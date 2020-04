Ketchupok tesztje: nem aratott győzelmet a klasszikus

Ki képes ellenállni egy nagy adag sült krumplinak? Főleg, ha jó minőségű ketchupba mártogatjuk.

Koronavírus ide vagy oda, ezen a héten sem maradunk teszt nélkül. Habár most nem tudtunk az irodában frappáns megjegyzésekkel, fintorgó arccal termékeket tesztelni, mert mindannyiunk otthonról dolgozik, egy német tesztmagazin ketchuptesztjével jelentkezünk.

19 tubus a tesztasztalon – de mi is a ketchup?

A Stiftung Warentest tesztjei mindig jelentőségteljesek: szigorú laboratóriumi körülmények között, szakértőkkel karöltve nézik meg, hogy mit érdemes vennünk. A szakértők 19 ketchupot szereztek be, amiből 14 jónak is bizonyult. A nagy élelmiszergyártók különösen meggyőzőek voltak, de a boltok saját márkái is szintén átmentek a szűrőn, ráadásul mindannyian maguk mögött hagyták a kedvelt Heinz termékét. A ketchup elsődleges összetevője – meglepetés! – a paradicsomszósz, ezt követi szorosan a cukor, de ennek mennyiségében nagyban különbségek vannak, a legmagasabb a Heinzé. Van olyan termék is, amelyben édesítőszert használnak, ám ne feledjük: ami látszólag mentes, abban is van cukor, hiszen a paradicsomnak mindig van saját cukortartalma. Persze nem kell ennyire szigorúan venni a ketchup cukortartalmát, hiszen a cukros italok, a zsíros ételek – amikkel legtöbbször együtt esszük – többet tesznek hozzá a kalóriaadaghoz.

A vörös az egészséges!

A paradicsom jellegzetes színét egy bizonyos növényi anyagnak, a likopinnak köszönheti, aminek antioxidáns hatása van, jót tesz az egészségnek, és képes a szabad gyököket semlegesíteni, így valamiféleképp véd a ráktól is, bár erre egyértelmű bizonyítékot még nem találtak. Ám fontos, hogy mivel a zúzáskor és melegítéskor megbomlanak a paradicsom sejtjei, a ketchupban még több a felhasználható likopin: 100 g paradicsomból körülbelül 3-5 g likopint tudunk kitermelni, míg ugyanennyi ketchupból 7-21 g-ot is (bár természetesen 100 g ketchup nem feleltethető meg 100 g paradicsomnak).

Ketchup gyerekeknek?

Mivel a ketchupot lelkesen fogyasztják a gyerekek is, a legtöbb gyártó piacra dobta a gyerekbarát ketchupot. Hogy ez mit jelent? Egyrészt magasabb árat, másrészt kevesebb cukrot, ennek ellenére az azt helyettesítő agávésziruppal egy cseppet sem lesz kevesebb a kalóriabevitel, ráadásul az édes íze miatt intenzívebb is lesz, ami nem éppen jelent jót, így összességében nem igazán érdemes ezekre pénzt áldozni. Sőt, ha a Heinz gyerekeknek készült tubusát nézzük, akkor még rosszabb a helyzet: a cukor egy részét szteviol-glikozidok helyettesítik, amelyek híresek az erősen keserű mellékízről: erre hivatkozva jelezték a tesztelők, hogy ezeknek a tubusoknak ecetíze van. Összességében pedig nemcsak a gyerekek fintoroghatnak, hanem a szülők pénztárcája is, mert a gyerekekre szabott ketchup egyértelműen drágább – néha látszólag indokolatlanul. Például a Heinz Kids receptje ugyanaz, mint a redukált cukorral rendelkező terméké – a gyártó szerint azért, mert a csomagolási és logisztikai költsége magasabb.

Mire figyeljünk még?

Az európai gyártók egyébként magas minőségi követelményeknek felelnek meg. A ketchup összetevőinek legalább 6 százaléka száraz paradicsom, ennek a tesztben szereplő mindegyik termék eleget tesz. Meglepő módon éppen a klasszikus Heinz és a Kraft az, amely a legkevesebbet tartalmazza belőle.

A tesztelők fontosnak tartották értékelni azt is, hogy melyik ketchupos tubusból jön ki legjobban a szósz. Ha a palack vége felé járunk, akkor egyre kevesebb örömet lelünk abban, hogy rázás, ütögetés, nyomkodás, sőt esetleg a palack elvágása árán lehet csak kivarázsolni belőle az utolsó cseppeket.

Na és akkor milyen is a jó ketchup?

Hogy az érzékszervi megítélés során nagyon jó minősítést kapjon, a ketchupnak a következő tulajdonságokkal kellett rendelkeznie:

A legfontosabb természetesen az aroma. Legyen a szósz illatos, erős, friss ízű. Itt igazán kevés termék tudott helytállni.

Emlékeztessen a ketchupra. Fontos, hogy a jól ismert ketchupíz érvényesüljön: azaz legyen kissé savas, kissé ecetes, kissé fűszeres. Ha túlságosan dominál a paradicsomíz, akkor elveszti értelmét.

Nem mindegy, hogy milyen az a vörös. A szósz színe terjedhet az egészen világostól a nagyon sötétig. Az üveges tubusok többnyire az utóbbiak táborát erősítik, a műanyagban tároltak pedig inkább világosabbak. A marketing talán itt megette a minőséget?

És mi alapján lesz ennyi az annyi?

A Stiftung Warentest munkatársai 19 ketchupot teszteltek, melyből 4 biotermék, 4 pedig részben édesítőszerrel adagolt. Három termék gyerekeknek készült.

A végső pontozás 40 százaléka érzékszervi ítélet alapján történt. Öt képzett tesztelő természetesen névtelenített termékeket azonos körülmények mellett kóstolt, minden apróságot dokumentálva: megjelenést, textúrát, szagot, ízt és az utóíz részleteit is. A végeredmény további 15 százalékát a kémiai minőség határozta meg: szakértők elemezték a termékek összetevőit a legapróbb részletekig. További 15 százalékot jelentettek a ketchupokban található szennyező anyagok: rovar- és penészirtó szerek, nehézfémek, arzén és a többi, amelyek leginkább az éretlen paradicsom vagy a nem megfelelő feldolgozás során kerülhettek a végtermékekbe. A mikrobiológiai minőséget sem hagyták ki, ez a végső pontszám 5 százalékát tette ki. A csomagolás mibenlétét három szakértő ellenőrizte aszerint, hogy mennyire könnyű kinyitni, illetve bezárni a tubust, vagy kinyerni belőle a tartalmát. Megnézték azt is, hogy az eredetről, az újrahasznosításról, a csomagolóanyagokról vagy a palackok töltési mennyiségéről származó információk mennyire érvényesek. Ez a teljes teszt 10 százalékát jelentette. A fennmaradó 15 százalék pedig a címkén található információk érthetőségét díjazta, ezt három szakértő figyelte.

A német tesztmagazinban az alábbi ponthatárok alakulnak: 0,5-1,5 (kiváló); 1,6-2,5 (jó); 2,6-3,5 (kielégítő); 3,6-4,5 (elégséges); 4,6-5,5 (elégtelen).

Némely termék nem kapható hazai áruházban, illetve a koronavírus okozta kényszeres otthon maradást tekintetbe véve nem tudtunk és nem is szerettünk volna csak ezért minden boltba eljutni, így a táblázat árakra vonatkozó adatai egyelőre hiányosak. A teszt teljessége érdekében ugyanakkor nem hagytuk ki őket a listából.

# Termék Érzékszervi ítélet Kémiai minőség Szennyező anyagok Mikrobiológiai minőség Csomagolás Információk érthetősége Összesen Ár (100 g) 1. Alnatura bioketchup 1,0 (nagyon jó) 2,0 (jó) 2,1 (jó) 1,0 (nagyon jó) 1,7 (jó) 2,0 (jó) 1,6 (jó) 159,8 Ft 2. Bio Zentrale Biokids 2,0 (jó) 2,2 (jó) 2,2 (jó) 1,3 (nagyon jó) 1,7 (jó) 2,1 (jó) 2,0 (jó) 327,8 Ft 3. Denn’s Biomarkt 2,0 (jó) 2,2 (jó) 2,2 (jó) 1,0 (nagyon jó) 1,3 (nagyon jó) 2,1 (jó) 2,0 (jó) 300 Ft 4. Lidl Kania ketchup 2,0 (jó) 2,2 (jó) 2,2 (jó) 1,0 (nagyon jó) 1,7 (jó) 1,9 (jó) 2,0 (jó) 67,8 Ft 5. Rapunzel bioketchup 2,0 (jó) 1,2 (nagyon jó) 2,1 (jó) 1,0 (nagyon jó) 1,4 (nagyon jó) 3,0 (kielégítő) 2,0 (jó) 294 Ft 6. Rewe Ja ketchup 2,0 (jó) 1,9 (jó) 2,4 (jó) 1,0 (nagyon jó) 1,7 (jó) 2,3 (jó) 2,0 (jó) nem kapható 7. Werder Feinkost ketchup (üveg) 2,0 (jó) 2,0 (jó) 2,1 (jó) 1,0 (nagyon jó) 1,5 (nagyon jó) 2,3 (jó) 2,0 (jó) nem kapható 8. Werder Feinkost ketchup (műanyag) 2,0 (jó) 2,2 (jó) 2,2 (jó) 1,0 (nagyon jó) 1,7 (jó) 2,1 (jó) 2,0 (jó) nem kapható 9. Werder Feinkost cukormentes ketchup 2,0 (jó) 1,8 (jó) 2,2 (jó) 1,0 (nagyon jó) 1,5 (nagyon jó) 2,1 (jó) 2,0 (jó) nem kapható 10. Born ketchup 2,0 (jó) 2,0 (jó) 1,9 (jó) 2,5 (jó) 1,0 (nagyon jó) 1,9 (jó) 2,2 (jó) nem kapható 11. Edeka Gut und Günstig ketchup 3,0 (kielégítő) 2,1 (jó) 2,0 (jó) 1,0 (nagyon jó) 1,7 (jó) 1,8 (jó) 2,3 (jó) nem kapható 12. Heinz ketchup 2,0 (jó) 2,8 (kielégítő) 2,6 (kielégítő) 1,0 (nagyon jó) 1,3 (nagyon jó) 3,4 (kielégítő) 2,3 (jó) 115 Ft 13. Kaufland K-Classic ketchup 3,0 (kielégítő) 2,1 (jó) 1,8 (jó) 1,5 (nagyon jó) 1,7 (jó) 2,2 (jó) 2,4 (jó) nem kapható 14. Penny ketchup 3,5 (kielégítő) 1,6 (jó) 2,0 (jó) 1,3 (nagyon jó) 1,7 (jó) 2,0 (jó) 2,5 (jó) 29,9 Ft 15. Aldi Süd Kim ketchup 2,0 (jó) 1,9 (jó) 1,8 (jó) 1,0 (nagyon jó) 1,3 (nagyon jó) 3,6 (elégséges) 2,6 (kielégítő) nem kapható 16. Kraft 3,0 (kielégítő) 3,0 (kielégítő) 2,1 (jó) 1,3 (nagyon jó) 1,8 (jó) 2,4 (jó) 2,6 (kielégítő) nem kapható 17. Aldi Nord Delikato ketchup 2,0 (jó) 2,2 (jó) 2,1 (jó) 1,0 (nagyon jó) 1,3 (nagyon jó) 3,8 (elégséges) 2,7 (kielégítő) nem kapható 18. Heinz Kids ketchup 3,0 (kielégítő) 2,1 (jó) 1,9 (jó) 1,0 (nagyon jó) 1,4 (nagyon jó) 3,9 (elégséges) 3,1 (kielégítő) nem kapható 19. Heinz 50 százalékkal kevesebb cukortartalmú ketchup 3,0 (kielégítő) 2,6 (kielégítő) 3,4 (kielégítő) 1,0 (nagyon jó) 1,7 (jó) 3,7 (elégséges) 3,4 (kielégítő) 152,5 Ft

