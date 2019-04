Miért tompul az ízlelésünk idősebb korunkra?

Előfordul, hogy idősebb korunkban kevésbé érezzük a különböző ételek ízét, ezért egykori kedvenc fogásaink nem ízlenek már annyira, mint fiatalabb éveinkben. Mi lehet a magyarázat?

Nem csupán ízlelőbimbóink határozzák meg, milyennek érezzük egy étel ízét. Bonyolult folyamatról van szó, melybe a többi érzékszervünk is belejátszik, hiszen az adott étel vagy ital ízéhez annak látványa, illata és még számos más tulajdonsága is hozzátartozik. Nem véletlen tehát, hogy olykor úgy érezzük, megváltozott bizonyos ételek íze – amit korábban a legfinomabb falatnak tartottunk, többé már korántsem annyira ínycsiklandozó számunkra. Ez gyakran az öregedéssel jár együtt. De miért romlik ízlelésünk idősebb korban? Erre keresi a választ a The Conversation írása.

Szaglásunk, ízlelőbimbóink és fogaink is rosszabbul teljesítenek

Az egyik fő oka annak, hogy idősebb korban máshogy, illetve kevésbé érezzük számos étel ízét, szaglásunk fokozatos romlása. Hatvanéves korunktól kezdve egyre kevesebb illatot vagyunk képesek megkülönböztetni egymástól. Ennek oka, hogy ebben a korban már lassabban pótlódnak az orrunkban található, adott időközönként folyamatosan kicserélődő szaglóreceptorok, melyek aktiválódnak a különböző illatmolekulák hatására, és továbbítják az érzetet az agyba. Gondoljunk csak arra, hogy mennyire másként érezzük az ízeket, mikor náthásak vagyunk, és bedugult orrunk miatt elveszítjük szaglásunkat.

Egy másik lehetséges oka annak, ha idősebb korban nem ízlenek annyira a korábban kedvelt ételek, hogy a nyelvünk elején és oldalán található ízlelőszemölcsök állaga idővel megváltozik. Ezeknek a szemölcsöknek az oldalsó és alsó falában bújnak meg az ízlelőbimbók, melyek észlelik a szánkba került ételekben lévő ízanyagot, és azzal érintkezve ingerületet hoznak létre, mely agyunk felé továbbítódik. Az ízlelőbimbók száma azonban idősebb korban csökken, a szemölcsök pedig zártabbak lesznek, ami eltompítja az ízérzékelést.

Régebben minden finomabb volt. Vagy az én ízérzékelésemmel van gond? Fotó: Extreme Media / Getty Images Hungary

Végül, de nem utolsósorban, fogaink állapota is közrejátszik mindebben. Ha nem ügyelünk kellőképpen fogaink egészségére, idősebb napjainkra elveszíthetjük azok egy részét – a hiányt általában műfogsorral pótolhatjuk. Minél rosszabb azonban a fogazatunk állapota, annál kevésbé vagyunk képesek kellően megrágni az ételeket, így azok összetevői nyálunkba kerülve nem bomlanak le megfelelően, miáltal kevésbé tudják stimulálni az ízlelőreceptorainkat.

Mindemellett számos egyéb egészségi és életmódbeli tényező is szerepet játszhat az ízérzékelésünk tompulásában, például a dohányzás, a különböző gyógyszerek állandó szedése, az időskori betegségek, vagy az olyan súlyosabb egészségügyi problémák, mint a rákbetegség. Érdemes odafigyelnünk egészségünkre, hiszen a boldog öregkor sok esetben csak rajtunk múlik.