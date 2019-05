Kiderült, melyik a legegészségesebb sajt

Úgy tűnik, hogy a sajtot, amit a dietetikusok korábban nem tartottak különösebben sokra, manapság hajlamosak rehabilitálni, hiszen egyre több jótékony hatásáról tudunk. De vajon melyik a legegészségesebb sajtfajta?

A sajt rengeteg koleszterint, telített zsírsavat és nátriumot tartalmaz, nem véletlen, hogy sokáig mumusnak számított a táplálkozásszakértők számára. A szakemberek arra intettek, hogy ha szeretnénk elkerülni az elhízás és a szívbetegség veszélyét, akkor ne nagyon együnk sajtot. Az elmúlt években azonban átértékelték a sajtféléket, miután több kutatás is bizonyította pozitív hatásukat. Az Elemental cikke utánajárt a tényeknek.

Rossz szemmel néztek a sajtra, de tévedtek

Egy 2016-os tanulmány szerzői úgy találták, hogy kisebb a szívproblémák és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata azoknál a személyeknél, akik naponta többször esznek sajtot, sőt egy 2017-es kutatás a szívbetegség mellett a stroke veszélyének elkerülésével is összekapcsolta a rendszeres sajtfogyasztást. Ezek a fejlemények alapjaiban változtatták meg a szakemberek hozzáállását régi „ellenségükhöz”.

Mint dr. Michael Miller, a Marylandi Egyetem orvosi központjának kardiológusprofesszora magyarázza, korábban a szakemberek kizárólag egyetlen, sarkított nézőponton keresztül tekintettek a sajtkészítményekre: csak arra koncentráltak, hogy tocsognak a zsírban és sóban. Ennél azonban árnyaltabb a kép. Először is nem mindegy, hogy milyen mennyiségben és mely ételekhez társítva esszük a sajtot. Nyilván, ha rendszeresen a pizzára reszeljük kilószám, az könnyen elhízáshoz vezet, saláták és más egészséges fogások részeként viszont egészen más hatásai vannak.

Melyik a legegészségesebb sajt? Fotó: Tim Macpherson / Getty Images Hungary

Másrészt a dietetikusok gyakran nem veszik figyelembe, hogy a káros zsír és só mellett a sajt számos hasznos tápanyagot is tartalmaz. Ezek közé tartoznak a különféle vitaminok, ásványi anyagok, illetve a konjugált linolsav, ami főként gyulladáscsökkentő hatásáról ismert. Michael Tunick ételszakértő, a The Science of Cheese című könyv szerzője mindehhez hozzáteszi, hogy a sajtban rengeteg a kalcium és a fehérje, szénhidrátokban viszont igen szegény.

A természetes a legjobb

A szakemberek köreiben is nagy különbség van az egyes sajtok megítélése között. Legkevésbé ajánlott a boltok polcain nagy mennyiségben fellelhető, iparilag előállított, erősen feldolgozott sajtok fogyasztása. A gyártás során ezeket telepakolják különböző tartósítószerekkel, stabilizálókkal és más adalékanyagokkal, amiknek jól ismerjük az egészségkárosító hatásaikat.

A legjobb Fotó: Image Source / Getty Images Hungary

Emellett az alacsony vagy csökkentett zsírtartalmú sajtok is kevésbé egészségesek, mint a klasszikus, magasabb zsírtartalmú társaik. Ennek oka abban rejlik, hogy a sajtban található zsírsavak jó hatással vannak az emésztésünkre, illetve szervezetünk inzulinrezisztenciájára – ez utóbbi a cukorbetegség kialakulása miatt fontos. Tegyük hozzá, egy 2013-as kutatás semmilyen összefüggést nem talált a magas zsírtartalmú tejtermékek és az elhízás, illetve a szívbetegségek között.

A szakértők szerint tehát egyértelműen a hagyományosan, természetes alapanyagok felhasználásával készített, hosszú időn át érlelt, normál zsírtartalmú sajtok a nyerők. Larry Olmsted élelmiszertudós úgy véli, a legtöbb hasonló, tradicionálisan inkább Európában fellelhető sajtfajta nagyon egészséges, és ha egyet kellene kiemelnie közülük, az igazi olasz parmezánra (Parmigiano Reggiano) esne a választása. Ez a sajt száz százalékban természetes alapanyagokból, vegyszerek hozzáadása nélkül készül, és tényleg fenséges csemege.