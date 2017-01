Járja be 3D-ben a pápai bazilikákat!

A művészettörténet rajongóinak legnagyobb örömére nemcsak a németalföldi festő, Hieronymus Bosch világhírű munkájáról, a Gyönyörök kertjéről forgattak ismeretterjesztő filmet a Művészet templomai sorozat készítői, hanem 3D-s verzióban bemutatták már a Vatikáni Múzeumot, Firenzét valamint az Uffizi-képtárat is. A film, ami az ókeresztény gyökerektől haladva mutatja be a kereszténység kétezer éves történetét, decemberben és január elején is látható a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban illetve bemutatják Szegeden, Miskolcon, Tapolcán, Szolnokon, Szentendrén, Jászberényben és Cegléden is.

Fotó: facebook.com/AMuveszetTemplomai Csodálatos képek és történetek a Szent Péter bazilikáról.

Ezúttal a Ferenc pápa által meghirdetett Irgalmasság Rendkívüli Szentéve tiszteletének alkalmából mutatják be az Örök város, Róma négy legnagyobb bazilikáját, a Vatikáni Szent-Péter-bazilikát, a lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyházat, a Santa Maria Maggiore-bazilikát valamint a falakon kívül eső Szent Pál-bazilikát.

A Giotto di Bondone, Michelangelo Buonarrotti és Gianlorenzo Bernini remekműveit őrző monumentális helyszíneket és azok páratlan műkincseit a szakma négy elismert művészeti szakértője, Antonio Paolucci a Vatikáni Múzeum igazgatója, Paolo Portoghesi építész, Micol Forti, a Vatikáni Múzeum kortárs művészeti részlegének igazgatója, valamint Claudio Strinati művészettörténész mutatja be nézőknek.

Fotó: facebook.com/AMuveszetTemplomai Különleges helyszíneket mutatnak be a filmkészítők.

“Ezek a különleges helyszínek a római zarándokok legelső állomásai, ám ezek közül is kiemelkedik a Péter apostol sírjára emelt monumentális templomépület, amely a római katolikus egyház első számú szentélyeként a világ huszonöt leglátogatottabb emlékhelyének egyike” – áll a filmet forgalmazó Pannonia Entertainment bemutatójában.

Az Itália és Róma rajongóknak jó hír, hogy a művészettörténészek cseppent sem unalmas beszámolói mellett a filmben többször is idéznek Stendhal "Római séták" című művéből, melyben a híresen olaszbarát francia író a négy bazilikában tett kalandjait írta meg.