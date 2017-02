De mit kellene csinálni februárban a kertben?!

Február a tél utolsó hónapja, ez pedig azt jelenti, hogy vége a henyélésnek, a meleg lakásban való ücsörgésnek, hiszen a kert ilyenkor már bőven kínál elfoglaltságot. Főleg, ha gyarapítaná is a növényvilágot. Bár a tél nem a legjellemzőbb időszak a kertészkedésre, a február már az a hónap, amikor a tél ereje már gyengül, így bele lehet vágni a kert szépítésébe.

Ültessen fákat!

Bár elsőre egy kicsit furának tűnhet, de a február ideális időpont például a gyümölcsfák telepítésére. Persze nem elsejére kell időzíteni a munkát, de a vége felé már jókor vágunk már bele. Sőt, nemcsak a gyümölcsfák helyét lehet kiválasztani, és beültetni a növényeket, hanem az örökzöldeknek is lehet most helyet keresni, sőt, a rózsák is ültethetőek ilyenkor (persze csak akkor, ha már nincs kemény fagy, hiszen akkor már az ásásnál elakadnánk).

Bármit is szeretne ültetni, az csak nulla fok felett lehet, vagyis február végétől célszerű. Arra azonban figyeljen, hogy az örökzöldeknek télen is szüksége van vízre, ezért ültetéskor mindig alaposan be kell öntözni. A lombhullató növények esetében más a helyzet, azok ilyenkor nyugalmi állapotban vannak.

Amikor ültet, ne felejtse el, hogy érdemes szarvasmarha trágyát bekeverni az ültető gödör földjébe, hogy szép és egészséges növényei legyenek – ajánlja Zakar András, a Fiori Kert Kft okleveles kertészmérnöke.

A gyomok és a tél

A gyomok tavasztól őszig munkát adnak a kertben, ám a tél pihenőidőszak – legalábbis önnek, de a gyomok ilyenkor sem nyugszanak, sok közülük terjeszkedik, akár növekszik is. A gyep ápolásában is eljött a kezdeti munkák időszaka. Ha nincsen már rajta hó, akkor át lehet gereblyézni, és a most még szürkés színű tarackokat is ki lehet húzni közüle. Fontos, hogy húzni, nem tépni kell, mert ennek a növénynek a túlélési mechanizmusa bámulatos: ha csak egyetlen kis gyökérrész is bent marad a földben, abból a újra kihajt.

„Évelő gyomok valóban jelen vannak, és természetesen irtani is lehet ezeket. Ilyen például a tarack, melynek kiszedése egy örök harc, vagy a gyermekláncfű, ami kinek gyom, kinek gyógynövény. Ugyancsak ilyenkor érdemes foglalkozni az iszalaggal, komlóval: ezek agresszív gyomnövények, melyek felfutnak a fára és beborítják a növényeket. Ilyenkor viszont jól láthatóak – vagyis sokkal könnyebb őket leszedni és a töveket kiásni” - tanácsolja a szakértő.

Metszés, ilyenkor?

A metszést ilyenkor is el lehet végezni – megkönnyítve ezzel a saját munkáját a későbbiekben –, de csak az olyan növények esetében, melyek virágaikat nem a kora tavaszi hónapokban nyitják. Ha ezeket vágja vissza, akkor sajnos a virágzás és a termés is elmarad.

„Gyümölcsfákat, szőlőt ilyenkor kell metszeni, amikor már nincs kemény fagy. De ne késlekedjen, és a lemosó permetezésről ne felejtkezzen meg. A cserjék, bokrok ifjításának is most jött el az ideje, vagyis a régi, elszáradt ágakat kivághatja. Az orgonát, aranyvesszőt azonban csak virágzás után metsszük. Tartsa szem előtt, hogy minden gyümölcsfát más-más módon kell metszeni. Első sorban szellős legyen a korona, átlátható és szabályos. A beteg, elszáradt ágakat vágja le, és a vágásokat sebkezelje. Metszés után lemosó permetezést is végezzen” – mondja a szakértő.