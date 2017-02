Az újabb magyar sikernél nincsen fontosabb, de azért mi idén is összegyűjtjük a vörösszőnyeg legérdekesebb ruháit: hamarosan jönnek a legjobban öltözött celebnők, de kezdjük a sort rögtön a legrosszabbakkal. Tizenhét hírességet talál a galériában, a legmeglepőbb talán Scarlett Johansson és Charlize Theron gyatra választása, de belefutottunk pár kevésbé ismert színésznőbe is a képek válogatása közben, akik tényleg mindent megtettek, hogy ha mással nem is, legalább borzalmas ruháikkal címlapokra kerüljenek.

20 Még több kép a galériában! Galéria: Ezeknél rondább ruhák nem voltak az Oscaron (Fotó: Frazer Harrison / Getty Images Hungary)

De nem csak az Oscar-gála vörösszőnyegére irányul ilyenkor nagy figyelem, hanem például Elton John Oscar-néző bulijára is, ahol azok a hírességek jelennek meg, akik ugyan nem kaptak meghívót a gálára, de elég menők ahhoz, hogy az Oscar napján kiöltözzenek és Hollywoodban bulizzanak. Ott azért kisebb a nyomás a tökéletes megjelenés tekintetében, úgyhogy a legvadabb ruhákat ott láttuk: ezek közül is talál párat a galériában!