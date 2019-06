Grillsajtok tesztje: a cipőtalp nem nyikorog ennyire!

Váratlan hanghatások kíséretében összesen tizenhatféle grillsajton rágtuk át magunkat.

Amilyen egyszerűek, olyan nagyszerűek – gondoltunk a grillsajtokról, amikor megszületett bennünk a teszt gondolata. Hamar kiderült, hogy mekkorát tévedtünk. A legtöbb kipróbált termék veszettül rágósnak bizonyult, és csak fülsértő nyikorgások közepette adta meg magát a fogaink alatt. Szenvedéseink szerencsére nem voltak teljesen hiábavalóak, a TOP3 ugyanis ízre és állagra is remekül vizsgázott.

Hogyan készül a grillsajt?

Traszkovics Zsolt élelmiszermérnök, a DIATRA Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője szerint nyers tejből, amit előbb hőkezelnek, majd baktériumkultúrával oltanak be. A felhasznált baktériumok ártalmatlanok az egészségre, viszont fontos szerepet töltenek be: átalakítják a tej alkotórészeit, amitől kialakul maga a sajt. Érdekesség, hogy az oltáshoz használt enzimeket eredetileg borjúgyomorból vonták ki, de ma már léteznek mikrobák által megtermelt enzimek, sőt növényi kivonat alapú enzimkészítmények is.

Tizenhatféle grillsajtot próbáltunk ki Fotó: Ruzsovics Dorina

A következő fázisában a kapott alvadékot a sajt típusától függően apríthatják, formázhatják, préselhetik és gyúrhatják is. A szakember azt mondja, bár a termékek összetevői gyakorlatilag azonosak, a gyártási technológia nagyban befolyásolhatja az ízüket. Egyes sajtokat például érlelnek, füstölnek vagy fűszernövények hozzáadásával ízesíthetnek. Ha a folyamat részletesebben is érdekel, vagy netán úgy érzed, hogy a grillsajtsütési technikád még finomításra szorul, olvasd el alábbi cikkünket, melyben hasznos tippekkel szolgálunk:

Hogyan teszteltünk?

Kóstolónkhoz a nagy láncok aktuális kínálatából szereztük be a termékeket. A mezőny összeválogatásánál ezúttal egy kicsit megengedőbben jártunk el, mert kíváncsiak voltunk, hogy a sok sajtfajta és ízesítés közül melyik nyújtja a legjobb ízélményt. Válogatásunkban így egyebek mellett natúr, camembert és füstölt termékek is szerepeltek.

Nagy volt a tolongás a teszthelyiségben Fotó: Ruzsovics Dorina

Mint kiderült, a sajtok között megfigyelhető néhány további különbség is. Miközben egyes termékek tömbökben kaphatók, addig másokat szeletelve csomagolnak, ami sok macerától (a szeleteléstől és a kísérő lé kilötykölésétől) kímélheti meg az embert, sőt olyan is akad, amelyikhez fűszerkeveréket vagy lekvárt mellékelnek.

Szerkesztőségünk tagjai szokás szerint egy vakteszt keretében próbálták ki a termékeket, melyeket szigorúan szubjektív, érzékszervi tényezők figyelembevételével egy 1-től 5 pontig terjedő skálán értékeltek. Az összesítés és az átlagolás után ebből jött ki a következő rangsor:

3. helyezett: Karaván grillkorong natúr – 3,7 pont (749 forint/2x80 g)

Összetevők: sajt, ivóvíz, vaj, tejsavópor, emulgálósók (nátrium-citrátok, polifoszfátok), sovány tejpor, étkezési só, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), tartósítószer (kálium-szorbát).

Fotó: Ruzsovics Dorina

A terméknél tapasztalható kellemesen füstös ízvilág és a krémes állag ütőképes kombinációnak bizonyult. A Karaván idén piacra dobott grillkorongja szinte mindenkinek ízlett. Nem kicsit, nagyon.

Ez valami Karavánszerűség lehet. Jó, bár nekem túl krémes.

Nagyon krémes, főleg ahhoz képest, hogy füstölt ízű. Kellemesen olvadós.

Finom, kellemesen füstös, az állaga fura.

Puha a belseje, kicsit a tömlős sajtra emlékeztet. Mintha a csomagolással együtt enném meg.

Kellemesen füstös, tök jó puha a belseje, nincs utóíze.

Krémes állagú füstölt sajt. Finom.

Kemény a külseje, de ahhoz képes túl puha a belseje.

Ez egész jó, krémes belül.

Nagyon rossz az íze, az állaga, szaga.

Jó, ismerős füstölt sajt íz. Karaván?

2. helyezett: Karaván grillkorong paradicsom-oregánó ízesítéssel – 3,8 pont (749 forint/2x80 g)

Összetevők: sajt, ivóvíz, tejsavópor, emulgálósók (nátrium-citrátok, polifoszfátok), sovány tejpor, 1% fűszerkeverék (oregánó, paradicsom), savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), étkezési só, tartósítószer (kálium-szorbát).

Fotó: Ruzsovics Dorina

Mint kiderült, a Karaván képes emelni a tétet, mivel az olaszos karakterű fűszerezés csak még finomabbá teszi. Ennek csalhatatlan jele, hogy a termék nem is kapott hármasnál alacsonyabb pontszámot.

Olaszos, de nem a rossz, ráborult fűszerkeveréki értelemben. Jó.

Finom, fűszeres, olaszos jellegű.

Finom, fűszeres, mintha pizzás lenne, a sajt íze és állaga is kellemes.

Jó, hogy fűszeres, oregánó talán. Pizzaízű puhatestű, de ahhoz képest jó.

Nagyon finom, kellemesen karakteres az íze, az utóíze kicsit fura.

Fűszeres füstölt sajt. Egy kicsit ragacsos és nem igazán érvényesülnek benne a fűszerek.

Finom, jól is néz ki, de sajnos hozzáragad a fogamhoz és olyan, mintha örökre ott maradna.

Tök jó, ez ízlik.

Nagyon tömény, de nagyon finom, kicsit pizzás utóízzel.

Ízesített. Kár, hogy érezni a szárított fűszer darabkáit.

1. helyezett: Tihany Válogatás Grill Camembert ajándék vörösáfonya-lekvárral – 4,15 pont (719 forint/190 g)

Összetevők: sajt: tehéntej, étkezési só, tejfehérje, kultúrák, tejoltó, camembert-kultúra.

Fotó: Ruzsovics Dorina

A Tihany Camembert új grillterméke már alapból is nagyon finom volt. Hát még a mellé csomagolt áfonyalekvárral együtt! Persze a camembert-nek nincs olyan domináns íze, de ez egyáltalán nem baj. Ha valami lágyra és krémesre vágysz, ami különbözik a megszokott grillsajtoktól, ne is keresgélj tovább!

Klasszikus Camembert, csak én azt nem szeretem.

Camembert.

Isteni, lágy, krémes camembert, enyhén füstös.

Camembert, ha nem tévedek, vagy inkább a cseh hermelin jutott eszembe, ezért áfonya helyett sörrel kísérném le. Klasszikus.

Semmi különleges, semleges az íze, állagra puha.

Klasszik camembert. Áfonyalekvárral jobb.

Ez tök király, lekvárral főleg. <3>

Natúr camembert, eddig a legjobb.

Kellemes. Az elején van egy kis gombás utóíz, de összességében finom.

Íztelen, áfonyalekvárral jó. 3>

Futottak még Ezek a termékek most nem jutottak el a dobogóig, ezért értékeléseiket is rövidebbre fogjuk. 4. helyezett: Tihany Válogatás Grill camembert sajt grillfűszerkeverékkel – 3,45 pont (719 forint/2x80 g) A Tihany Camembert másik változata egyedi fűszerezésével hívta fel magára a figyelmet. A többségnek egyértelműen bejött, de akadtak páran, akik túl fűszeresnek és/vagy csípősnek érezték. 5. helyezett: Karaván grillsajt – 3,3 pont (899 forint/240 g) A Karaván klasszikus grillsajtja a márkára jellemző füstös ízekkel vívta ki csapatunk szimpátiáját. Kritikákkal szinte csak sósabb íze és rágósabb állaga miatt illették. 6. helyezett: Fino natúr grillsajt – 2,8 pont (749 forint/250 g) A natúr sajtok közül a Fino terméke jött be legjobban tesztelőinknek, akik úgy nyilatkoztak, hogy kicsit semlegesebb, de ezzel együtt sem rossz az íze, csak épp borzasztóan nyikorog. 6. helyezett: Tesco Halloumi sajt – 2,8 pont (899 forint/225 g) „Nyikorog, mint egy túlhasznált ékszíj” – írta valaki a Tesco termékéről, amivel nagyjából a többiek is egyetértettek. Ízre még elment volna, gumiszerű állagával viszont elég nehezen lehetett megbékélni. 8. helyezett: Hajdú natúr grillsajt – 2,7 pont (648 forint/240 g) A Hajdú versenyzője szintén a nyikorgós sajtok táborát erősítette, ami visszafogott ízeivel együtt csak visszafogott sikert aratott. Volt, aki egyenesen a biciklibelsőhöz hasonlította, ami nem éppen a gasztronómia csúcsa. 9. helyezett: Gazi grillsajt mediterrán fűszeres – 2,5 pont (1299 forint/200 g) Magasabb árfekvése tükrében a Gazi grillsajtjától jobb eredményt vártunk volna, de itt is csak a szokásos nyikorgó cipőtalp köszönt vissza némi fűszerrel meghintve. 10. helyezett: BBQ grilltallér sajtkészítmény gouda sajttal – 2,44 pont (799 forint/280 g) A puhább állagú BBQ grilltallér némi változatosságot hozott a mezőny gumiszerű nyikorgók által uralt részében. Kár, hogy csak nyomokban hasonlított sajtra (a csomagoláson sajtkészítmény szerepel), és volt némi fura mellékíze is. 11. helyezett: SPAR grillsajt natúr – 2,25 pont (899 forint/300 g) Nyikorgós, sós gumi – vélekedtek tesztelőink a SPAR résztvevőjéről, amelyről egyik kóstolónknak a soknapos krumplipüré íze jutott eszébe. Nem csoda, hogy értékelései három pontnál tetőztek. 12. helyezett: President grill camembert sajt provence-i fűszeres – 2,15 pont (799 forint/2x90 g) A President camembert értelmezését tesztelőink túlzottan folyósnak és fűszeresnek találták. „Olyan, mintha porból lenne, az állaga rossz, és az utóíze is szörnyű” – mutattak rá az értékelőlapon. 13. helyezett: Lidl Bluedino grillsajt natúr – 2,05 pont (699 forint/240 g) A Lidl natúr terméke pont olyannak hatott, mint a többi natúr grillsajt: túlsózott (és persze nyikorgós) gumidarabnak, amit csak komoly nehézségek árán lehet elrágni. 13. helyezett: Mizo grillsajt – 2,05 pont (999 forint/400 g) Mintha csak sült macisajt lenne, vagy sajtos Cheetos, esetleg krumplinudli. A Mizo terméke sok minden emlékeztette kóstolóinkat, csak a grillsajtra nem. 13. helyezett: Szarvasi natúr grill mozzarella – 2,05 pont (499 forint/150 g) A Szarvasi grill mozzarelláról kétféle álláspont született. Az egyik azt állította, hogy felejthető és nincs semmi íze, a másik meg azt, hogy szörnyű és kellemetlen. 16. helyezett: Lyttos Halloumi grillsajt – 1,8 pont (899 forint/250 g) A Lyttos grillsajt már végképp túllépte tesztelőink ingerküszöbét. A jelenlévők egyöntetűen furának nevezték a nagy átlagnál is nyekergősebb állaga, illetve sós jegyekkel megtűzdelt – hol semleges, hol műanyagos hatású – ízvilága miatt.

