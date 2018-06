Teszt: létezik olyan, hogy finom citromos sör?

Legújabb tesztünk során hétféle citromos sört kóstoltunk meg (egy halom sós mogyoróval együtt, de erről majd később!), hogy a végére járjunk, mennyire alkalmasak szomjoltónak a nyári melegben.

Ha egy hozzáértő sörrajongóra akarsz citromos sört tukmálni, valószínűleg hasonló fintor fog kiülni az arcára, mint nekem, amikor először merült fel a teszt az ötlete. Számomra mindig is felfoghatatlan volt, hogy mi a jó abban, ha egy sört cukros löttyel kevernek össze (ennél csak az alkoholmentes citromos sör létezése nagyobb talány, hiszen akkor már citromos üdítőt is ihatsz), de mivel a műfajnak szerkesztőségünkben több rajongója is akadt, meghajlottam az akaratuk előtt. Hogy ez mennyire volt jó döntés, mindjárt kiderül!

A citromos sör vajon mi?

Traszkovics Zsolt élelmiszermérnök, a DIATRA Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője a Dívány kérdésére elmondta, a citromos sörök – akár van alkoholtartalmuk, akár nincs – sör és valamilyen citromos ital keverékéből állnak, melyek aránya jellemzően 50-50 százalék körül alakul.

A két fő összetevő minősége és aránya közösen határozza meg a termék jellemzőit, azt viszont, hogy kinek melyik ízlik a legjobban, mindenkinek magának kell eldöntenie.

Fotó: Kaszás Tamás / Dívány

A sör általában vízből, malátából és komlóból készül, erjesztése pedig élesztővel történik. Adhatnak hozzá pótanyagokat, például kukoricát is, de ezek használata nem a minőségi termékeket jellemzi. Ami a másik összetevőt illeti, az a legtöbb esetben nem frissen facsart citromlevet takar, hanem víz, cukor, gyümölcssűrítmény, étkezési sav és egyéb stabilizáló anyagok keverékét. Szakértőnk szerint emellett gyakori az aromák alkalmazása is, amelyek természetesek és mesterségesek is lehetnek.

Minél kevesebb az összetevő, és ezek közül minél több a természetes anyag, annál jobbnak mondható a termék minősége.

Így teszteltünk

Kóstolónk a szokásos mederben zajlott. Szerkesztőségünk tagjai szigorúan szubjektív szempontok alapján, leginkább az ízükből kiindulva, egy 1-től 5 pontig terjedő skálán értékelték a termékeket, majd az összesítés után a végeredményt átlagolással határoztuk meg.

Fotó: Kaszás Tamás / Dívány

Merítésünkben összesen hét termék szerepelt. Azért "csak" ennyi, mert vásárlásunk pillanatában a nagy láncoknál – ahol a legtöbb ember is vásárol – ezekre korlátozódott a kínálat. Ahogy fentebb is szóba került, a citromos sörök alkoholos és alkoholmentes változatokban is kaphatóak. Mi ezúttal az előbbieket próbáltuk ki.

6. helyezett: HB Hofbrau Zitrone 2% alkoholtartalom – 1,4 pont (199 forint/0,5 liter)

Összetevők: sör (víz, árpamaláta, komló és komlókivonat), citromos ital (víz, cukor, citromlé-koncentrátum, narancskivonat, természetes citrus- és egyéb természetes aromák, savanyúságot szabályozó anyag: trikálium-citrát, narancslé-koncentrátum, stabilizátorok: gumiarábikum, glicerinészterek természetes gyantából, szentjánoskenyérliszt, antioxidáns: aszkorbinsav)

Fotó: Kaszás Tamás / Dívány

A HB citromos termékében tesztelőink szerint inkább a sör íze érvényesült, csakhogy az sem volt különösebben élvezhető. Egyesek nagyon keserűnek, mások nagyon savanyúnak ítélték, így 2 pontnál többet senkitől nem kapott, ami elég vérszegény, 1,4 pontos átlaggal juttatta az utolsó helyre.

Ebben érzek ugyan sör ízt is, de nem segít rajta. Persze, ha valaki nem a mosogatószeres szörp ízére vágyik, hanem szeretne egy kis sör ízt is, annak ezt ajánlom. Nekem viszont nem ízlik.

Sörös illat! Az ízében is van sör, de nem válik előnyére. Elég rossz, mondhatni.

Nagyon keserű sör íze van, nem lehet érezni a citromízt.

Nagyon savanyú! Összerántja az arcomat!

3. helyezett: Arany Ászok hűsítő citrom 2% alkoholtartalmú – 1,8 pont (219 forint/0,5 liter)

Összetevők: 54% citrom ital (víz, glükóz-fruktóz szirup 1%, citromlé sűrítményből, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav, stabilizátorok: gumiarábikum és szentjánoskenyérliszt, antioxidáns: aszkorbinsav, természetes citrus aroma), 46% világos sör (víz, árpamaláta, kukoricagríz, komló és komlókivonat)

Fotó: Kaszás Tamás / Dívány

Dobogónk harmadik fokán némi tumultus alakult ki. Kezdjük az Arany Ászok citromos variánsával, amibe sajnálatos módon kukoricadara is került. Ha ezen túllépünk, kellemesnek sajnos akkor sem tudjuk nevezni. Kóstolóinkat legalábbis egy citrompótlós limonádéra emlékeztette. A sör ízét nem is érezték benne.

Durván citrompótló íz, hű, de nagyon rossz!

Nagyon idegen mellékíze van, se nem citromos, se nem sörös. Ez nem finom.

Poshadt limonádé, szódával hígítva.

Limonádé íze van, a sört nem lehet érezni benne.

3. helyezett: Karlskrone Radler 2,5% alkoholtartalom – 1,8 pont (119 forint/0,5 liter)

Összetevők: világos sör 50% (ivóvíz, árpamaláta, komló, komlókivonat), citromízű, szénsavas üdítőital 50% (ivóvíz, szénsav, étkezési sav: citromsav, aroma, savanyúságot szabályozó anyag: nátrium-citrátok, édesítőszerek: nátrium-ciklamát, aszpartám/, aceszulfám K, szacharinok)

Fotó: Kaszás Tamás / Dívány

Az ALDI-ban kapható radlerrel szintén hasonló problémák adódtak. Tesztelőinknek erről is a limonádé ugrott be, amit mintha csak mosogatószerrel öntöttek volna fel. Mentségére annyit tudunk felhozni, hogy kifejezetten baráti áron jutottunk hozzá.

Citrompótló + mosogatószer + víz.

Langyos lóhúgy!

Limonádés, olyan a mellékíze, mint a mosogatószeré.

Limonádé, semmi sör íze nincs.

3. helyezett: Adelskronen Radler 2,5% alkoholtartalom – 1,8 pont (159 forint/0,5 liter)

Összetevők: világos sör 50% (víz, árpamaláta, komlókivonat), citrom ízű üdítőital (víz, szén-dioxid, étkezési sav: citromsav, természetes citromaroma más természetes aromával, édesítőszerek: aceszulfám K, antioxidáns: aszkorbinsav)

Fotó: Kaszás Tamás / Dívány

A Penny versenyzője sokkal édesebbnek bizonyult társainál, ám ez nem segített rajta. Főleg annak a kesernyés mellékíznek a tükrében, ami kóstolóink szájában maradt utána. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy olyan, mint egy Olympos citromlével kevert Kőbányai sör.

Kicsit édes, nincs jó íze.

Olympos citromlével kevert Kőbányai sör! De olyan szörnyű, hogy még egy magamfajta retró rajongó sem inná meg!

Kicsit kesernyés, de édes, enyhe mellékíze van.

Sokkal édesebb, mint az előző, kis ablakmosós mellékízzel.

2. helyezett: Gösser NaturZitrone 2% alkoholtartalom – 2,4 pont (219 forint/0,5 liter)

Összetevők: citrom ital 60% (víz, fruktóz, citromlé-, narancslé sűrítményből, citromsav, stabilizálószerek: gumiarábikum, glicerin-észterek természetes gyantából, szentjánoskenyérmag-liszt, természetes aroma, antioxidáns: aszkorbinsav, citromfű kivonat), szén-dioxid, világos sör 40% (víz, árpamaláta, komló és komlókivonat)

Fotó: Kaszás Tamás / Dívány

A Gösser söre 100 százalékosan természetes anyagokból készül, ami az előnyére válik, egy fokkal ugyanis jobbnak tűnt az eddigi szereplőknél. De tényleg csak egy fokkal, mert csapatunk sörös ízt csupán nyomokban fedezett fel benne. Számukra kicsit édeskésnek, kicsit kesernyésnek hatott, akárcsak egy grapefruit.

Ebben van egy kis kesernyés íz: vagy grapefruit, vagy valami enyhe sör ízt érzek. Az biztos, hogy édes.

Édeskés-ablakmosós.

Ez is édeskés, nincs sör íze egyáltalán.

Citromos pezsgőtabletta íze van.

1. helyezett: Soproni Radler 2% alkoholtartalom – 3,2 pont (209 forint/0,5 liter)

Összetevők: citrom ital 60% (víz, fruktóz, citrom-, narancslé sűrítményből, citromkivonat, narancskivonat, limelé sűrítményből, természetes citrom aroma egyéb természetes aromákkal, stabilizátorok: pektin, szentjánoskenyérmag-liszt, antioxidáns: aszkorbinsav), szén-dioxid, világos sör 40% (víz, árpamaláta, kukoricadara, komló, komlókivonat)

Fotó: Kaszás Tamás / Dívány

Tesztünkön egy magyar termék, a Soproni Radler hozta el a győzelmet. A sör íze mondjuk ebben sem dominált túlzottan, de talán nem is baj, mert amint tesztelőink elfogadták, hogy egy édeskésebb, citromos, enyhén grapefruitos jegyeket mutató üdítőre hajaz, egészen kellemesnek és frissítőnek találtak – leszámítva valakit, aki itt is mosogatószeres aromákat érzett. Ez volt egyébként az egyetlen termék, amire 5-ös pontszám is érkezett.

Ennek is mosogatószer íze van. Ha szénsavasabb lenne, talán elnyomná az ízét.

Édeskés ízű, a sör ízét nem nagyon érezni benne.

Egyáltalán nem hasonlít sörre, inkább citromos üdítő. De annak egész jó!

Enyhén grapefruitos, ez nekem bejön.