Mákos bejglik tesztje: utolérhető a nagyié?

Nincs időd vagy energiád megsütni a saját bejglid? Megnéztük, mire számíthatsz, ha valamelyik nagy áruházláncra támaszkodva próbálod betölteni az űrt. Spoiler: nem sok jóra.

Nyakunkon az ünnep, ezért lassan ideje elgondolkodnod rajta, hogy milyen bejgli kerüljön az asztalra. A kérdés már csak az, hogy a bolti termékek közül van-e olyan, ami legalább közepesen finomnak nevezhető, vagy csak arra alkalmasak, hogy belefojtsák a szót az ünnepi asztalnál hangoskodó rokonokba? Megtettük, amit kellett, hogy fényt derítsünk rá!

Hogy készül a bolti bejgli?

Traszkovics Zsolt élelmiszermérnök, a DIATRA Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője a Dívány kérdésére elmondta, a nagy kereslet miatt a boltokban széles a kínálat, a vásárlásnál ugyanakkor érdemes észnél lenni, mert nem minden bejgli, ami annak látszik. Azt, hogy milyen termék viselheti az elnevezést, a Magyar Élelmiszerkönyv szabályozza.

A bejgli búzaőrleményből (liszt), cukor, tej vagy esetleg tejpor, élesztő, zsiradék és só felhasználásával készül, illetve egykilónyi lisztre számolva legalább 1 tojást vagy annak megfelelő tojáskészítményt is tartalmaznia kell. A dúsítás érdekében megengedett bizonyos adalékanyagok alkalmazása is.

Csak az a termék nevezhető bejglinek, amiben legalább 40 százaléknyi töltelék van Fotó: Ruzsovics Dorina

A gyártás során a felsorolt összetevőkből készült tésztát lappá nyújtják, a töltelékkel egyenletesen elkenik, felhengerelik, majd száraz kemencében készre sütik. A szakember hozzátette: fontos megjegyezni, hogy a mákos és diós bejgli nem tartalmazhat szójaőrleményt, tömegének minimum 250 grammnak kell lennie, a töltelék aránya pedig nem lehet kevesebb mint 40 százalék.

Ha tehát egy bejglire hasonlító, de mákos rúd elnevezésű termékkel találkozol, akkor az nem felel meg a vonatkozó előírásoknak.

Az élelmiszermérnök szerint ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az adott termék nem jó, hiszen lehetséges, hogy például csak azért nem hívható bejglinek, mert cukor helyett édesítőszert használtak hozzá. Mivel azonban ilyen esetben az is elképzelhető, hogy a töltelék aránya nem éri el az előírásban szereplő értéket, a vásárlásnál mindig tanácsos elolvasni a címkét. A különleges bejglikre egyébként még szigorúbb szabályok vonatkoznak: töltelékük mennyisége nem lehet kevesebb 50 százaléknál.

Hogyan teszteltünk?

Kóstolónkhoz a nagy élelmiszerüzlet-láncoktól szereztük be a mákos bejgliket, amelyekből öt darabot találtunk (a SPAR-ban például hiába kerestük ottjártunkkor), illetve hozzájuk csaptunk egy drága kézműves terméket is, hogy legyen viszonyítási alapunk. Különösebb illúzióikat persze nem tápláltunk. Sejtettük, hogy a bolti termékek nem érhetnek egy házi bejgli nyomába, ezért már annak is örülni tudtunk volna, ha legalább az ehető szintet megütik.

A termékeket szokásainkhoz híven egy vakteszt keretében próbáltuk ki. Szerkesztőségünk tagjai szigorúan szubjektív, érzékszervi tényezők alapján értékelték a bejgliket egy 1-től 5 pontig terjedő skálán. Az összesítés és átlagolás után ebből született meg rangsorunk.

A kézműves bejgli teljesen más dimenzió

Tesztünkhöz egy ismert cukrászdából vásároltunk kézműves bejglit, amibe a mák mellett kandírozott narancs is került. Nem volt valami olcsó (3000 forint/400 g), ezért nagy elvárásokat támasztottunk az irányába. Szerencsére nem is kellett csalódnunk, kóstolóink egyöntetűen odavoltak szuper tésztájáért és töltelékéért – látszott, hogy nem spórolták ki belőle az anyagot. A bejgli végül 4,56 pontos átlagot szedett össze, vagyis elég magasra tette a mércét.

Fotó: Ruzsovics Dorina

Látszatra mazsolás, de aztán kiderül, hogy narancsos és szuper fincsa.

A mazsolát nem szeretem (hogyan kerül a bejglibe mazsola?). Hé, nem, ez narancs! És isteni! A tészta állaga csodálatos. A mák jó sok!

Finom, jó vékony a tészta, a töltelék isteni. Kellemes meglepetés lenne a sok aszalt narancshéj, ha szeretném az aszalt narancshéjat.

Tök jó lenne, csak nem szeretem a narancshéjat.

Jó a töltelék.

Nagyon finom, a narancsdarabok feldobják.

A tészta, a töltelék szuper, sok benne a narancshéj. Ez a legjobb.

Túl sok benne a narancshéj, kicsit azért lehetne valami tésztája. A mák keserű.

Lássuk, hogy ehhez mérten hogy teljesítettek a multis példányok!

4. helyezett: Auchan mákos bejgli – 1,75 pont (799 forint/400 g)

Összetevők: máktöltelék (45 százalék) [hőkezelt darált mák (40 százalék ), cukor, ivóvíz, morzsa (búzaliszt, ivóvíz, étkezési só, élesztő), porított tejzsír, módosított keményítő, szárított glükózszirup, aroma (kristályvanillin), savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), étkezési só], búzaliszt, margarin [állati zsír (sertészsír), finomított növényi olajok (pálma, repce), ivóvíz, emulgeálószer (zsírsavak mono- és digliceridjei), étkezési só, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), tartósítószer (kálium-szorbát), aroma, színezék (annatto)], ivóvíz, cukor, teljes tojáspor, sovány tejpor, élesztő, tojássárgájalé, étkezési só, emulgeálószerek (nátrium-sztearoil-2-laktilát, zsírsavak mono- és digliceridjei, zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono-és diacetil-borkősav-észterei), tartósítószer (kalcium-propionát), dextróz, lisztkezelőszer (aszkorbinsav), enzimek.

Fotó: Ruzsovics Dorina

Az Auchan bejgliértelmezése a mezőny más tagjaihoz képest jóval kevesebb tölteléket tudott felmutatni, és tesztelőink szerint annak sem volt valami jó íze, és ez száraznak, fojtósnak minősített tésztájával együtt igencsak nyögvenyelőssé tette a fogyasztását. Nem is meglepő, hogy egy hármastól eltekintve csak alacsonyabb pontszámokat kapott.

A többihez képest nagyon kevés benne a töltelék, és száraz a tésztája.

Ez elég ronda. Sápadt és rossz az íze. Avas?

Tipikus zacskóba csomagolt tészta. Mű. És valami olyan íze is van, ami nem illik hozzá. Tejpor?

Ebben kevés a töltelék.

Nyögvenyelős.

Száraz, fojtós és kispórolták belőle a tölteléket.

Nagyon gyatrán néz ki szegény. Fakó, kevés benne a töltelék.

A mákízt nem lehet érezni, a tészta olyan, mintha régi lenne, nem omlós, fojtós.

4. helyezett: ALDI mákos bejgli – 1,75 pont (649 forint/400 g)

Összetevők: máktöltelék (40 százalék) [cukor, hőkezelt darált mák (40 százalék ), ivóvíz, morzsa [búzaliszt, ivóvíz, étkezési só, élesztő], zsíros porkészítmény (tej), módosított keményítő, szárított glükózszirup, aroma (kristályvanillin), savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), étkezési só], búzaliszt, margarin [finomított növényi olajok (pálma, repce), ivóvíz, emulgeálószer (zsírsavak mono- és digliceridjei), étkezési só, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), tartósítószer (kálium-szorbát), aroma, színezék (annatto), ivóvíz, cukor, teljes tojáspor, sovány tejpor, élesztő, tojássárgájalé, étkezési só, emulgeálószerek (nátrium-sztearoil-2-laktilát, zsírsavak mono- és digliceridjei, zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észterei), tartósítószer (kalcium-propionát), dextróz, lisztkezelőszer (aszkorvinsav), enzimek.

Fotó: Ruzsovics Dorina

Az ALDI bejglije főleg száraz tésztája miatt keltett felzúdulást kóstolóink köreiben, akik a háztartási kekszhez és a fűrészporhoz hasonlították az állagát. Ha ettől elvonatkoztatunk, akkor sem tudunk lelkesen áradozni róla, mivel az ízvilága is legalább ennyire rémesnek hatott. Itt szintén hármas volt a legmagasabb pontszám.

Száraz, nem nagyon van íze.

Ez egyértelműen AVAS!

Ez a legjobban a fűrészporra hasonlít. Száraz.

Háztartási kekszes tészta, száraz is.

A mák nem túl jó, keserű.

Ízre borzalmas, kevés benne a töltelék.

Hű, ez de szar. Poros a tészta.

Ez is rossz.

3. helyezett: Tesco mákos omlós tekercs – 2,12 pont (549 forint/400 g)

Összetevők: búzaliszt, mák (17 százalék), cukor, növényi olajok (pálma, repcemag, kókusz; részben hidrogénezett pálma változó arányban), ivóvíz, teljes tojáslé, élesztő, tojássárgájalé, fruktóz-glükózszörp, kajszibarackvelő, sovány tejpor, étkezési só, almavelő, búzaglutén, emulgeálószerek (zsírsavak mono- és digliceridjei, lecitinek, nátrium-sztearoil-2-laktilát, zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észterei), aromák, zselésítőanyag (pektinek), színezék (kapszantin), étkezési sav (citromsav), tartósítószerek (nátrium-propionát, kálium-szorbát), kelátképő anyag (nátrium-acetátok), savanyúságot szabályozó anyag (ecetsav), nedvesítőszer (glicerin), lisztkezelő szer (aszkorbinsav).

Fotó: Ruzsovics Dorina

A Tescótól bejglit rendeltünk, de omlós tekercset kaptunk helyette, amelynek 17 százalékos máktartalma már eleve nem sok jót ígért. Nehéz eldönteni, hogy mi volt benne a rosszabb, a kalácsszerű tésztája vagy a jellegtelen íze, a finomtól mindenesetre még mindig messze állt.

Kalácsízű a tészta, a mák meg kicsit avas ízű.

No hát, ennek nincs íze.

Hát ez jellegtelen. Puha. Nem bejglis. Felesleges enni belőle.

Ez gyilkos már.

Inkább vaníliás, mint mákos.

Ez is szárazabb, fura a mellékíze.

Kalácsszerű tészta, de nem olyan kellemetlen.

Gumiszerű, kicsit sem omlós.

2. helyezett: Penny Fenséges mákos bejgli – 2,37 pont (899 forint/500 g)

Összetevők: mákos töltelék (50 százalék), [darált mák (40 százalék ), cukor, ivóvíz, édesmorzsa (búzaliszt, cukor, élesztő, étkezési só), citromlé, citromaroma (természetes citromolaj, természetes citromlé)], búzaliszt, margarin [finomított növényi olajok és zsírok (kókusz, napraforgó, pálma, repce változó arányban), emulgeálószer (E471), aroma], tojáslé (teljes tojás, tojássárgája, tojásfehérje), cukor, ivóvíz, tejpor, élesztő étkezési só, sütőszer [emulgeálószer (E472E), stabilizátor (E412), búzafehérje, rozsliszt, rozskovász, savanyúságot szabályozó anyagok (citromsav, tejsav), lisztkezelős szerek (aszkorbinsav, E920)].

Fotó: Ruzsovics Dorina

A Penny terméke sajnos nem igazán tudott felnőni a csomagoláson szereplő fenséges jelzőhöz. Csapatunk számára túlzottan száraznak és édesnek érződött, mintha csak beleborult volna egy zacskó cukor, ráadásul két tesztelőnk szerint fura mellékízt is mutatott.

Egész cukorhegyek vannak benne, kicsit száraz, túl édes.

A tésztája finom és puha, sok benne a mák, de a cukor egy kicsit megszaladt.

Ez egész jó! Sok a töltelék, de ennek is van mellékíze.

Marcinpánízű. Miért???

Ropog a fogam alatt a cukor.

Száraz és fura a mellékíze.

Ennél rosszabb tölteléket keveset ettem. Ropog a cukor, kevés a mák.

Nagyon cukros a töltelék, a tésztája szokásosan rossz.

1. helyezett: Lidl mákos bejgli – 3,25 pont (449 forint/350 g)

Összetevők: mivel a bejglit helyben sütik, nem zacskóban árulják, az öszetevők pontos listája nem áll rendelkezésre.

Fotó: Ruzsovics Dorina

A tesztnyertes címet a Lidl frissen sütött mákos bejglije szerezte meg, amibe bőven jutott töltelék, és a tésztája is egészen kellemesnek tűnt. Pontokat leginkább azon vesztett, hogy páran furának találták a mellékízét, egyik tesztelőnkben pedig felmerült, hogy inkább a mézeskalácsra emlékeztet. Ettől függetlenül mindenképp kiemelkedett a mezőnyből, különösen, ha hozzávesszük, hogy milyen kedvező áron kapható.

Ebben rengeteg a töltelék, de nincs mákosbejgli-íze.

Van valami különös mellékíze. Rumos? Vagy valami egyéb, de nem igazán jó.

Megállapíthatatlan mellékíze van. A töltelék állaga jó! Szeretem, hogy krémes. És három falat után már a mellékíze sem érződik.

Egész jó, finom a tésztája nagyon.

Nem annyira rossz.

Nem rossz, és ebben legalább bőven van mák.

Ennek mézeskalácsíze van, ami egyébként nem kellemetlen, csak a bejglihez nem illik.

Teljesen gumiszerű tészta.

