Teszt: melyik a legfinomabb mogyoróvaj?

A nyolc kipróbált termék között volt olyan is, ami inkább tűnt tapétaragasztónak, mint mogyoróvajnak.

Mogyoróvajas-lekváros kenyér? Mégis, ki eszik meg ilyesmit? Hát az amerikaiak! De vajon a magyar gyomor is képes befogadni a mogyoróvajat (ami nem ugyanaz, mint a kakaóval készülő mogyorókrém)? Nem reprezentatív szerkesztőségi felmérésünk szerint a műfaj itthoni fogadtatása egyelőre meglehetősen vegyes: az emberek vagy nagyon szeretik, vagy nagyon utálják. Ezért is határoztuk el, hogy végigkóstoljuk a hazai kínálatban kapható termékeket.

Mi fán terem a mogyoróvaj?

Traszkovics Zsolt élelmiszermérnök, a DIATRA Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője a Dívány kérdésére elmondta, a mogyoróvajnak inkább a mogyoróhoz, mint a vajhoz van köze, mivel legfőbb ismérve, hogy nagy mennyiségű földimogyoró felhasználásával készül. Az alapanyagot a gyártás során megpörkölik, masszává őrlik, majd a kívánt érzékszervi jellemzők, illetve a stabilitás érdekében olajjal, cukorral és sóval keverik össze. Ezután már csak a csomagolás van hátra.

A mogyoróvaj mértékkel fogyasztva egészséges, fehérjetartalma jelentős.

A szakember hozzátette, a jellemzően kenyérre kenve fogyasztott mogyoróvaj darabos változatban is kapható, ami abban különbözik, hogy a termékbe apró mogyoródarabkákat kevernek.

Ronda, de finom Fotó: Ruzsovics Dorina

Hogyan teszteltünk?

Tesztünkhöz a nagy láncok kínálatából szereztük be a mogyoróvajakat, melyekből vásárlásunk pillanatában összesen nyolcfélét találtunk. Az rögtön látszott, hogy a termékek beszerzése komolyabb anyagi ráfordítást kíván: az árak 729 forinttól egészen 1699 forintig terjedtek. Ehhez képest az olcsóbb termékek között is volt olyan, ami hasonlóan vagy még jobban is szerepelt, mint a drágábbak.

Nyolcféle terméket próbáltunk ki Fotó: Ruzsovics Dorina

Kóstolónk a szokásos mederben zajlott: szerkesztőségünk tagjai vakteszt keretében próbálták végig a termékeket, melyeket szigorúan szubjektív, érzékszervi tényezők figyelembevételével értékelték egy 1-től 5 pontig terjedő skálán.

Az összesítés és átlagolás után ebből jött ki az alábbi eredmény:

3. helyezett: Tesco földimogyoróvaj – 2,71 pont (729 forint/340 g)

Összetevők: pörkölt földimogyoró (90%), földimogyoróolaj (4%), pálmaolaj, nádcukor, étkezési só.

Fotó: Ruzsovics Dorina

A Tesco kedvező árú mogyoróvaja állagát tekintve ugyan még kellemesnek látszott, ízre viszont annál kevésbé: tesztelőink kegyetlenül sósnak találták, ami alaposan megtépázta az átlagát. Végül csak egyetlen kóstolónk tudta róla minden kétséget kizáróan kijelenteni, hogy finom.

Kegyetlenül sós!

Finom, az állaga is jó.

Szájzáram lett tőle.

Semmi extra, állagra jó.

Túl sós.

Ez indokolatlanul sós. Kenyérre talán.

Kinézetre király, állagra is jó, ízre annyira nem.

2. helyezett: SPAR földimogyoróvaj – 3,28 pont (749 forint/350 g)

Összetevők: földimogyoró (65%), napraforgó étolaj, szőlőcukor, teljes mértékben hidrogénezett pálmazsír, étkezési só.

Fotó: Ruzsovics Dorina

A SPAR terméke hol sósnak, hol édesnek, hol mogyorósnak érződött, ami kissé talán perverz kombinációnak tűnhet, itt mégis egészen jól működött. Legalábbis a többség szerint, mert ketten minden jó szándékuk ellenére nem tudtak azonosulni a különös ízvilággal. Állagra egyébként rendben volt.

Cukrozott sár!

Érdekes, fura, de nem rossz.

Ez egyszerre édes és sós, sőt előbb-utóbb mogyoróíze is lesz.

Túl édes, de az állaga jó.

Tökéletes.

Az állaga is jó, finom mogyis, és a só is jó benne.

Ezt végre le lehet nyelni.

1. helyezett: Rossmann Enerbio mogyorós-krémes – 3,5 pont (1449 forint/250 g)

Összetevők: földimogyoró (90%), pálmazsír, nyers nádcukor, tengeri só.

Fotó: Ruzsovics Dorina

A Rossmann bio terméke elég meredek, majd' 1500 forintos áron kapható, ám cserébe semmilyen téren nem okoz csalódást. Kóstolóink úgy nyilatkoztak, hogy – bár egy mókus nem feltétlenül izgulna rá – példásan mogyorós, krémes és finom. A magasabb pontszámot csak az nem tette lehetővé, hogy más termékekhez mérten sósabb az íze, ami némelyek számára szokatlanul hatott.

Küllemre frissen kioperált, nyers vese, ízre sós birsalamalekvár.

Ez egész jó, közepes.

Egy percet várva előjön a mogyoró, de egy mókus nem izgulna rá, az biztos.

Nagyon finom.

Kicsit sós, de még oké.

Mogyorós, krémes, teljesen jó.

Elég sós, de egyébként király.

Futottak még Ezek a termékek most lecsúsztak a dobogóról, ezért csak röviden, tájékoztató jelleggel mutatjuk be őket. 4. helyezett: Bio Sonne bio földimogyorókrém – 2,14 pont (799 forint/350 g) A Bio Sonne termék igencsak megosztotta csapatunkat. Akik szerették, elismerően szóltak mogyorós ízeiről, akik nem, főleg ragasztóra emlékeztető állagát kifogásolták. „Ektoplazmikus üledéknek néz ki, a Szellemirtókban volt ilyen a szellemnyálka” – mutatott rá egyik tesztelőnk. 5. helyezett: DM bio földimogyorókrém – 2 pont (949 forint/240 g) A DM terméke már mustárszerű külseje miatt sem tűnt valami szimpatikusnak, és az ízével is akadtak gondok. Kóstolóinknak az a benyomása támadt, mintha avas mogyoróból vagy annak a héjából készült volna, másoknak meg a szotyi és a ragasztó ugrott be róla. „Ezzel nekiállnék tapétázni” – írta egyikük. 5. helyezett: Marilussy’s földimogyoróvaj – 2 pont (899 forint/350 g) A kimondhatatlan nevű Marilussy’s mogyoróvajra valaki azt mondta, hogy „nem rossz”, mások azonban inkább a „borzalmas”, a „rettentő” és a „sz*r” jelzőket érezték helyénvalónak. „Mogyorós utóíz, ha megküzdesz azzal, hogy lenyeled” – írták róla az értékelőlapon. 5. helyezett: Biona földimogyoróvaj – 2 pont (1699 forint/250 g) Kirívóan magas, 1699 forintos ára és 100 százalékos mogyorótartalma ellenére a Biona bio mogyoróvaj szintén megviselte kóstolóinkat, akik „ehetetlennek”, „undorítónak”, „avasnak” minősítették, vagy szimplán csak a macskahányáshoz hasonlították. Valaki ugyanakkor megjegyezte, hogy a mellékíze nélkül nem lenne rossz. 8. helyezett: Pamita mogyoróvaj – 1,85 pont (929 forint/340 g) „Híg”, „nyúlós”, „nincs rendes mogyoróíze” és „kivételesen rossz az utóíze” – vélekedtek tesztelőink a Pamita mogyoróvajról, ami egy közepes értékelést leszámítva mindenkitől csak egyes és kettes pontszámokat kapott.

