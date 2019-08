Tényleg válóok, ha a pasi felhajtva hagyja az ülőkét?

Tényleg válóok lenne a wc-ülőke le nem hajtása, vagy valójában ez teljesen hidegen hagyja a nőket? Képesek a férfiak ülve végezni a dolgukat? Van olyan ember, aki soha nem használ nyilvános wc-t?

A RAVAK felmérése számos olyan kérdést tisztáz, amit mindig is tudni akartunk a mellékhelyiségekkel kapcsolatban.

Minek ez a nagy felhajtás?

A le nem hajtott wc-ülőke számos háztartásban állandó konfliktusforrás. Az alapvetés az, hogy a férfiak nagy része nem hajtja le, ami a nők többségét kimondottan idegesíti. A több mint 500 fős online kutatásból kiderült azonban, hogy a megkérdezett férfiak 62 százaléka dolga végeztével mindig lehajtja az ülőkét, és úgy tűnik, ezzel sok konfliktust megelőznek, ugyanis a megkérdezett nők 66 százaléka ezt bizony el is várja. A férfiak 21 százaléka úgy nyilatkozott, hogy néha felhajtva felejti, míg 17 százalékuk büszkén vállalja, hogy soha nem hajtja le. Érdekes információ, hogy a nők 44 százaléka szerint a kérdés vihar a biliben, és egyáltalán nem érdekli a deszka állapota.

A 128 éves kérdés

Wc-papír 1891 óta létezik. Az pedig, hogy a papírnak a fal felőli vagy az attól távolabbi felén kell-e lógnia, már 128 éve foglalkoztatja az emberiséget, annak ellenére, hogy a korabeli szabadalom erre egyértelmű választ ad: a wc-papírnak a faltól távolabb eső oldalon kell leereszkednie. Egyrészt mert így könnyebb a végét megtalálni (?), másrészt pedig így állítólag csökken a baktériumok átvitelének kockázata. A válaszadók 62 százaléka szerint is ez a helyes, azonban 22 százalékuk a fal felől preferálja, 16 százaléknak pedig teljesen mindegy.

Nyilvános? Kösz, nem!

Senki sem szereti a nyilvános illemhelyeket, de valljuk be, van, hogy életet ment. Vajon milyen túlélési praktikák léteznek? A megkérdezettek több mint fele a guggolós módszert alkalmazza, ha megkívánja a helyzet. Népszerű megoldás az ülőke wc-papírral történő letakarása is, persze ehhez papírra is szükség van. A válaszadók 9 százaléka azt állítja, hogy soha nem használ nyilvános wc-t, és nagyjából ugyanennyien használnak higiénikus papír ülőkeborítót.

Ülve vagy állva?

A férfiak többsége állva végzi a dolgát, amiben nincs semmi meglepő. 42 százalék azonban azt állítja, hogy otthon ülve, míg idegen helyen állva oldja meg a szükséghelyzetet. A férfiak 7 százaléka pedig minden esetben ráül a wc-re, így garantáltan célba ér minden, és a wc is tovább marad higiénikus.

Kéz kezet mos

A válaszadók nagy többsége heti egyszer takarít wc-t, 25 százalékuk viszont naponta, míg a maradék 9 százalék kéthetente vagy annál ritkábban. Sokan vannak, akik wc-használat előtt és után is kezet mosnak, ami dicséretes, hiszen a szakemberek is ezt javasolják. Elég csak arra gondolni, hogy a számítógépünk billentyűzete több baktériumot tartalmaz, mint maga a wc. A megkérdezettek 41 százaléka viszont csak a mosdó használata után mos kezet. Ha már a tisztálkodásnál tartunk, akkor említsük meg, hogy az internetezők nagy többsége inkább zuhanyzik, 17 százalékuk fürdik kádban, míg 16 százalék szereti ezt is, azt is. A válaszokból tisztán látszik az is, hogy a legtöbben a tusfürdőt kedvelik, szappant mindössze 10 százalék használ fürdéshez.

Az sem mindegy, hogy hol nyomod a tubust

A wc-deszkához hasonló válóok lehet az is, ha valaki középen nyomja ki a fogkrémet a tubusból. A megkérdezettek több mint fele nem lázadozik, a végéről indulva nyomja ki a fogkrémet, 27 százaléka hol itt, hol ott nyomja, míg 14 százalék kimondottan középen szereti. Fura ízlésre vall, de vannak olyanok, akik az elején nyomják meg a tubust, bár ez mindössze a válaszadók 3 százalékára jellemző. Bagatell kérdések ezek, de némi odafigyeléssel jelentősen csökkenthetők a fürdőhasználatból adódó konfliktusok.