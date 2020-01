7 virslis fogás szilveszteri maradékból

Újévkor virslit fogyasztani több szempontból is jó döntés: egyrészt a babona szerint sertéshústartalma garantálja a jövő évi bőséget, szerencsét és gazdagságot, másrészt pedig nagyon könnyen és gyorsan lesz belőle valami finom. Most azt mutatjuk meg, mennyire változatos arca lehet az újévi virslinek, ha egy kicsit túllépünk a főtt és sült változatokon.

Valószínűleg német szokás az év első napján a virsli fogyasztása, amivel az ilyenkor szinte kötelező sertésadagot egyszerűen, gyorsan és költséghatékonyan letudhatjuk. Mindezt ráadásul úgy, hogy az egészet még főzni sem kell, csak néhány percig a forró vízben hagyni a falatokat. Ha jó virslit szeretnél választani, elsősorban a hústartalmat figyeld, ami lehetőleg legyen 80 százalék körül. Ha pedig megvan a kedvenced, próbáld ki muffinban, különleges hot dogban, levesbetétként vagy egy klassz, savanykás korhelysalátában.

Ez a reggeli virslis muffin annyira egyszerű és finom, hogy jó eséllyel nem csak újévkor lesz a kedvenced. Ha egy kis adag majonézzel, omlettel és egy szelet ementálival is megtöltöd, akkor lesz igazán tökéletes. Újévtől függetlenül utazásokra is magaddal viheted, könnyen adagolható, és simán kibír akár egy napot is.

Ha szereted a hot dogot, akkor ezt a mézes-mustáros változatot is imádni fogod. Kicsit különlegesebb és pikánsabb a hagyományosnál, ráadásul akár a szilveszteri buliban is simán felszolgálhatod.

Ez az egyszerű burgonyaleves az új év első napján egyrészt egy jól sikerült bulika utáni könnyű fogás lehet, másrészt visszafogott íze lehetőséget ad arra is, hogy a kedvenc fűszereddel dobd fel – na és persze néhány karika grillezett virslivel.

Ha szereted a bablevest, és nem akarsz túl sok időt tölteni a konyhában, ez a gyors, virslis változat biztos, hogy a kedvenced lesz. Az egészet úgy találtuk ki, hogy a lehető legkevesebb dolgod legyen vele.

Ha jó lenne a következő évtől egy kicsit egészségesebben élni, próbáld ki ezt a karalábéfőzeléket, amit ezúttal nem tejszínnel, hanem kókusztejjel készítettünk el. A különlegesség mellett tökéletes kísérője egy pár frissen sült virsli, egy kis adag ráolvadt sajttal.

A korhelysaláta retró finomság – ha régen nem kóstoltad, csak fogj egy pirítóst, és majszold el vacsorára az év első napján.

Ha a szilveszteri buli után is még vendégeket vársz, vagy te mész, de túl egyszerű lenne a virslifalatokat egy kis mustárral tésztabundába tölteni, készítsd el ezt a kicsit kínai hangulatú, édes-csípős változatot, aminek a tetejét szezámmaggal szórtuk meg.