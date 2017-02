Heti kedvenc: újra menő a csíkos ing

Legalábbis erre következtettünk abból, hogy minden üzlet honlapját elárasztották a csíkos ingek, illetve blúzok, és végre a színek között is lehet válogatni. A hajtás után mutatunk négy összeállítást, amiből ihletet meríthet.

A patchwork és a hímzett farmernadrágok mellett most divatba jöttek az aszimmetrikus szárú darabok is, és ha még szerencséje van, leárazva elcsíphet egyet, ugyanez igaz a bársony bomberdzsekikre is. Ezek szavatossága talán hamarabb lejár, mint a csíkos ingé, pedig jól variálható ruhadarabok.

Igen, a fodros blúzok egy ideje már visszatértek, de ha végignézünk a márkák kínálatán, ez a trend csak most pörög fel igazán. Persze a fodrokkal érdemes vigyázni, főleg, ha valakinek széles válla van vagy mellben erősebb.

Szereti a fehér galléros, mintás ingeket? Hát persze, hogy ilyet is kapni, és ha kicsit szakítana az irodista stílussal, akkor vegyen fel hozzá egy A-vonalú szoknyát bőrdzsekivel és mondjuk egy hímzett bokacsizmával.

És igen, vannak hímzett és állat- vagy virágmintával megbolondított csíkos blúzok is azoknak, akik szeretik a kicsit különlegesebb ruhadarabokat. Mivel ezek önmagukban is öltöztetnek, nem baj, ha az összeállításának többi darabja nem annyira különleges vagy feltűnő.