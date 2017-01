Regina: négy gyerekkel élünk Alaszkában

Regináék nyolc éve élnek négy gyermekükkel Fairbanks-től nem messze, az alaszkai North Pole-ban. Ez nem azt jelenti, hogy az északi sarkon laknak, de innen nézve majdnem: az alig kétezer lelket számláló városka csak 190 kilométerrel fekszik délre az északi sarkkörtől. Innen negyedórányi autózásra van Fairbanks, Alaszka második legnagyobb városa, ami 30 ezer fős népességét tekintve egy közepes méretű magyar településnek felel meg, viszont van például egyeteme is.

Vagyis pontosabban Fairbanks-ben van Alaszka három egyeteme közül az egyik, a másik pedig a fővárosban, a 6-7 órányi autózásra fekvő Anchorage-ben, és van még egy kisebb Juneu-ban is. A három Spanyolországnyi kiterjedésű Alaszkában egyébként nem túl nagy a népsűrűség, 2014-ben összesen mintegy 740 ezren éltek az egész államban.

Ez a rövid bevezető azért kellett, hogy érzé keltess ük: ott azért egészen mások a léptékek, és nyilván az éghajlat is. Az a mínusz 10-13 fok, amit itt mi itt jelenleg farkasordító hidegnek gondolunk, meg sem kottyan Alaszkában, vagyis hozzátartozik a normál ügymenethez. Amikor Reginával beszé lgett ünk, Fairbanks-ben éppen mínusz 45 fok volt. Nappal. Az azért már ott is elég hidegnek számít, de mínusz harminc fokig egész jól bírják, különösebb fennakadást nem is okoz az életükben.

A nyár maga az idill

Regina magyar, a férje pedig magyar származású amerikai, és egy állásajánlat nyomán döntöttek úgy, hogy három kislányukkal Alaszkába költöznek. Azóta megszületett a negyedik lányuk is, eltelt jó pár év, és egészen megszerették ezt a vidéket. Regina szerint annál idillibbet el sem lehet képzelni gyerekneveléshez, minthogy egész nyáron mezítláb szaladgálnak a ház körül az erdőben (North Pole-ban a városon kívül minden házhoz tartozik nagyjából félhektárnyi földterület, nagyrészt erdővel). Nap mint nap találkoznak például jávorszarvasokkal, velük állandó versenyben vannak, hogy ki legelheti le a bogyókat, áfonyát, ilyesmit – általában az állatok nyernek. Mivel a lányok tudják, hogy hogy kell viselkedni ezekkel a hatalmas patásokkal, nem is történt még semmi baj.

Állati ürüléket azonosítanak. Adott esetben fontos lehet a túléléshez. Regina fotója

Nyáron teljes a szabadság. A nyári szünet (hogy rögtön a jóval kezdjük) május közepétől augusztus közepéig tart, ez idő alatt – szürpríz – nem is megy le a nap egyáltalán. A hőmérséklet általában 20 fok fölött van, kellemes, vagyis nagyjából semmi sem figyelmezteti őket arra, hogy ideje lefeküdni, teljes szabadságban élnek, térben és időben egyaránt.

Aztán egyszer csak vége szakad a nyárnak, beköszönt az iskolaidő, és a tél.

Nos, télen nem is nagyon lehet mást csinálni Alaszkában, mint dolgozni és iskolába járni. Kint sötét van, hónapokig tartó éjszaka, (karácsony körül nagyjából három órára jön fel a nap), csikorgó hideg, és hó. Igaz, ez aztán tényleg senkit nem akadályoz meg abban, hogy eljusson az iskolába, itt egyszerűen ilyen az élet, és kész.

Az ovit még könnyen el lehet linkelni

Regináék legkisebb lánya még csak hatéves, iskolai előkészítőbe jár, úgynevezett kindergartenbe, vagyis pontosabban nem jár, mert egyrészt nem kötelező, másrészt mindent, amit ott tanulnának, már régen tud, elleste a nővéreitől. Így aztán nem is erőltetik a dolgot, ráadásul a kindergarten csak napi három órás elfoglaltság lenne, egyszerűen nem éri meg az utazást, a sok öltözés

Ebben az évben egyébként az olvasás és a számolás alapjait sajátítják el a gyerekek, de nincs pontos követelmény, vagyis egyáltalán nem gond, ha úgy megy a gyerek elsőbe, hogy nem tud kiolvasni egyszerű szavakat. Ennek ellenére az állam minden segítséget megad azoknak a szülőknek, akik úgy gondolják, hogy ilyen kicsi gyereket mégsem rángatnának végig minden reggel a kopogós mínuszokon.

Mivel a kindergarten az állami oktatás része, azoknak is jár az állam által erre szánt összeg, akik otthon oldják meg a dolgot. Vagyis a szülők pénzt kapnak a tanításának költségeire, ha az iskolai kereteken kívül oktatják a gyereket. Ebből a pénzből lehet vásárolni tankönyveket, de futja sportra, zeneórára, tudományos eszközökre is. Ezeket persze kölcsön is lehet kérni a központtól, és év végén csak a gyerek évközi munkáit kell bemutatni, na de kinek nincs otthon fél tonna gyerekrajza és foglalkoztatója?

Inupiat eszkimó őslakos által vezetett folklór gyöngyfűző foglalkozás, hagyományos felöltőkben. Regina fotója

Ez a meghatározott összeg gyakorlatilag a középiskola végéig igénybe vehető a tanulók után, vagyis azoknak jár, akik az otthonoktatásnak a hivatalos formáját választják. Emellett persze a központ is támogatja az otthontanulókat, évfolyamra, tárgyakra, témára lebontott, kölcsönözhető tananyagokkal, oktató játékokkal, science kit-ekkel. A nagy kiterjedésű, és kis népsűrűségű vidéken az élet hozta ezt a megoldást.

Az iskola egy jó hely

A kindergarten után elkezdődik az iskola. Elöljáróban próbáltunk egy kis rálátást adni, hogy milyen az élet télen Alaszkában: ha a gyerek nem járna suliba, akkor nagyjából az év háromnegyedében kuksolhatna otthon, kint meg sötét és farkasordító hideg – szóval aki teheti, és nincs másféle világnézete, meggyőződése, inkább az iskolát választja. Egyébként Alaszka nagyon színes például vallásilag is, és rendkívül toleráns.

A suli Regina szerint hatalmas buli a gyerekeknek. Rengeteg szuper programot találnak ki, például elmennek őslakos játszóházba, ahol lazacot füstölnek, vagy tavasszal, amikor már nincs olyan hideg, de jég még persze bő ven van, l ékhorgászatra, sőt, nem csak voltak már aranyat mosni, hanem találtak is.

Lékhalászat tavasszal. Regina fotója

A stressz az elementary-ben (ez kb az alsó tagozat) gyakorlatilag ismeretlen, sőt, még ó rarendj ük sincs, csak valami napirend, amit a szülők nem is tudnak. Igaz, nem is érdekes, mert úgyis minden holmi bent van az iskolában, kivéve a házi feladatot, amit másolt lapon kapnak meg. Dolgozatokat is szoktak írni, de azt sem tudják előre, hogy mikor, és miből, bár a pénteki helyesírási teszt az újonnan tanult szavakból menetrendszerűen érkezik. Ezen kívül már csak a hangszerrel kell készülniük, amikor zenélős nap van.

A 20-24 fős osztályokban igyekeznek mindenkinek személyre szóló fejlesztést nyújtani, sőt, például a logopédus is iskolaidőben jár a gyerekekhez, kézen fogja őket, és elviszi foglalkozásra, majd visszahozza. Nem baj, majd bepótolják, ami kimaradt.

Hogy van-e házi feladat, azt tanára válogatja

Van, aki a legfrissebb kutatási eredményeket figyelembe véve úgy dönt, hogy fölösleges, és van, aki jól megpakolja vele a gyerekeket – van is otthon feszültség, hogy az egyik lány csak lazsál, míg a másik megszakad. Ami viszont egysé ges: minden este f él óra hangos olvasás mindenkinek kötelező.

Értékelni negyedévente szokták a gyerekek előrehaladását, de az első három évben nincsenek osztályzatok, csak szöveges értékelés (mint itt elsőben): kiváló, jól megfelelt, megfelelt, fejlesztésre szorul.

Lazacikra gyűjtés. Mindenki a saját ikráit nevelgette az osztály akváriumában, később pedig szabadon engedték a szerencséseket. Regina fotója.

É v vége felé azonban jönnek az országos tesztek, amiről olyan sokat lehet hallani, és senki sem dicséri. Ezeknek az eredménye a diákok számára semmit sem jelent, az iskolának viszont igen: ha nem teljesítenek jól, az intézményen kérik számon. Ezért aztán a második félévtől elkezdik ezekre nagy erőkkel felkészíteni a gyerekeket, Regina szerint azonban a feleletválasztós tesztek mögött nincs igazi tudás, inkább csak elveszi a tényleges tanulástól az időt.

Új év, új osztály, új tanár

Alaszkában az osztályok nem maradnak együtt nyolc éven át, mint itthon, hanem évente újrakeverik a gyerekeket. Egy-egy évfolyamból itt 2-3 osztályt alakítanak ki, amelynek minden évben változik az összetétele. A tanítók sem viszik tovább az osztályukat éveken át, hanem a pedagógusok ráállnak egy-egy évfolyamra, és a másodikos például minden évben másodikosokat tanít, a negyedikes tanító pedig negyedikeseket, mindig, évről évre. Így úgy tűnik, hogy nem alakulnak ki szoros kapcsolatok, ugyanakkor egy-egy tanár a jól bejáratott módszertana és rutinja szerint taníthat.

Ugyanakkor nem jellemző, hogy átnyúlnának a szülők feje fölött, nagyjából minden, a normál ügymenettől eltérő dologhoz – mint például egy fájdalomcsillapító beadása – engedélyt kérnek sms-ben, vagy telefonon.

Hetente kétszer van zenefoglalkozás, a zenetanárok kijönnek az iskolába, és hangszert is adnak. Regina fotója

A hó, a hideg nem akadály

Elementary-ben a gyerekek reggel kilencre járnak iskolába, pontosabban nem járnak, hanem viszik őket. Pont úgy, ahogy az amerikai filmekben: jön az iskolabusz, a gyerekek meg felszállnak rá a lakhelyükhöz közeli megállóban. Mínusz 30 foknál azért elég fontos, hogy a kicsik ne álljanak túl sokat a megállóban (ez általában a bekötőutak elején van), ezért ha tíz percnél tö bbet k ésik a busz, sms-ben, vagy e-mailben, időben értesítik a szülőket.

A hó és a hideg önmagában semmire sem jelent felmentést, nincs hószünet vagy szénszünet, vagy ilyesmi. Érdekes módon pont akkor kezdenek csak járhatatlanná válni az utak, amikor megindul az olvadás, ilyenkor előfordul, hogy nem sikerül bejutni az iskolába. Valójában elnézők, nem csinálnak ügyet belőle, ha mínusz negyven fokban valaki már nem engedi ki a gyerekét.

Nem túl egészséges életmód

Na de hogy lehet lemozgatni ilyen időben egy csomó gyereket? Röviden: sehogy. Az igyekezet persze megvan, mínusz harminc fokig simán kimennek az udvarra játszani a nagyszünetben, sőt, az iskolának van egy hatalmas kerengője, és ha valaki szünetben megteszi rajta az egy mérföldet, jutalmat kap. Heti kétszer van tesióra is, és néhányféle sportra is van lehetőség (bent), és vannak mozgásos programok, de ez azért elég kevés, és egyáltalán nem pótolja a szabadban rohangálást, ami ugye derékig érő hóban elég macerás is lenne.

Regina szerint elképesztően sok az elhízott gyerek, bár ez alighanem összefügg az ottani táplálkozási lehetőségekkel is.

Gurulós focimeccs testnevelésórán. Regina fotója

Az iskolában naponta egyszer van étkezés, vagyis ebédet lehet vásárolni, amit alkalomszerűen is lehet kérni, és félévente is lehet fizetni, vagyis a rendszer nem lenne rossz. A minőség azonban nagyjából a gyorséttermek mikrózott kínálatának a szintjén van, ezért ha egy mó d van r á, elkerülik.

A helyzet az, hogy Alaszkában nem valami egyszerű az egészséges és jó minőségű zöldségekhez, gyümölcsökhöz hozzájutni. A friss zöldség például aranyárban van, és mivel általában az is fagyasztva érkezik (vagy megfagy), pillanatok alatt meg is rohad, ha nem használják fel gyorsan. Az iskolai hozzáállás is felemás: igaz, hogy csúnyán néznek, ha a gyerekek cukros üdítőt visznek otthonról, ugyanakkor egy csomó versenyen pizzautalvány a győztes jutalma.

Egyenes út vezet iskoláról iskolára

Az összesen hat alapozó év után (kindergarten+5 év elementary) jön a middle school, vagyis a felső tagozat, ami három évből áll. Míg elementary school három is van North Pole-ban, middle school már csak egy, és high school (gimnázium) sincs több egynél. Ezekbe nincs felvételi, hanem lakcím szerint kell felvenni a gyerekeket, vagyis aki ott lakik, annak jár az iskola. A tankötelezettség 16 éves korig tart, ezután pedig elkezdődik a lemorzsolódás.

Kamaszkorban jönnek a bajok

Regina szerint amennyire idilli lehet a gyerekkor Alaszkában, annyira nem pálya már kamaszkorban. Az év háromnegyed részében egyszerűen kevés az inger, unatkoznak, amiből az alkoholban és a drogban keresik a kiutat. A legnagyobb problémát a metamfetamin jelenti, de pár éve legalizálták a marihuáná t is (b ár azóta sokkal nehezebben/ellenőrzöttebben lehet hozzájutni), ami nem lenne baj, de odavonzza azokat is, akik abban reménykednek, hogy a keményebb cuccokat is könnyebben be tudják szerezni.

Nagyon sokan elkallódnak, vagy 16 évesen már terhesek lesznek, éppen ezért, aki nem szeretett bele menthetetlenül Alaszkába, az kamasz gyerekkel már inkább fogja a családját, és mérsékelt éghajlatra költözik.

Aki meg ott marad, az 16 éves korában elkezd dolgozni, ott ez a normális, hogy ennyi idős korban, legalább hétvé gi di ákmunka (és kereset) szintjén elkezdenek függetlenedni a kamaszok a csalá djukt ól. Ahol ekkora távolságok vannak, mint Alaszkában, ott persze alapfeltétel, hogy tudjon a gyerek autót vezetni, másképp nem is tudna dolgozni járni. Az iskolában mindenki meg is tanul, természetesen ingyen, és 16 éves korukban megkapják az első, ideiglenes jogosítványukat.