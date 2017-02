Illatosíthatja a lakást szobanövényekkel is!

Ha valaki illatosítani szeretné a lakását, arra vagy vegyszereket használ, vagy jobb esetben természetes illóolajok, gyertyák segítségét veszi igénybe. Pedig a szobanövények közül jó néhány még jobban beválik erre, mint a potpourrik, aromamécsesek vagy egyéb illatosítók!

A könnyebbség kedvéért mi összeszedtünk három olyan növényt, melynek illata kifejezetten intenzív, a tartásuk sem olyan bonyolult, és még szépen díszítenek is

Az abszolút kategóriagyőztes

Igen, itt valószínűleg nem lesz meglepetés: ha igazán illatos szobanövényt szeretne, akkor a futó jázminnal nem lőhet mellé. Az hagyján, hogy illatos, de ráadásul még gyönyörű is, és a gondozása sem kifejezetten nehéz. Nyáron bő öntözést igényel, akár ki is viheti a kertbe, hogy élvezze a napsütést. Ilyenkor a heti tápoldatozás is jól jön, hogy igazán szép lehessen a növény. Télire azonban a 8-10 fokos környezetet kedveli, így mindenképpen hozza be az erkélyről, teraszról.

„A jázmin virágoztatásához a teleltetés hőfoka a kulcs. Bár nyáron szereti a meleget, télen viszonylag hűvösen kell tartani: 7-10 °C az ideális hőmérséklet. Emellett olyan helyen teleltessük, ahol sok a fény. Erre ideális lehet egy hűvös télikert, hiszen a növény nagyra nő, 1,5-2 méter is lehet a magassága. A virágzás másik előfeltétele, hogy nyár elején, a virágzás után vágható csak vissza. Ha ezt tavaszra hagyjuk, a virágzó hajtásokat távolítjuk el vele.

A sokvirágú jázmin (Jasminum polyanthum) és a sokszor vele összetévesztett, hasonlóan illatos koszorúfutóka (Stephanotis floribunda) Dél-kelet Kínából, az utóbbi pedig Madagaszkárról származik, ahol sokkal enyhébbek a telek. Magyarországon a jázmin a nagyon enyhe, fagy nélküli teleket átvészelheti, de nem télálló növény” – mondja Kálmán Kata kertészmérnök, aKertelünk Kft. ügyvezetője.

A régi ismerős

A viaszvirág napjainkban talán nem örvend akkora népszerűségnek. Ám ha nagyanyáink növényei között nézelődünk, akkor biztosan találkozunk legalább eggyel. Illatos, nagyon mutatós, bár sajnos van egy hátránya is: ez pedig az, hogy a növény virágzásakor ragacsos nedvet termel, ami lecsöpög róla, ezért is kapta a Krisztus könnye elnevezést.

A viaszvirág ideális a kezdő növénytartók számára is, mert igazán csak fényre, és heti kétszeri öntözésre van szüksége. Cserében pedig folyamatosan és szépen nő, valamint akár tavasztól egészen őszig virágzik is.

„A viaszvirág (Hoya carnosa) télen-nyáron egyenletes hőmérsékletet szeret. A fényben gazdag helyeken érzi jól magát, de a közvetlen napsütéstől óvni kell, és a túlöntözésre is rendkívül érzékeny. Csavarodva kúszó száraival nagy méretet ér el, de a túl hűvös, pára- és fényben szegény helyeken virágzása elmarad.”

Az örök kedvenc

„Tavasszal gyakran látunk a virágboltokban hajtatott cserepes jácintot, nárciszt és liliomot. Ezek a virágok kerti növények, fejlődésükhöz és virágzásukhoz szükségük van a téli hidegre, ezért szobanövényként tartósan nem tarthatók. A lakásban a viszonylag hűvös, fényben gazdag ablakokban érzik magukat jól. A növényeket tápoldatozzuk egészen addig, amíg a leveleik sárgulni nem kezdenek. Ha a föld feletti részeik elpusztultak, akkor a fagyok elmúltától októberig a kertbe, végleges helyükre ültethetjük el ezeket az illatos, évelő növényeket” – fűzi hozzá a szakértő