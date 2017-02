Neveljen növényeket cserép és föld nélkül!

Sokakban merül fel az igény különleges "kertre" a lakáson belül, mások egyszerűen nem tudnak, vagy nem akarnak helyet szorítani a cserepeknek, de a virágokat szeretik, így beérik a vágott verzióval, esetleg a szárított megoldással. Pedig a növények tartásához nem feltétlenül kell föld vagy váza: elég lehet egyetlen madzag is.

A természet ugyanis a növények számára sem kizárólag a földhöz kötött vagy a vízi életformát adta, vannak más alternatívák is. Ezek között találjuk azt a lehetőséget, amikor a növényünknek igazából nem kell más, mint párásítás és fény.

Vanda orchidea

Talán a legismertebb ezen szépségek között az orchideák vandaféle csoportja. Ezek a növények ugyanis egyáltalán nem igényelnek földet. Tekintve, hogy az orchideafélék egyébként sem szeretik a földet, ez nem annyira meglepő: mindössze ültetőközeget érdemes biztosítani számukra, mivel gyökereik léggyökerek, vagyis nem a tömött, fekete virágföldből jutnak tápanyaghoz. A vandafélék eredeti hazájában, Délkelet-Ázsiában meg kell küzdeniük a trópusi esőerdő más növényeivel a fényért. Ezek a növények ugyanis nagyon szeretik a fényt, de termetük miatt a földön ehhez nem igazán jutnának hozzá. ezért – az orchideák nagy csoportjához hasonlóan – a fákon élnek, de a vandaféléknek nem kell semmilyen közeg a túléléshez. Bár a törzsön rögzítik magukat, de nem azért, hogy élősködőként a fából táplálkozzanak: tápanyag- és vízigényüket a levegőből fedezik. Ez pedig azt is jelenti, hogy lakásban tartva őket igazából egyetlen madzagra is fel lehet lógatni: akkor is szép lesz, ha a fenti két feltételt biztosítjuk neki!

„Ezt a csodálatos orchideát nem kell a hagyományos értelemben locsolni, hanem heti 2-3 alkalommal kézi spriccelővel párásítani. A vízbe érdemes egy egészen kevés tápoldatot is tenni. A víz minőségére és hőmérsékletére is érdemes odafigyelni, lágy és szobahőmérsékletű vizet használjunk” – tanácsolja Boross Dávid, az Oázis Kertészet munkatársa.

Tillandsiák

Egy másik, szintén a levegőből táplálkozó növénycsalád a tillandsiáké. Ezek broméliafélék, melyek között az ismertebb szakállbromélia mellett egy sor kisebb, de igen látványos növény is szerepel. Tartásuk az orchideákhoz hasonlóan nem olyan egyszerű, hiszen magas páratartalmat igényelnek, de egy kis odafigyeléssel ez messze nem lehetetlen küldetés. Az tillandsia ionantha csoport tagjai jóval kisebbek a szakállbroméliáknál, ám tartásuk szinte azonos a nagyobb testvérével. Kis méretük azonban sokkal több lehetőséget rejt magában, ha lakásban szeretné őket tartani.

„A tillandsiák körül hetente elég párásítani, jellemzően lágy vízzel. Ha a növény nincs semmihez rögzítve, akkor havonta egyszer langyos vízbe is márthatjuk, ilyenkor ki lehet hagyni egy heti párásítást” - mondja a szakértő.

Filodendron

Ez a szobanövény nagyon sok lakásban megtalálható, méghozzá méretes cseréppel együtt - hiszen igazán akkor mutatós, ha hagyjuk nagyra megnőni. De akkor miért is került ebbe a felsorolásba? Mert a könnyezőpálma néven is emlegetett növény igazából a kontyvirágfélékhez tartozik, azon belül is azon csoporthoz, amelyeknek nincsen szükségük a földre az életben maradásukhoz. Annyi a különbség a broméliák és orchideák hasonló tagjaihoz képest, hogy a könnyezőpálma életét mindenképpen a földben kezdi. A nagyobb növényeket lehet leválasztani a cserépről, melyek léggyökerei elég fejlettek ahhoz, hogy képesek legyenek a levegőből is kivonni a szükséges anyagokat.

„A filodendronnal a párásításon kívül igazából semmi teendőnk nincsen, talán annyi, hogy a lakás egy világosabb részén legyen, akkor fog szépen fejlődni” - mondja Boross. A könnyezőpálma valóban elképesztően látványos tud lenni, főleg egy kis lakásban, és a tartása föld nélkül sem annyira bonyolult, ha betartjuk az alapszabályt: rendszeresen párásítunk a környezetében, vagyis vízzel és tápoldattal spricceljük.