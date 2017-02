Készítsen természetes illatosítót tíz perc alatt!

Az illatokat mindenki kedveli, nem véletlenül használunk parfümöt, öblítőt. Ám amikor egy lakás illatosítása a feladat, nehezebb a dolgunk. Hiába vesszük az egyre drágább illatosítókat, ezekből csak a prémium kategóriások adnak valóban hosszan tartó illatot. A másik út, hogy olyat választunk, ami áramot igényel, mivel így párologtat, vagy mécses, amit meg kell gyújtani. Szóval ha illatos otthont akar, az vagy drága, vagy körülményes.

Ezzel szemben azonban egyre több helyen lehet kapni valóban tiszta, 100%-os illóolajokat, amik illatosításra is kiválóak! Ráadásul az áruk sem vészes, és valóban intenzív, hosszan illatozó lég- és textilfrissítőket lehet belőlük készíteni pár perc alatt.

Mutatós

Mindenki szereti, ha az illatosító esztétikus is. Ennek elvén készülnek a zselés légfrissítők is, amik szépek is (legalábbis az első pár hétben, aztán a zselé kiszáradásával döglött medúzához kezdenek hasonlítani), illatosak is, de egyrészt megdöbbentő mennyiségű kemikáliát tartalmaznak, másrészt a műanyag tartójuk csak szemétnek jó, és többnyire ronda is.

A megoldás azonban egyszerű: készítsen magának sajátot! Először is szerezzen be szép üvegcsét: a legtöbbször egy befőttesüveg is tökéletes, ami aztán kedve szerint dekorálható. Ezután szüksége lesz még:

1 dl vízre

2 ek zselatinra

Illóolajra – ez lehet bármi, ízlés kérdése. A levendula, borsmenta, citrus intenzív illata tökéletes, de a fahéj, a szantál, vagy bármi más is nagyon jó választás.

A zselatint főzze fel a vízzel, majd hagyja hűlni, de csak annyira, hogy még ne álljon össze. Cseppentsen bele a kiválasztott olaj(ok)ból 20-30 cseppet, de arra figyeljen, hogy túl sok illatot ne keverjen, mert nem biztos, hogy az eredmény olyan kellemes lesz, mint reméli. A zselét töltse üvegbe, hagyja kihűlni, és mehet a kiválasztott helyére. Ha szeretné, a keveréket egy kis ételfestékkel is feldobhatja, így színes dekorációra is szert tesz.

Textilekre, és a gyors eredményért

Sokan kedvelik a pumpás légfrissítőket, így természetesen erre is megvan a természetes recept, és ehhez még sok is lesz a tíz perc. Első körben alaposan mosson ki egy pumpás flakont. Ezután szüksége lesz:

Alkoholra

Vízre

Illóolajra

Az alkoholt a vízzel 1:9 arányban keverje el (500 milliliteres flakonnál 50 ml alkohol és 450 milliliter víz), majd adjon hozzá illóolajat. Egy fent említett méretű flakonhoz nagyjából 10-20 cseppre lesz szüksége, de ha textilekre szeretné használni, akkor rászámolhat még 10 cseppet az adagra. Mielőtt azonban fújkálna, végezzen színpróbát! Bár csak nagyon kevés alkoholt tartalmaz a keverék, de jobb óvatosnak lenni, mint aztán minden nap nézni a foltos kanapét...

A pálcikás divat

Nyilván ön is találkozott már a lakberendezési boltok kínálatában azokkal a kis üvegcsébe állított pálcikás illatosítókkal, amikért szeretnek olyan sok pénzt kérni? Szépek, divatosak és illatosak, de kár volna ennyit kiadni értük, ha el tudjuk készíteni otthon – ráadásul intenzívebb illattal is. És ez aztán öt perc alatt megvan. Amire szüksége lesz:

Kisebb, szűkített nyakú üvegedény, váza

4-5 hurkapálca

Alkohol

Illóolaj

Az elkészítés tényleg végtelenül egyszerű. Az alkoholt töltse az üvegbe, adja hozzá az illóolajokat (20-25 csepp már intenzív illatot ad, de ennél többet is használhat), majd a hurkapálcákat vágja félbe és állítsa az üvegbe. Ha szeretné dekoratívabbá tenni, tehet a folyadékba kakukkfüvet, rozmaringot, fahéjat, vagy más, mutatós fűszert, ezzel plusz illatot, és elegáns megjelenést kölcsönözhet a keveréknek.