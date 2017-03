Ezerrel jönnek a 90-es évek trendjei!

A New York-i bemutatókat követően nemrég lement a 2017-es őszi-téli kollekciókat felvonultató londoni divathét is, amiből nagyjából egyértelmű vált, hogy nem ússzuk meg a 90-es évek trendjeit a szezonban. A hajtás után mutatjuk, milyen ruhákban, pulóverekben és kabátokban járunk az év második felében!

Bulihangulatba került a Topshop

A Vogue kritikusa szerint ebben a politikailag bizonytalan időszakban a britek hajlamosak rá, hogy a féktelen szórakozásba meneküljenek. És ez a hozzáállás meglátszott a kifutóra küldött darabokon is. A fast-fashionről exkluzívra váltó Topshop Unique például a 90-es évek önfeledt rave-korszakát, a hedonista klubéletet, illetve az ezredforduló stílusvilágát sírta vissza, így a brit márka szerint technós cuccokban, vintage virágmintával ellátott szoknyában és pulóverben, pizsama-szerű csíkos kezeslábasban, zsebes nadrágban, cipzáros és kapucnis felsőben járunk a következő szezonban. A kollekció várhatóan a napokban piacra kerül, így az olyan márka közeli arcok, mint Sofie Richie vagy a modell és aktivista Adwoa Aboah talán a legújabb Topshop ruhákban parádézhatnak a párizsi divathéten.

Londoni divathét 2017 ősz-tél (Fotó: Estrop / Getty Images Hungary)

Szürke pulóverben töltjük az őszt a Burberry szerint

A divatház tervezője, Christopher Bailey a 20. század egyik legjelentősebb szobrászművészének, Sir Henry Spencer Moore-nak a munkásságából merített ihletet a tervezés során, ami azért is érdekes, mert Moore ugyanazon a helyen született Yorkshireben, mint ahol a Burberry elkezdte a pályafutását az 1880-as években – írja a Vogue a mérföldkőnek számító londoni könyvesboltban, a Foyles-ban tartott bemutatóról. A hagyományokra mindig is nagy hangsúlyt fektető divatház szerint hordható ruhákban töltjük az őszt és az örökzöld ballonkabátok, illetve csipkeruha mellett divatba jönnek a szürke pulóverek, a zoknicsizma, az áttetsző szoknya, a fehér ing, a hangsúlyos vállrészek és futurisztikus formában az Erzsébet kori gallérok is.

Londoni divathét 2017 ősz-tél (Fotó: Catwalking / Getty Images Hungary)

Mary Katrantzout is megihlette a Disney világa

A szigorú kritikusok szerint Mary Katrantzou jobban is kidolgozhatta volna kollekcióját és használhatott volna például több színt a ruhákhoz, amihez a Walt Disney 1940-es rajzfilm animációjából, a Fantáziából gyűjtött inspirációt. A luxusított Disney ruhákat egyébként a Tate Modernben mutatták be, ahol a Royal Filharmónikus Zenekar élőben kísérte a showt. A görög származású tervező kollekciójából szerettük a cukorka színű bundákat és szőrmegallérokat, az innovatív digitális printeket, a kis hableányos blézert és az áttetsző celebnő ruhát, amibe várhatóan belefutunk még a vörös szőnyeges eseményeken a jövőben.

Londoni divathét 2017 ősz-tél (Fotó: Rob Ball / Getty Images Hungary)

Visszahozza a 90-es éveket a Versace

“Ki tudja, hogy minek tudható be, talán a bemutató előtt felszolgált végtelen mennyiségű proseccónak, de összeségében jól sikerült a Versace Versus bemutató” – írta a Wwd.com az eseményről, amit Gigi Hadid nyitott meg és Bella Hadid zárt, úgyhogy várhatóan a kőgazdag testvérpár lesz a márka új arca is a szezonban. Az olasz divatház hétköznapokban is hordható vonala azt állítja, a 90-es évek trendjei szerint öltözünk 2017 második felében, menő lesz a hasvillantás, a mintás pulóver, a cipzár, a fekete, a rózsaszín, a kék, az ezüst, a padlizsánszín és a bugyivillantás.

Londoni divathét 2017 ősz-tél (Fotó: Catwalking / Getty Images Hungary)

Várható trendek Londonból

A felhozatalt elnézve a következő szezont erősen meghatározzák a vérvörös árnyalatok, a kockás és a steppelt paplankabátok, a nagyi bunda, a hangsúlyos ujjrészek, a vadnyugati stílus, de nem lesz ciki rajzfilmfigurának öltözni sem. Kattintson a galériára és nézze meg, hogy mik lesznek a következő szezon trendjei a londoni tervezők szerint!