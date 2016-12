Kinek áll jobban a mély dekoltázs?

Múlt hónapban az idei év egyik nagy visszatérőjéről, Paris Hiltonról dönthetett, ezen a héten megszavazhatja, hogy melyik hírességen áll jobban az átlapolós mellényruha, a diszkókorszakot idéző kezeslábas vagy a függönyruha! Jól nézze meg a ruhakölteményeket és szavazza meg, hogy ki a jobb!

Claire Danes vs. Victoria Beckham

A szőke színésznő a Homeland című sorozatot promotálta a tweed anyagból készült átlapolós ruhában a Late Show With Stephen Colbert című műsorban. Claire Danes egy elegáns, világosszürke szandállal és Narciso Rodriguez ‘Jackie' fantázianéven futó borítéktáskájával dobta fel a Victoria Beckham 2016-os resort kollekciójából származó ruhadarabot.

A focistafeleséget is New Yorkban kapták lencsevégre a saját tervezésű, körülbelül 1700 fontot, 625 ezer forintot érő mellényruhában. Claire Daneshez hasonlóan Beckhamné is kiválóan választott, amikor egy kontrasztos kék Manolo Blahnik cipőt vett fel a rózsaszín egyrészeshez. Nézze meg jól a képet és szavazza meg a legjobbat!

Kinek áll jobban a rózsaszín átlapolós ruha? 997 Claire Danesnek

700 Victoria Beckhamnek

Kylie Jenner vs. Kenza

A ruhatervezéshez is értő Kylie Jenner a Harper's Bazaar féle ‘Icons By Carine Roitfeld' rendezvényen illegette magát a gyöngyökkel és függönyrojtokkal megbolondított sápadtrózsaszín Balmain miniruhában, amit “láthatatlan” szandállal és arannyal szegett pasztellkék övvel kombinált.

A 25 éves stockholmi celebnő, Kenza az MTV Europe Music Awards rendezvény vörös szőnyegén pózolt a nyakpántos dizájnerruhában, amit kolleganőjéhez hasonlóan harisnya nélkül viselt. Ki volt a jobb, a platinaszőke tiniceleb vagy Kenza?

Kinel áll jobban a rózsaszín függönyruha? 467 Kylie Jennernek

1111 Kenzának

Chrissy Teigen vs. Rosie Huntington Whiteley

A nemrég hónaljig sliccelt ruhában parádézó Chrissy Teigen a tavalyi Billboardon is gondoskodott róla, hogy a világ pletykásabbik fele az ő Balmain kezeslábasáról beszéljen. Az amerikai modell akkor egy vastag övvel fogta át a fekete, fehér és arany flitterrekkel kirakott csíkos ruhát.

Rosie Huntington-Whiteley a CR Fashion Book párizsi partiján bukkant fel a mélyen dekoltált luxuscuccban, amiért körülbelül 2500 eurót, 784 ezer forintot kérnek. Nézze meg, hogy kinek állt jobban a 70-es évek diszkókorszakát idéző kezeslábas és szavazzon!