonátok; kukoricakeményítő, stabilizátor: difoszfátok), tartósítószer: kálium-szorbát], dió (0,8%), mazsola (0,8%).

Fotó: Ruzsovics Dorina

Az összetevők listája a SPAR résztvevőjénél sem nyúlt sokkal rövidebbre, de az összhatás mintha egy fokkal jobb lett volna. Persze különösebb kulináris örömöket ettől sem lehetett várni, már csak azért sem, mert szinte csak a rumos aromát lehetett kivenni benne, illetve a habja is nélkülözött mindenféle természetességet. Mindezek dacára itt is született két pozitív értékelés.

A tejszínhab műanyagízű, a többi pedig tömény rum.

Finom, rumos. Gusztusos színe van.

Nagyon rumos, ami el is rontja az egészet, ezenfelül nagyon édes.

Gesztenyepürének nem lenne rossz.

A tejszínhab nagyon undi, viszont a somlóinak jó az íze, rumos, mazsolás.

1. helyezett: SPAR Enjoy somlói galuska – 3,16 pont (399 forint/200 g)

Összetevők: víz, tej, növényi habalap (víz, teljes mértékben hidrogénezett növényi olajok (kókusz, napraforgó), cukor, stabilizátorok: szorbit szirup, hidroxi-propil-cellulóz, tejfehérje, emulgeálószerek: zsírsavak mono- és digliceridjeinek diacetil-borkősavészterei, lecitinek (napraforgó), étkezési só, aromák, színezék: karotinok), cukor, vaníliaízű hidegkrémpor (cukor, módosított keményítő, tejsavópor, sovány tejpor, aroma, színezék: annatto), teljes tojáslé (pasztőrözött tojáslé, tartósítószer: kálium-szorbát, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav), búzaliszt, bióbél, tejszín (tejszín, sűrítőanyag: karragén (E407)), kakaópor, vaníliaízű pudingpor (kukoricakeményítő, étkezési só, sűrítőanyag: karragén, aroma (vanília), színezékek: karotinok, annatto, riboflavinok), emulgeálószer (víz, zsírsavak mono- és digliceridjei, szorbitok, zsírsavak poliglicerin észterei, propilén-glikol; természetes aroma), térfogatnövelőszer (térfogatnövelőszer: nátrium-karbonátok, étkezési kukoricakeményítő, stabilizátor: difoszfátok), tartósítószer: kálium-szorbát.

Fotó: Ruzsovics Dorina

A SPAR drágábbik somlóija nem cáfolt rá nevére, és tényleg élvezhetőbbnek bizonyult. Voltak, akik már azt is díjazták, hogy szilárd az állaga és külsőre is guszta. Ami az ízét illeti, arról némiképp megoszlottak a vélemények. Ketten úgy nyilatkoztak, hogy nagyon finom, ketten meg úgy, hogy szörnyű. A vegyes értékeléseknek köszönhetően a termék végül egy hármas fölével hozta el a győzelmet, ami még mindig nem tekinthető túl acélos eredménynek.

Ennek legalább szilárd az állaga.

Mintha lekvár lenne benne, szörnyű!

Nagyon finom.

Finom! Ez az egy ehető.

Nagyon guszta, de rossz az íze. Szörnyen. Mintha avas lenne.

Futottak még 4. helyezett: ALDI Duo’r somlói galuska – 2,33 pont (169 forint/150 g) Az Aldi terméke állagra és ízre is érdekes volt, de sajnos nem jó értelemben. Az előbbiről a viasz, az utóbbiról a tartósítószer jutott egy-egy tesztelőnk eszébe. Többeket váratlanul érte a vaníliakrém tekintélyes mértékű jelenléte is, ami elég dominánsan köszönt vissza az ízében is. 5. helyezett: Csupor somlói galuska – 2,16 pont (299 forint/220 g) Gyógyszer, köptető, whiskey és műanyag – a Csupor somlói sajátos utóízére ezek a lehetséges megfejtések érkeztek kóstolóink részéről. Ennek megfelelően a termék senkitől nem kapott hármasnál magasabb pontszámot. 5. helyezett: Mazsi somló galuska – 2,16 pont (389 forint/260 g) A Mazsi versenyzőjének értékelései szintén három ponton tetőztek, méghozzá hasonló okokból, mint előzőleg taglalt konkurensénél. Egyetlen tesztelőnktől eltekintve, aki egész tűrhetőnek nevezte, mindenki azt mondta rá, hogy rettenetes műíze van.

Inkább magadnak dobnál össze egy finom somlóit? Meg tudunk érteni! Itt van egy szuper recept, amiben valószínűleg nem fogsz csalódni: