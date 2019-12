Ilyen gyakran kellene kimosni az ágyneműdet

Veled is előfordul, hogy egy hónapig nem cseréled le az ágyneműdet, vagy talán még tovább is kitartasz a piszkos párna, lepedő, takaró mellett? A szakértők szerint ez se nem egészséges, se nem higiénikus.

A legtöbb ember immunis a saját testszagára, ezért észre sem veszi, hogy árad a bűz és a mocsok a régóta nem mosott ágyneműjéből – magyarázza Laura Goodman, a Conell Egyetem kutatója a Prevention hasábjain. A koszos ágynemű nemcsak gusztustalan, de idővel egészségi problémákat, például bőrirritációt vagy kiütéseket okozhat, és a poratkákat is elszaporíthatja.

Minimum két-, de inkább egy hetente cseréld

Egyetlen éjszaka alatt 1,4 milliárd elhalt bőrsejtet vedlesz le, mely az ágyadban tanyázó poratkák kedvenc tápláléka. Habár ezek az apró élősködők nem terjesztenek betegséget, az ürülékük könnyen allergiát okozhat. A nap során rád ragadt kórokozókat, piszkot, testápoló- és sminkmaradványokat is mind-mind magaddal viszed az ágyba, arról nem is beszélve, hogy szexuális életedet is valószínűleg a párnák közt, a lepedőn éled.

Mindezek az anyagok alvás közben közeli kapcsolatba kerülnek a bőröddel, és hosszú távon bőrkiszáradást, ekcémát, bőrpírt, és más egészségi gondokat okozhatnak, de a baktériumok, gombák és hasonló élősködők is sokkal könnyebben elszaporodnak egy piszkos környezetben.

Milyen gyakran kell kimosni az ágyneműt? Fotó: Justin Paget / Getty Images Hungary

A szakértők emiatt azt javasolják, hogy minimum kéthetente cseréld le az ágyneműdet. Sok esetben viszont – például ha meztelenül alszol, ha rendszeresen szeretkeztek partnereddel, vagy ha kisállattal osztod meg az ágyad – érdemes inkább hetente frissen mosott ágyneműt felhúzni. Ha allergiás vagy, esetleg hajlamos a bőrirritációra, ha ritkábban mosol hajat, illetve ha sminkben bújsz ágyba, érdemes még ennél is gyakrabban, heti két-három alkalommal cserélni.

Mosáskor figyelj rá, hogy mindig az anyagnak megfelelő beállításokkal, a cédulán jelzett módon mosd ki a párnákat, takarókat, lepedőt (a poliészter anyag jellemzően a langyos vizet szereti, míg a gyapjú kibírja a forró vízben mosást is). Érdemes mindig az anyaghoz igazított legnagyobb hőfokon mosni, hogy a kórokozók minél inkább elpusztuljanak. Óvakodj tőle, hogy a kelleténél több mosószert önts a gépbe, túlzott mennyiségben ugyanis a vegyület molekulái beleragadhatnak az ágyneműbe, és irritálhatják a bőrödet alvás közben.