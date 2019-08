Sporttáplálkozás vegán módra: növényi étrend a jobb teljesítményért

Mennyire elégíti ki a növényi eredetű étrend egy sportoló szükségleteit? Hogyan lehet összehangolni a vegetáriánus vagy vegán étrendet a kemény edzésmunkával? Tény, hogy több időt és figyelmet igényelhet az étrend tervezése annak érdekében, hogy a tápanyagszükséglet minden téren (a makro- és a mikrotápanyagok tekintetében is) kielégített legyen, de a küldetés nem lehetetlen.

Mi a közös Venus Williams teniszezőnőben, Nate Diaz ketrecharcosban és Kendrick Farris súlyemelőben? Két dolog biztosan: sikeresek és vegánok.

Elterjedt nézet, hogy a vegetáriánus vagy vegán étrend nem alkalmazható kemény edzésmunka mellett, egyesek szerint többek között azért, mert a fehérjeszükségletet nem elégíti ki. Az igazság ezzel szemben az, hogy a megfelelő információk birtokában a növényi étrend tökéletesen képes biztosítani az intenzív edzésmunka támasztotta igényeket. Ehhez adunk most néhány tippet.

A vegetáriánus vagy vegán étrend választásának számos indoka lehet: kulturális vagy vallási meggyőződés, morális meggyőződés (állatok tisztelete, védelmezése, szeretete), egészségi előnyök, környezetvédelmi okok, divat. A szemivegetáriánusok nem fogyasztanak húst, esznek viszont tojást és/vagy tejterméket és/vagy halat, szárnyas húst. Az ovo-lakto vegetáriánusok a növényi alapanyagokon kívül tojást, tejet és tejterméket esznek. A vegán életmódot folytatók semmilyen állati eredetű terméket nem fogyasztanak.

Ha tisztában vagy a vegetáriánusok/vegánok számára alkalmas fehérjeforrásokkal, olyan tápláló és kreatív ételeket készíthetsz, mint például a mandulavajas banánszendvics vagy a pikáns hummusz nyers zöldségekkel.

Ideális fehérjeforrások vegetáriánusok számára:

tojás

sovány tejtermékek (tej, sajt, túró, joghurt, különösen a görög joghurt)

fehérjepor

Ideális fehérjeforrások vegánok és vegetáriánusok számára:

tofu

szójából készült termékek

szárazhüvelyesek (lencse, sárgaborsó, vörös bab, vesebab stb.)

dió- és mogyorófélék, és a belőlük készült vajak

magvak

Tudjuk, hogy folyékony formában fogyasztott, szénhidrátot és fehérjét egyaránt tartalmazó frissítés a legoptimálisabb egy kemény, magas intenzitású edzés után, valamint hogy a könnyen emészthető formátumú fehérje az erőedzések mellett is szükséges.

A vegetáriánusok számára jó hír, hogy a regeneráló étkezések többsége sovány tejet vagy görög joghurtot tartalmaz, a vegánoknak azonban egy kicsit bonyolultabb a helyzete. Az utóbbi időben ugyan nőtt a tejtermékek helyettesítésére alkalmas termékek kínálata, azok sok esetben – például mandula-, kókusz-, zab- rizs- vagy mogyorótej – meglehetősen alacsony szénhidrát- és fehérjetartalommal rendelkeznek.

Ezek közül például sem a mandulatej, sem a szójatej nem tartalmaz elegendő szénhidrátot, ám regeneráló edzésnél ez még kiküszöbölhető, ha eszünk mellé egy banánt és egy kis mézet. Az alacsony fehérjetartalom – különösen a mandulatej esetében – azonban nem teszi alkalmassá regeneráló fogásnak. De egy vegán megoldhatja a problémát némi extra fehérje bevonásával.

„Ismerek vegán sportolókat, akik kender-, illetve borsófehérjeporokat használnak. Gyakran ajánlom, hogy őrölt mandulát is fogyasszanak, amiből 25 g 5,3 g fehérjét jelent” – írja Renee McGregor Edzés és étrend című könyvében, aki a vegán atléták számára azt javasolja, hogy a különféle tejhelyettesítők közül a szóját részesítsék előnyben.

Ehhez hasonlóan, ha naponta 4-6 alkalommal megvan 0,25 g/ttkg fehérje teljes értékű élelmiszerekből, akkor szinte bizonyos, hogy fedezni tudod az edzés támasztotta tápanyagigényedet. Ezenfelül az olyan fehérjeforrások, mint a szezámmag, a napraforgómag, a tofu és a tökmag gazdag BCAA-források (elágazó láncú aminosavak), így különösen jól jönnek az erőedzések előtti órában fogyasztva.

Van azonban néhány tápanyag, amelyet nehezebb pótolni vegetáriánus vagy vegán diéta esetén.

Vas és cink

Bár a növényi források bővelkednek ezekben a tápanyagokban, nem minden esetben érhetőek el azonnal a szervezet számára, és a felszívódásuk hatásfoka is jóval alacsonyabb, mint az állati eredetű élelmiszerből. A babok, teljes kiőrlésű gabonák, diófélék és magvak cinktartalma magas ugyan, ám tartalmaznak fitátokat is, amelyek akadályozzák a vas és a cink felszívódását. A cink biológiai hasznosíthatóságát növeli a táplálékkal bevitt fehérje, de lehetséges, hogy a táplálékkiegészítőkben lévő folsav, vas, kalcium, réz és magnézium mégis megakadályozza ezt. Mindezek miatt a cinkpótlás, vagy a cinket is tartalmazó multivitamin-készítmény fogyasztása javasolható a vegán sportolók számára – a fenti összefüggések észben tartása mellett. Aki szeretné természetesebb módon pótolni a cinket, a tökmag és a kendermag is jó választás.

Kalcium

Hiánya nem valószínű vegetáriánus és vegán sportolóknál sem, amíg napi 3 vagy 4 adag tejterméket vagy dúsított szójaterméket fogyasztanak. További tejmentes kalciumforrások:

diófélék, különösen a mandula és a kesudió

tofu

szezámmag és tahini

csicseriborsó

B12-vitamin

Ez a vitamin csak az állati eredetű forrásokban található meg, így a tojást vagy a tejterméket fogyasztó vegetáriánusok esetében valószínűleg elégséges a bevitele. A vegán étrendből azonban teljesen hiányzik, ezért szükséges a pótlása, ugyanis az idegrendszer megfelelő működéséhez és a vörösvérsejtek képződéséhez elengedhetetlen.

Hogyan pótoljuk? Előfordulhat különböző algákban és természetes módon termesztett növényekben, amelyekbe a különböző baktériumok, rovarok révén vagy a talajból kerülhet bele. Egyes gombák, erjesztett szójababok és tengeri hínárok szintén tartalmazhatják, a legideálisabb azonban az, ha B12-vel dúsított szója-, mandula-, illetve egyéb növényi tejek vagy húspótlékok révén visszük be a szervezetünkbe. Ezeknek a csomagolásán általában feltüntetik a hozzáadott tápanyagokat, így könnyen megtalálhatjuk a megfelelő terméket.

Omega-3 zsírsavak

Két fontos omega-3 zsírsav, az EPA (eikozapentaénsav) és a DHA (dokozahexaénsav) az agy és a szív- és érrendszer működésében, karbantartásában játszanak szerepet, sőt a gyulladások és az oxidatív stressz csökkentésében is szerepük van. A legjobb forrásaik az olajos halak, például a lazac és a makréla, amelyek azonban a vegetáriánus vagy vegán diétából hiányoznak. Egy harmadik omega-3 zsírsavból, az alfa-linolénsavból viszont a szervezet képes EPA-t és DHA-t előállítani. Az alfa-linolénsav (ALA) jó forrása a lenmag, a chiamag, a dió és a dióolaj, valamint a kendermag.

Mindazonáltal az így bevitt ALA mennyisége nem biztos, hogy elegendő a szükséges EPA és DHA képzéséhez, ezért a vegetáriánus és vegán sportolóknak ajánlott algaalapú omega-3 táplálékkiegészítőt szedni, és a fenti forrásokból minél többet fogyasztani, hogy biztosan elegendő mennyiséghez jussanak.