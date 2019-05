Gumicukrok tesztje: lássuk a medvét!

Rágóizmainkat és ízlelőbimbóinkat egyszerre kockára téve összesen tízféle gumicukrot próbáltunk ki, hogy megtaláljuk neked a legjobbat.

A gumicukorról valószínűleg neked is a klasszikus gumimacik jutnak eszedbe. De vajon mit tudnak az olcsó, saját márkás trónkövetelők? Na és a cuki gumicápák vagy a 100 százalékban természetes összetevőkből készülő prémium termék? Elöljáróban érd be annyival, hogy ezúttal is szép számmal akadtak meglepetések!

Mi van a gumicukorban?

Ha valaha még jóízűen szeretnél gumicukrot rágcsálni, nem biztos, hogy tudni akarod a választ! Amennyiben viszont kellően erős a gyomrod és készen állsz szembesülni az igazsággal, itt egy rövid összefoglaló Traszkovics Zsolt élelmiszermérnöktől, a DIATRA Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetőjétől.

A szakember szerint az édesség cukor, glükózszirup, invertcukorszirup és zselésítő anyag, leggyakrabban zselatin, különféle színező- és ízesítőanyagok, illetve bizonyos esetekben gyümölcslevek (melynek jelenléte arra utal, hogy minőségibb az adott termék) felhasználásával készül. Az összetevők közül leginkább a zselatin az, amit érdemes kiemelni, mivel a bőrben és kötőszövetekben megtalálható állati kollagénből állítják elő. Ha ezt összeegyeztethetetlennek tartod az ízléseddel vagy világnézeteddel, akkor sem kell gumicukor nélkül élned. A zselatin alternatívájaként a boltokban növényi zselésítőanyagból előállított termékek is kaphatók. A gumicukor gyártásáról itt olvashatsz bővebben:

Hogyan teszteltünk?

A gumicukrokat a nagy láncok aktuális kínálatából szereztük be. Az irányelv csupán az volt, hogy gyümölcsös ízesítésűek legyenek – ezekből összesen tíz gyűlt össze. Mivel a kólás termékek most nem rúghattak labdába, felmerült, hogy a későbbiekben egy külön tesztet szenteljünk nekik. Ha támogatod az ötletet, kommenteld be a Facebookon cikkünk alá!

Kóstolónk a szokásos mederben zajlott. Szerkesztőségünk tagjai egy vakteszt keretében próbálták végig a gumicukrokat, melyeket szigorúan szubjektív, érzékszervi tényezők figyelembevételével értékeltek egy 1-től 5 pontig terjedő skálán. Az összesítés és az átlagolás után ebből jött ki az alábbi végeredmény:

2. helyezett: Tesco Candy Carnival Sweet Mix gyümölcsízű gumicukor – 3,63 pont (179 forint/100 g)

Összetevők: glükózszirup, cukor, ivóvíz, étkezési zselatin, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), szőlőlésűrítmény (1%), sűrítőanyag (pektinek), színezékek (kurkumin, paprikakivonat, klorofillok és klorofillinek rézkomplexei), feketebodza-sűrítmény, aromák, fényezőanyag-keverék [kókuszolaj, fényezőanyag (karnaubaviasz)].

A Tesco mesterséges színezékek és ízesítők nélkül gyártott terméke elsősorban kellemes, nem tolakodóan édes ízeinek köszönhetően küzdötte fel magát a második helyre. Tesztelőink szinte csak túlzottan puha állaga miatt méltatlankodtak egy sort.

Megkapóan édes.

Puha és citromos. Egész jó.

Lágy állagú, nem rossz.

Fura mellékíz, de nem ehetetlen.

Nagyon puha.

Túl puha.

Túl puha, enyhe utóíze van.

Nagyon finom, gyümölcsös, az alja joghurtos.

Kellemes ízű, édes.

Nagyon finom, pont kellemes az állaga.

Kicsit szappanízű.

2. helyezett: SPAR trópusi gyümölcsízű gumicukorka – 3,63 pont (299 forint/200 g)

Összetevők: cukor, glükózszirup, 16% gyümölcslevek sűrítményből visszahígítva (alma, körte, citrom, ananász, őszibarack, narancs, málna, cseresznye, eper, szeder, kék áfonya, fekete ribizli), zselatin, invertcukorszirup, étkezési savak (citromsav, tejsav), növényi sűrítmények (feketeribizlilé, feketerépalé, édesburgonya, kékszőlőlé, cseresznyelé, retek, sáfrány, spirulina), kurkumakivonat, természetes aromák, fényezőanyagok (fehér és sárga méhviasz, karnaubaviasz).

Fotó: Ruzsovics Dorina

A SPAR trópusi ízű versenyzője egy kicsit elragaszkodott a hagyományos gumicukros vonaltól, ami persze egyáltalában nem baj. Már csak azért sem, mert a többség kifejezetten finomnak és könnyen rághatónak találta.

Legalább könnyen el lehet rágni.

Ez finom, gyümis és puha!

Ez nem gumicukor, és rossz is.

Finom, ez a legjobb állagú.

Kellemes, csak túl cukros.

Nagyon édes, nem a klasszikus gumicukor.

Az állaga nem jött be, nem tipikus gumicukor, zselés inkább.

Gyümölcsös, jó az állaga, finom.

Kellemes, ízletes.

Nem rossz, de a jó nem ilyen.

Imádom, pedig nem klasszik.

1. helyezett: Lidl Sugarland Happy Bears – 3,9 pont (269 forint/200 g)

Összetevők: glükózszirup, cukor, sertészselatin, étkezési sav: citromsav; színező hatású gyümölcssűrítmények (bodzabogyó, narancs, eper, fekete ribizli, málna, alma, citrom, ananász), színező hatású élelmiszer (fermentált almakivonat, sáfrányosszeklice-sűrítmény), színező hatású kivisűrítmény, színező hatású bodzabogyó-kivonat, sárfányosszeklice-kivonat, kókuszolaj, aroma, fényezőanyag: karnaubaviasz, fehér és sárga méhviasz; természetes aroma, spirulinaalga-sűrítmény.

Fotó: Ruzsovics Dorina

A Lidl terméke komoly vereséget mért a medve nemzetség többi tagjára. Mint kiderült, nemcsak olcsó, hanem finom is. Tesztelőinket főleg szuper, gyümölcsös ízvilágával állította maga mellé, ami messze a legjobb volt a mezőnyben. Pontokat csak azon vesztett, hogy az ízek kinyeréséhez megfeszített munkára kellett fogni rágóizmaikat.

Elég nehezen adta meg magát rágás tekintetében.

Állkapocstörő gumimaci. Nem éri meg ennyit küzdeni a gyümölcsös ízért.

Ez elég kemény, klasszikus ízű.

Nem rossz, túl rágós.

Túl rágós.

Klasszikus gumicukor íz.

Ízre ez tetszik leginkább. Inkább savanykás, mint édes.

Finom, de nem különösebben, az állaga jó, gyümölcsös.

Hagyományos gumimaci. Szerintem nincs olyan ember, akinek ne ízlene.

A legfinomabb, az íze elég markáns.

Ez isteni.

Futottak még Ezek a termékek most nem szereztek dobogós helyezést, ezért értékeléseiket is rövidebbre fogjuk. 4. helyezett: Haribo Goldbären gumicukor – 3,27 pont (509 forint/200 g) A klasszikus Haribo gumicukornak nagy meglepetésre csak a negyedik helyre futotta. Ízre még nem is lett volna rossz (mondjuk, annyira jó sem), de keménységével kicsit túllőttek a célon, ezért alig lehetett elrágni. 5. helyezett: Penny Jelly Bears gyümölcsízű gumicukorka – 3,09 pont (259 forint/200) A Penny saját márkás, baráti árú mackói elég vegyes értékeléseket kaptak. A csapat egyik fele finomnak, a másik fele viszont íztelennek, átlagosnak vagy épp műízűnek nevezte őket. 6. helyezett: nimm2 Smilegummi vegyes gyümölcsízű gumicukor vitaminokkal – 3 pont (299 forint/100 g) A nimm2 gumicukor a gyümölcsformákhoz méltó gyümölcsös ízekkel támadott, de mellette beköszönt valami „émelyítően édes” és „borzasztó” műíz is, ami rágósabb állagához hasonlóan nem aratott osztatlan sikert. 7. helyezett: Trolli Happy Bears Day gumicukor – 2,36 pont (299 forint/100 g) „Íztelen, rágós nyúlvány” – írta valaki a Trolli termékéről, amivel nagyjából többi kóstolónk is egyetértett. De hogy mondjunk valami jót is, legalább nem volt annyira büntetően édes! 7. helyezett. Juicee Gummee Sharks gyümölcsös ízű gumicukor – 2,63 pont (199 forint/80 g) Az 5 százalék gyümölcslé felhasználásával készülő Juicee gumicukor menő, cápás formáival alapozta meg tesztelőink szimpátiáját, ami rettentőnek minősített édessége és természetellenes műíze miatt sajnos mulandónak bizonyult. 7. helyezett: Rossmann enerBio gyümölcsös gumicukor vegán – 2,63 pont (259 forint/100 g) „A következő fogmosásig veled marad a fogadban” – fogalmazott valaki a Rossmann vegán termékéről, ami kissé megosztotta kóstolóinkat. Akik szerették, finomnak és gyümölcsösnek ítélték, akik nem, zselészerű állagát és borzalmas mellékízét emelték ki. 10. helyezett: Obstermann’s prémium gyümölcsmix 100% természetes gumicukorka – 1,81 pont (459 forint/80 g) Hiába természetes és méregdrága, a Obstermann’s terméke csak korlátozott lelkesedést váltott ki. A legtöbben furának, kellemetlennek és gyógyszerízűnek tartották, vagy épp az erjedt almára és a sörre emlékeztető aromákat fedeztek fel benne.

