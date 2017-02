Mutatjuk az év farmertrendjeit!

A 2017-es trendelőrejelzések szerint nemcsak a túlárazott játszósnadrág lesz nagy divat, hanem az örökzöld farmer is, csak más formában, mint ahogy azt az elmúlt években megszokhattuk. A hajtás után mutatjuk, hogy milyen fazonokat érdemes beszerezni az év első felében!

Vintage hatású és szakadt farmer

Évekig uralta az utcai divatot a skinny jeans néven ismert punkos, papírvékony anyagból készült leggings-szerű sztreccsfarmer, amit most a vastagabb anyagból készült old-school farmerek váltanak a sorban. Nem is akkora baj, a pletykák szerint úgyis súlyos idegrendszeri károsodást okoztak a szűk farmerek. A magasított derekú vintage farmer leginkább világos színben, gyárilag vagy házilag szakadt formában számít menőnek, de sokan hordják feltűrve is. A celebnők bő pulóverekkel vagy logóval ellátott márkás pólókkal, bundával, illetve bőrdzsekivel kombinálják. Jól mutat fehér tornacipővel, bokacsizmával és túlcsicsázott papucscipővel is.

A 80-as és a 90-es évek farmer trendjei vannak jelen az utcai divatban.

Patchwork és bő farmer

Nemcsak a tollas farmer és a 80-as és a 90-es évek farmertrendjei jöttek újra divatba, de a 70-es évek bő fazonjai is. A bohém, nadrágszoknyára emlékeztető forma idén bokaverdeső, rojtozott és úgynevezett Tetris vagy Franken stílusban is menő. Utóbbit úgy kell elképzelni, mintha megmaradt, hulladék anyagokból dobunk volna össze a nadrágot vagy egyszerűen csak kiengedtük volna a nadrág alját, miután kinőttük. A szuperszéles és rövid lábakat varázsoló fazont magassarkú vagy platformcipővel javasolt kombinálni.

Nézze meg hogyan hordják a celebnők és a divatszerkesztők

Csicsás farmer és kezeslábas

Nemcsak a giccses cipők keltenek modern hatást a szezonban, hanem az összefirkált, feltűnő felvarrókkal, logókkal és drágakövekkel felcicomázott farmernadrágok is. Míg a Vetemenst a bő farmert hozta divatba, addig a Versace és a Gucci figyelemfelkeltő nadrágokban gondolkodott, de hasonlóképpen divatban vannak a Szombat esti láz hangulatát megidéző farmer overállok is 2017-ben.

Hasonlóképpen festettünk a 90-es években is.

Trapézfazon és csípőfarmer

Inkább a hatvanas-hetvenes évek stílusát idézi a földig érő farmer, ami idén eggyel drámaibb, a Refinery29.com által csak ‘sellő-farmerként” emlegetett formában igazán menő. Azaz, inkább bő fodrokat kell elképzelni a trapéz helyett a nadrágon, illetve rossz hír, hogy idén várhatóan újra divatba jönnek a csípőfarmerek is.

Még több famer a galériában

Fehér, elefántcsont és homokszínű farmerek

Nemcsak a fekete, a sötétkék és a babakék színek vannak divatban a szezonban, hanem az olyan könnyen koszolódó árnyalatok is, mint a fehér, a bézs, a khaki és a földszínek. Bár idén is trendi a monokróm, azért bátran keverheti a zöldet valami rózsaszínnel, zölddel vagy kékkel az év első felében. A világos farmerek esetében érdekes, hogy inkább a szűkebb, mintsem a bő fazonok vannak divatban.