Ennyi fehérjére van szükséged, ha izmosodnál

A Stirlingi Egyetem sportkutatói új nemzetközi iránymutatásokat fogalmaztak meg az atletizáló sportolók fehérjebevitelével kapcsolatban.

A sportolók számára elengedhetetlen a megfelelő táplálkozás, hiszen a kellő mennyiségű tápanyagbevitel nélkül a teljesítményük sem fog növekedni. A Science Daily számol be a fehérjebevitelt vizsgáló kutatásról, amely megválaszolja, hogy épp mennyi az annyi.

A legfrissebb adatok

A dr. Oliver Witard nevéhez fűződő tanulmány elsősorban az atletizáló sportolókkal kapcsolatos eredményekről számol be, akiknél nemcsak a fizikai edzésen van a hangsúly, de a megfelelő táplálkozás is fontos szerepet kap. A megfelelő mértékű fehérjebevitel az atléták teljesítményének javítása mellett a testösszetétel befolyásolásában is szerepet játszik, ezért a Nemzeti Atlétikai Szövetség (IAAF) az eredmények alapján frissítette korábbi nyilatkozatát.

„Azt javasoljuk, hogy az izomfehérjék fejlődésének könnyítése érdekében az atléták testsúlykilogrammonként 1,6 gramm fehérjét fogyasszanak naponta, ha az izomtömeg növelése a cél” – mondja Witard. A tanulmány útmutatást nyújt azok számára is, akik a testösszetételük befolyásolásával szeretnének javítani teljesítményükön.

Azoknak az atlétáknak, akik a zsírmentes testtömeg csökkenésének minimalizálása érdekében korlátozzák a napi energiabevitelt,

testsúlykilogrammonként átlagosan 1,6–2,4 gramm fehérjét ajánlott fogyasztaniuk.

A Nemzeti Atlétikai Szövetség 2007-ben közzétett, azóta számos sportolónak táplálkozási iránymutatásokat adó nyilatkozatát az elmúlt évek során jelentősen megváltoztatták. A legújabb aktualizálásnak köszönhetően a sportolók tájékozódhatnak arról, hogy mennyi fehérjére van szükség a testösszetétel optimalizálásához.