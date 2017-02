Többet szeretne a lakásáért? Dobja fel pár trükkel!

Amikor megérik a döntés, hogy most már tényleg ideje eladni a régi, kinőtt lakást, akkor sokan kapják a mobilt, lőnek pár képet, majd feldobják őket egy hirdetési oldalra valami sablonszöveggel. Utána pedig akár évekig is várnak, és akár többször is engednek az árból, mire megszabadulnak az addigra már utált lakástól. Ön azonban mindezt megúszhatja (és még a béna ingatlanfotókat gyűjtő blogokra se fog felkerülni!), ha követ egy-két szabályt, vagyis megtanulja, mi az a home staging.

A lakás eladása egy olyan művelet, mely idővel – főleg, ha a megfelelő árat lövi be hozzá –, magától is működik. Csakhogy a legtöbb esetben a vevő sokkal olcsóbban szeretné megúszni a dolgot (akár nem is kevéssel), mint amit az eladó elképzelt. Ez pedig lelombozó, hiszen a későbbi tervekhez jellemzően minimum az az összeg szükséges, amit elsőre belőttek.

Képek és szöveg

Ha már az eladásösztönzésről van szó, akkor először is a hirdetést kell kicsit felpolírozni, azaz a fotókat és a szöveget is tökélyre vinni Senkit nem érdekel például, hogy milyen szép a kanapéja, vagy az új állólámpája, hiszen ezeket úgysem hagyja ott a lakásban - vagyis felesleges ezeket komponálni a fotók központjába. Persze jó, ha szép holmijai vannak, de ne ezek uralják a fotókat, inkább az összképet finomítsák. És nagyon hasznos, ha tesz fel egy jól olvasható, pontos alaprajzot is a fotók közé.

Figyeljen arra is, hogy megfelelő megvilágítással dolgozzon, vagyis lehetőleg ne este fotózza körbe a lakást. Az is segíthet, ha lehetséges, hogy ne télen, hanem tavasszal, nyáron készítse a képeket, mivel ezek a fényviszonyok kellemesebbek.

A szövegnél legegyszerűbb, ha a tényekre szorítkozik. Ne csak a lakás méreteit, adottságait ossza meg, hanem azt is, hogy milyen boltok, iskolák vannak a közelben, illetve milyen a tömegközlekedés. Ez fontos részlet lehet, ami tovább növeli otthona vonzóságát.

Ha érez rá indíttatást, akkor egy kis humort is csempészhet a szövegbe, hiszen sokszor olvasni a híroldalakon vicces hirdetéseket, amikkel hirdetőik máris kiugranak a szürke tömegből. De ne felejtse, hogy a cél nem a szórakoztatás, hanem az eladás, vagyis törekedjen arra, hogy megadjon minden olyan tényt és adatot, amik alapján a lakásunk gyorsan és jó áron kelhet el.

Ha ezzel megvagyunk, jön a lakás kipofozása

Ilyenkor lép a képbe a home staging – ami lefordítva valami olyasmit jelent, hogy az otthonunk "beállítása", "szintre hozatala". Lényegében arról van szó, hogy olyan képet mutasson az otthonáról, ami nemcsak önben pendít meg érzelmi húrokat, de másoknak is vonzó – olyannyira, hogy ezért az otthonért még fizetnének is. És annyit, amennyit ön szeretne.

Szóval ez messze nem olyan egyszerű, mint hinné.

Szerencsére vannak alapszabályok, amiket minden lakáseladónak érdemes betartania.

Első lépésként természetesen a rend. Ez alapkövetelmény, hiszen ha a potenciális vevő azt látja, hogy mosatlan van a mosogatóban, a fregolni száradnak a ruhák, és két koszos zokni veszekszik a kanapén, akkor gyorsan kattint a következő hirdetésre. A rend azonban rögtön azt sugallja, hogy a lakás harmonikus és szép.

Legalább ilyen fontos az is, hogy ne legyenek szem előtt személyes dolgok. Számunkra ugyan valóban csodás emlék a közös nyaralás, a gyerekek rajzai, amiket az oviban készítettek, vagy az ablakra ragasztott matricák. A vevőben azonban nem hatnak pozitívan ezek a részletek, hiszen ő nem volt ott a nyaraláson, nem az ő gyerekeinek rajzait látja, vagyis számára ezek inkább zavaróak, nehezebben látja meg önmagát, a saját életét a lakásban.

Érzelmi érintettség ellen hívjon szakembert!

Az előbbi két lépésből is nagyon jól látszik, hogy a lakáseladás a vevő és az eladó oldaláról is erősen érzelmi döntés. Ez pedig azt is jelenti, hogy nem, vagy csak nagyon nehezen lesz képes olyan teret létrehozni, ami nem az ön érzelmi világát tükrözi, hanem a vevő számára lesz csalogató. Ehhez lehet szükség a szakember segítségére, aki objektíven látja a lakást, és abban is segíthet, milyen trükkökkel, akár kisebb beruházásokkal is tornázhatja akár jóval feljebb az árat, illetve gyorsíthatja meg az eladást.

„A szakértő 'idegenként' tekint az eladásra szánt lakásra, és érzelemmentesen szelektálja ki az eladást nem elősegítő berendezési tárgyakat. Segítségével 'a kevesebb több' elve szerint így tisztába kerülünk azzal, hogy mik azok a tárgyak, bútorok, dekorációk, amik segítik megmutatni a lakás valódi értékét és a benne rejlő lehetőségeket, és melyek azok, amik ezt megakadályozzák, vagy zavarják" - tanácsolja Zsoltai Tünde, a 3D Design Lakberendezési és Belsőépítészeti Kft. vezető tervezője.

A home stagingnél a cél egy olyan kép kialakítása, amiket például magazinokban látunk: tiszta, rendezett, személyes tárgyaktól mentes szobák, helyiségek.

Eladás előtt senki nem szeretne egy már elhagyásra szánt lakásra pénzt költeni, de egy tisztasági festés ára biztosan megtérül: a megsárgult, koszos, esetleg dohányfüsttel átitatott falak nem tesznek túl jó benyomást az érdeklődőkre, kifestve viszont gyorsabban és magasabb áron tudja értékesíteni az ingatlanát.

Érdemes a túl markáns (intenzív színű, nagy, feltűnő mintájú, szűk rétegnek tetsző stílusú) dekorációktól vagy textilektől is megválni, helyettük semleges, világos, meleg színű textileket, képeket használni – az összhatás kellemes és széles ízlésvilágnak megfelelő lesz.

A home staging során szükség lehet a bútorok átrendezésére, a felesleges darabok eltávolítására (úgyis költözni szándékozik, adja vagy raktároza el, ha van rá lehetősége, és később használni szeretné).

Az értékesítés sikerét az eladó hozzáállása is nagyban befolyásolja. Amikor eldönti, hogy eladja a lakást, akkor a meghirdetéssel párhuzamosan el is kell kezdeni a csomagolást is. Azokat a tárgyakat, amik a következő pár hónapban előreláthatólag nem kellenek, be kell dobozolni – tipikusan ilyenek a könyvek, családi fotók, különféle gyűjtemények, a nem aktuális évszakban viselt holmik, stb.

"Ha nincs módunk raktározni ezeket, akkor jelöljünk ki egy szobát, amit kinevezünk raktárnak, és ide pakoljuk ezeket a dobozokat. A lakás többi része azonban ettől függetlenül legyen rendezett! Ezzel egyrészt rendet teremtünk, megszabadítjuk a tereket a személyes holmiktól, másrészt lelkileg is elkezdünk ráhangolódni a várható költözésre" - ajánlja a szakember.

A lakásba lépő érdeklődő számára nagyon fontos az első benyomás. Ha ugyanis a racionális érvek nagyjából passzolnak a lehetőségeinkhez és elvárásainkhoz (nagyság, ár, környék, beosztás), ezek egyezésekor már többnyire érzelmi alapon döntünk.

Az leendő vásárló biztosan emlékezni fog a lakásunkra, ha ott rend és kellemes illat fogadta (ez lehet illatosító, de ugyanilyen hatást érhetünk el a frissen főzött kávé vagy éppen sülő sütemény illatával). Minél napfényesebb a tér, annál jobb, és ne legyenek kiégett izzók a lámpákban: ha a nap már esetleg le is ment, ettől még lehet szép, világos az összkép.

Arra is érdemes figyelni, hogy nem csak az ajtón belül alakítson ki rendet, ugyanilyen fontos a bejárathoz vezető út is. Persze egy lépcsőházat azért ne fessen ki, de tegyen az ajtó elé egy új lábtörlőt, szőnyeget, cserepes növényt, dekorációt. Ha pedig kertes házat árul, akkor nagyon fontos, hogy már a kapuban rend legyen: levágott fű, felsöpört udvar, felmosott terasz.