Így készülj az idei fekete péntekre

Nyakunkon a Black Friday, vagyis a fekete péntek, az év egyik legnagyobb vásárlási őrülete. Az esemény az Egyesült Államokból indult, de már Magyarországon is egyre több embert mozgat meg.

A hatalmas árleszállításokkal kecsegtető fekete pénteket hagyományosan november utolsó péntekjén tartják, ami idén november 29-re esik, vannak azonban olyan hazai kereskedők is, akiknél már most zajlanak az akciók. A fokozott érdeklődést jól mutatja, hogy a vásárlási dömping tavaly mintegy 800 ezer embert sarkallt költekezésre. Nem is kevésre: az online rendelések 40 milliárd forintos forgalmat generáltak.

Beivódott a köztudatba

Az eMAG megrendelésére készült felmérés alapján a fekete péntek célcsoportja elsősorban a 18 és 55 év közötti korosztályból kerül ki. Közülük 93,6 százalék vallja magát internetfelhasználónak, és 78,8 százalékuk él az online vásárlás lehetőségével. Az eseménnyel a vásárlók 90 százaléka van tisztában, és 30 százalékuk tervezi is, hogy vesz valamit.

A cég 10 hónapos felkészülési időszakát követően november 22-én tartja saját fekete pénteki akcióját, melynek keretében több mint 700 ezer terméket értékelnek le – tudtuk meg sajtótájékoztatójukon. Ez összességében 3,2 milliárd forint értékű kedvezményt jelent. Az online boltnál arra számítanak, hogy az esemény napján több mint 3 millió látogatójuk és 1,8 millió egyéni látogatójuk lesz, amit úgy kell elképzelni, hogy az érdeklődők 27-szer tudnák megtölteni az új Puskás Ferenc Stadiont.

A legtöbben akciós kütyüket keresnek Fotó: Daviles / Getty Images Hungary

A műszaki cikkek mennek a legjobban

Catalin Dit, a vállalat hazai vezetője a Dívány kérdésére azt mondta, hogy várhatóan az idei évben is az elektronikus készülékek, a tévék, okostelefonok, mosógépek, hűtőgépek, laptopok és háztartási kisgépek lesznek a legkelendőbbek. Az akciók természetesen ezekre az árucsoportokra is kiterjednek: egyebek mellett mintegy 6500 laptopot, 5000 hűtőgépet, 4500 mosógépet, továbbá 50 ezer játékot és baba-mama terméket, illetve közel 300 ezer divatcikket kínálnak majd kedvezményes áron. Bár az esemény lebonyolítása komoly logisztikai kihívásokkal is jár, azt ígérik, hogy öt partnerük közreműködésével a megrendelések 70 százalékát 5 napon belül kiszállítják, december 7-ig pedig várhatóan minden termék megérkezik a címzettekhez.

Ahány kereskedő, annyi időpont Az esemény dátuma cégenként változik. Miközben a MALL.hu-nál például már jelenleg is zajlik a Black Friday Maraton, addig a Media Markt és Extreme Digital november 15-re időzítette fekete pénteki akcióját. Az Euronicsnál ezzel szemben november 12. és 18. között, míg az Alza.hu-nál november 13. és december 1. között tart a kedvezményes időszak.

Akciós repülőt is vehetsz

Az eMAG egy sor különleges termékkel és szolgáltatással készül a fekete péntekre, amelyek egyébként nem szerepelnek kínálatukban. A szokásos árukon kívül így autókat, lakókocsit, turisztikai csomagokat, élményajándékokat – többek között raftingolást, e-sport-oktatást, főzőtanfolyamot, vitorlásoktatást – családfakutatást, repülő- és fesztiváljegyeket, gyémánt ékszereket, drágaköves nyakláncokat, sőt akár jachtokat vagy repülőgépet is lehet vásárolni tőlük.

Tanácsok a vásárláshoz

Az online bolt összeszedte, hogy a zavartalan vásárlási élmény és a még gyorsabb rendelés érdekében hogyan érdemes felkészülni az akciókra, hiszen a legjobb ajánlatok gyakran másodpercek alatt elfogynak:

előre nézd ki, hogy milyen termékek érdekelnek, és add hozzá őket a kedvenceidhez

ellenőrizd, hogy minden adatot megadtál-e a profilodban

töltsd le a mobilalkalmazást, hogy elsőként értesülhess az akciók kezdetéről

mentsd el kártyaadataidat, a szállítási címedet, vagy adj meg egy csomagfelvételi pontot, hogy egy kattintással rendelhess

Azért csak ésszel!

Csak azért, mert fekete péntek van és/vagy valamit különösen csábító áron kínálnak, még nem muszáj megvenned. Főleg, ha semmi szükséged nincs rá. Némi óvatosság egyébként sem árt, mivel nem példa nélküli, hogy egyes kereskedők az akció kezdete előtt felárazzák a termékeket, hogy aztán irreálisan magas „kedvezményt” kínálva, a vásárlók megtévesztésével próbáljanak túladni rajtuk. Ennek elkerülése végett mindig érdemes körbenézned az ár-összehasonlító oldalakon, hogy a meghirdetett engedmény mennyire felel meg a valóságnak.