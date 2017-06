Egy tanulmány szerzői szerint közelebb hozza a halált a hasáb, de lehet, hogy más eredményeket kapnak, ha nem elhízott vagy térdsérüléseik miatt valószínűleg kevesebbet mozgó embereket elemeznek.

A Poupular Science egy finoman szólva is zavaros, a rendszeres sültkrumpli fogyasztást a megnövekedett, sőt megduplázódott halálozási kockázattal összefüggésbe hozó tanulmányt vett tüzetesebben szemügyre, meglehetősen lesújtó eredménnyel. Úgy tűnik, valaki hazudik a hasábburgonyáról! De vajon ki állhat az áltudományos, krumpliellenes propaganda mögött?

Zsírban sült krumpli = halál?

A kérdése tanulmány szerzői 4400 személy krumplifogyasztási szokásait elemezték. A 45-79 éves korú résztvevők közül 236-an hullottak el egy korábbi, a krumplis felmérést 8 évvel megelőző kutatás óta, a kutatók pedig viszonylag gyorsan az alávaló sültkrumpli nyakába varrták a haláleseteket. Csakhogy az eredeti kutatás, amire aztán a krumplis felmérést is alapozták, az ízületi gyulladásos térdproblémákról szólt, és eleve elhízott, vagy a kutatást megelőző évben térdsérülést szenvedett, illetve fájós térdű résztvevőkkel operált. Olyan emberek képezték tehát a krumpli fogyasztás veszélyeit elemző kutatást, akik elhízottságukból adódóan eleve nagyobb halálozási kockázattal rendelkeztek, és a fájós térdük miatt valószínűleg nem is igazán mozogtak. Emellett persze sültkrumplit is nagyobb valószínűséggel, és a többieknél gyakrabban fogyasztottak az azóta elhunyt térdfájósok, de valóban kicsit bizarrnak tűnik pont ezt kiemelni velük kapcsolatban.

A kutatók amúgy saját szavaik szerint is csak korrelációt, a veszélyeztetettség és a potenciálisan halálos sültkrumpli fogyasztás együttes előfordulását állapították meg, nem pedig ok-okozati összefüggéseket. Bár a kutatók természetesen megpróbálták kiszűrni azokat a tényezőket, amelyek torzíthatják a számokat, figyelembe vették például az elhalálozottak korát, nehéz nem arra gondolni, hogy a rendszeresen, heti 2-3 alkalommal zsírban sült krumplit zabáló emberekről minden valószínűséggel általában is elmondható, hogy nem igazán figyelnek az egészségükre és az étrendjükre, nem feltétlenül csak a sültkrumplival van tehát baj az ő esetükben.

Ajánlottnak nem ajánlott persze

Persze azt senki nem mondja, hogy a hasábburgonya egészséges volna, a nap végén valószínűleg nem a keményítő és a zsír lesz a hosszú élet titka, de minden bizonnyal használhatóbb eredményeket szülnének a kutatások, ha nem eleve elhízott, idős, mozgásképtelen emberek étrendjét vizsgálnák. Amúgy mindez csak a zsírban sült krumpli fogyasztására vonatkozik, az összességében a legtöbb krumplit elfogyasztó, de a sültkrumplit kevésbé preferáló réteg egyáltalán nem mutatott nagyobb hajlandóságot arra, hogy idő előtt távozzon az élők sorából.

De hogy miért is érdekes mindez? Leginkább azért, mert ebből is látszik, hogy nem kell elhinni minden baromságot, amit olvasunk.