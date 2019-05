Csemegeuborkák tesztje: melyik a legfinomabb?

Tizenötféle terméket teszteltünk le, ami komoly kihívások elé állította kóstolóink ízlelőbimbóit.

A boltok polcai roskadásig tele vannak csemegeuborkákkal. De vajon mi alapján döntsünk? A méretükön túl vannak más érdemi különbségek is közöttük? És mit tudhat az az 1600 forintos uborka, amiért a legolcsóbb termékhez képest több mint ötszörös árat kérnek? Ezúttal is akadtak meglepetések.

Mitől lesz csemege az uborka?

Traszkovics Zsolt élelmiszermérnök, a DIATRA Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője a Dívány kérdésére elmondta, a kedvelt savanyúságnak számító csemegeuborka paramétereit a Magyar Élelmiszerkönyv szabályozza. Ez többek között azt is előírja, hogy gyártásához csak frissen szedett alapanyagot lehet felhasználni – olyat, ami egyenes alakú, egyenletes átmérőjű és sérülésektől mentes.

Az uborkák tartósítása hőkezeléssel történik Fotó: Ruzsovics Dorina

A formailag megfelelő uborkákat a feldolgozás során megmossák, üvegekbe töltik, majd felöntik ecetes, sós, édesített (cukor helyett édesítőszer is kerülhet bele) lével. A szakember szerint az ízbeli különbségek elsősorban abból adódnak, hogy a gyártók különféle fűszerekkel (pl. mustármag) ízesíthetik őket.

A késztermék akkor jó, ha az uborka egyenletes olajzöld, állománya ropogós, illata és íze harmonikus.

A szakértő hozzátette, a termék sótartalma nem lehet több 2 százaléknál, míg ecetsavtartalmának 0,5-1,2 százalék közé kell esnie. Az uborkák méretét – ami jellemzően 3-6, 5-8, 6-9 centiméter szokott lenni – pedig külön is feltüntetik a csomagoláson.

Tesztelőink kissé megszenvedtek az uborkákkal Fotó: Ruzsovics Dorina

Hogyan teszteltünk?

Tesztünkhöz a nagy láncok aktuális kínálatából szereztük be a termékeket, melyekből összesen 16 jött össze. Pontosabban inkább 15, mert az egyik megrendelt bio csemegeuborka helyett bio céklát kaptunk. Ezt hiába jeleztük a kereskedőnek, nem küldtek helyette másikat, így jobb híján megpróbáltuk elhitetni magunkkal, hogy az a cékla tulajdonképpen csemegeuborka.

Az apró közjátéktól eltekintve tesztünk a szokásos mederben zajlott. Uborkák iránt fogékony kóstolóink egy vakteszt keretében ették végig a termékeket, melyeket szigorúan szubjektív, érzékszervi szempontok alapján értékeltek egy 1-től 5 pontig terjedő skálán. Az összesítés és az átlagolás után ebből jött ki az alábbi rangsor.

3. helyezett: Penny csemegeuborka (6-9 cm) – 3 pont (299 forint/680 g)

Összetevők: uborka, ivóvíz, ecet, cukor, étkezési só, párolt kapor, mustármag, természetes fűszeraroma.

Fotó: Ruzsovics Dorina

A Gloster által gyártott Penny terméke három tesztelőnknél esett a finom kategóriába. Volt, aki nagyra értékelte kapros ízvilágát, másoknál viszont éppen sajátos fűszerezésével vágta el magát, illetve puhább állaga miatt is vesztett pontokat.

Kellemesen kaporízű.

Borzalmas fűszerezés.

Ez jó, ropog, sőt uborkaíze van, nem más.

Finom, kicsit puha.

Édeskés és roppanós, finom.

Fura mellékíze van és robbanásszerűen savanyodik.

Túl plöttyedt.

1. helyezett: SPAR csemegeuborka (6-9 cm) – 3,14 pont (329 forint/680 g)

Összetevők: uborka, ivóvíz, ételecet, cukor, étkezési só, aroma, szilárdítóanyag (kalcium-klorid), kapor, mustármag.

Fotó: Ruzsovics Dorina

A SPAR terméke kapcsán tesztelőink szinte csak abban értettek egyet, hogy kellemesen roppanós az állaga. Az íze ellenben már elég megosztónak bizonyult: a csapat egyik fele egészen finomnak, a másik fele semmilyennek ítélte. Ez azért kicsit sovány eredmény egy első helyezettől.

Szolnokon, a régi, önkiszolgáló Centrum étteremben ettem ilyen finom ubikat, 1994 környékén!

Elmegy. Nagyobb ubi, de mégis ropog.

Olyan feledhető, hogy még egyet kellett ennem ahhoz, hogy megállapítsam, mennyire semmilyen.

Jól néz ki, ízre sima ubi, de legalább van íze.

Ez egész korrekt.

Édeskés, ropog, nem kellemetlen.

1. helyezett: Eko csemegeuborka (3-6 cm) – 3,14 pont (458 forint/680 g)

Összetevők: uborka, ivóvíz, ecet, cukor, étkezési só, fűszer, mustármag, aroma.

Fotó: Ruzsovics Dorina

Tömeges rajongást a holtversenyben az élen végző Eko csemegeuborka sem váltott ki, de mentségére szóljon, hogy két esetben is maximális pontszámot kapott. Akik szerették, azt mondták rá, hogy finom és roppanós, akik nem, leginkább íztelenségét hánytorgatták fel. A konklúzió tehát itt is hasonló volt, mint a másik tesztgyőztesénél. Nem rossz, de nem is olyan kiemelkedően jó, hogy repetázni akarjunk belőle.

Ez nem is ubi, hanem ecetes szójavirsli! Mondjuk, annak nem rossz...

Íztelen, de legalább ropog.

A kovászos jutott eszembe gagyi kivitelben, tarhonya mellé elmegy.

Szuperjó!

Íztelen uborka.

Ennek nem nagyon van íze, de állagra jó.

Na, ez ropog és finom.

Futottak még Ezeknek a terméknek most nem sikerült dobogós helyezést szerezniük, ezért csak röviden értékeljük őket. 4. helyezett: Rege csemegeuborka (2-5 cm) – 2,71 pont (479 forint/560 g) A Rege csemegeuborkáról az a közvélekedés alakult ki, hogy kicsi, savanyú, de tök jól ropog. Ez meglehetősen vegyes eredményt hozott, 1-től 5-ig mindenféle pontszám érkezett rá. 5. helyezett: Lidl Freshbona Pickled Cornichons – 2,57 pont (449 forint/670 g) A Lidl terméke úgy ropogott, ahogy kell, ám ízre sajnos középszerűnek hatott. Ketten arra panaszkodtak, hogy túl ecetes, sőt volt, akinek a főtt tojás ugrott be róla. 5. helyezett: Premiko csemegeuborka (6-9 cm) – 2,57 pont (389 forint/680 g) Édes, puha és ecetes. Ezzel nagyjából el is mondtunk mindent a Premiko uborkájáról, amire csak egyvalaki tudott magasabb pontszámot adni. 7. helyezett: ALDI Garten Krone csemegeuborka (6-9 cm) – 2,42 pont (229 forint/670 g) Az ALDI németországi származású termékének az állaga volt a legnagyobb erénye, ám az ecetes vonal itt sem tűnt annyira nyerőnek. Ahogy egy értékelő rámutatott: „pöri mellé elmegy, mert ropog”. 7. Bonduelle csemegeuborka (3-6 cm) – 2,42 pont (509 forint/550 g) A Bonduelle terméke egész jól hozta volna a klasszikus csemegeuborkát, de mintha beleborult volna egy nagy adag cukor. Édes ízére tekintettel egyik tesztelőnk a „cuborka” névvel illette. 9. helyezett: Tesco csemegeuborka (6-9 cm) – 2,28 pont (379 forint/680 g) A Tesco versenyzője főleg puhább állagán vérzett el. „Szétázott sajnos, és túl savanyú is” – fogalmazott egy csalódott tesztelőnk. Meglátásával nagyjából mindenki egyetértett. 9. helyezett. ALDI Natures Gold (6-9 cm) – 2,28 pont (299 forint/680 g) Az ALDI második termékéről – amely ugyancsak a Glosternél készül – valakinek a balatoni kajálások jutottak eszébe, mások ugyanakkor inkább az uborkaturmixra és a meztelencsigára asszociáltak váratlan puhaságával szembesülve. A többség az ízével sem volt kibékülve. 11. helyezett: Globus csemegeuborka (3-6 cm) – 2,14 pont (489 forint/680 g) A Globus csemegeuborkája kapros ízvilágával hívta fel magára a figyelmet, de többen is puhának találták. Összességében nem hagyott igazán mély nyomokat tesztelőinkben. 11. helyezett: Lidl Freshbona Pickled Gherkin Spears – 2,14 pont (399 forint/670 g) Kívül ropogós, belül nagyon puha, az íze pedig sajátosan édes – vélekedtek kóstolóink a Lidl második résztevőjéről. Erre már senki nem adott hármasnál magasabb pontszámot. 13. helyezett: Auchan csemegeuborka (6-9 cm) – 1,71 pont (329 forint/680 g) Az Auchan uborkája ízre és állagra sem tűnt valami meggyőzőnek. Tesztelőink számára az előbbi a kelleténél savanyúbbnak és/vagy ecetesebbnek, az utóbbi pedig keményebbnek érződött. 14. helyezett: Gloster csemegeuborka (6-9 cm) – 1,14 pont (379 forint/680 g) A Gloster saját terméke egy szerényke kettestől eltekintve mindenkitől egy pontot kapott. Tesztelőink az ecetbe dobott bébipolipoktól kezdve a tengeri uborkáig sok mindenhez hasonlították, de egyik sem volt valami hízelgő. 15. helyezett: Maille zsenge csemege uborka – 1 pont (1599/700 g) Ízléses csomagolása és mellbevágó árfekvése fényében a Maille zsenge uborkájától jobb eredményt vártunk volna, ehhez képest csapatunk egységesen elégtelenre értékelte szokatlannak ható hagymás, ecetes ízvilága miatt. A pontozólapokon felbukkant egy körömlakklemosós párhuzam is. +1. Virágoskút bio cékla – 3,5 pont (1099 forint/670 g) A Virágoskút bio cékla uborkaként ugyan kevésbé állta meg a helyét, céklának azonban nem volt rossz, sőt! Többen is felüdülésként élték meg a borzasztóan savanyú vagy épp totálisan íztelen ubik után.

A csemegeuborka nem a te világod, inkább a házi kovászos uborkára esküszöl? Így készítheted el magadnak lépésről lépésre: