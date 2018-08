Pestók tesztje: az olcsó is lehet finom

Kilencféle szószt ettünk végig, ami több érdekes tanulsággal is szolgált. Kiderült például, hogy a legtöbb termék iszonyatosan sós, de azért van köztük jó is, és nem is kerül vagyonokba.

A nyári melegben inkább a könnyű ételeket kívánja az ember, ezért is döntöttünk úgy, hogy megnézzük, melyik pesto lehet alkalmas arra, hogy egy sebtében összedobott vacsora keretében a tésztánkra kerüljön. Máris mondjuk, mire jutottunk. Mitől pesto a pesto? Traszkovics Zsolt élelmiszermérnök, a Diatra Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője kérdésünkre elmondta, az eredeti pesto bazsalikomból, olívaolajból, fokhagymából, parmezánból, vagy ahhoz hasonló sajtból, valamint fenyőmagból készül. A termék jellege leginkább az összetevők minőségétől, illetve azok arányától függ. A szakértő szerint a pesto gyártása során a bazsalikomot megtisztítják és összezúzzák, majd hozzákeverik a többi összetevőt. A termék jellegzetes állománya eközben úgy alakul ki, hogy a fenyőmag felveszi a bazsalikomból felszabaduló vizet. Kilencféle pestót próbáltunk ki Fotó: Ruzsovics Dorina Tracskovics Zsolt hozzátette, a pestók közötti különbség abból is adódhat, hogy a fenyőmagot a gyártók részben vagy teljes mértékben más magvakkal, például dióval helyettesítik, illetve még az aprítottság foka is eltérő lehet. Hogy kinek, melyik nyeri el a tetszését, az az egyéni ízlés kérdése. Miközben a frissen készült pesto olajban 1-2 hétig áll el a hűtőben, addig az iparilag készült termékeket jellemzően tartósítószerrel vagy hőkezeléssel teszik hosszabb ideig eltarthatóvá. A hőkezelés közben azonban nem kívánatos érzékszervi változások mehetnek végbe, ezért ennek kiküszöböléséhez gyakran aroma is kerül a termékekbe. Hogy teszteltünk? Úgy, ahogy mindig! Mindenre elszánt kóstolóink 1-től 5 pontig értékelték a termékeket szubjektív szempontok szerint, majd az összesítés után a végeredményt átlagolással határoztuk meg. Meglepetések ezúttal is akadtak. Például az, hogy egy sajátmárkás termék képes csúnyán helybenhagyni a méregdrága olasz szószokat. Jöjjenek is a részletek! A legtöbb elég sósnak érződött Fotó: Ruzsovics Dorina 3. helyezett: Frutti dell'Orto Pesto alla Genovese – 3 pont (599 forint/190 g) Összetevők: bazsalikom (40%), napraforgó olaj, kesudió, Grana Padano és Pecorino sajt (tartósítószerek: E 1105 tojásból), víz, burgonyapelyhek (burgonya, emulgeálószer (E 471), stabilizátor (E 450), antioxidánsok (E 223, E 304), fűszerek), só, cukor, fenyőmag, extra szűz olívaolaj, növényi rostok, savanyúságot szabályozó anyagok (E 270), fokhagymapor, aromák. Fotó: Ruzsovics Dorina Kicsit olajos, kicsit sós, de azért érezni benne a bazsalikomot, és összességében korrekt íze van – állapította meg csapatunk gerince. Hárman viszont kevésbé szerették, ők jobbára mellékízét kifogásolták. Jó példa arra, hogy valami lehet egyszerre sós és üde is.

Tetszik, hogy az összetevők nincsenek homogén péppé darálva. Ízre kicsit olajos, de ettől eltekintve pont az az íz, amit egy (bolti) zöld pestótól várok.

Tisztességes színű, olajos. Sós, de érezni benne a bazsalikomot.

Sós, de mégis kellemes íze van.

Jó olajos, valamiért mentát érzek benne. Mint egy fogkrém.

Félelmetes keserű-savanyú kombóval támad.

Fura mellékíz. Szárított bazsalikom? 2. helyezett: SPAR Pesto alla Genovese – 3,57 pont (419 forint/190 g) Összetevők: bazsalikom (38,4%), napraforgó étolaj, kesudió (5,3%), sajt (5,1%) (tehéntej, étkezési só, oltóenzim, tartósítószer: lizozim-tojásból), rizsliszt, cukor, étkezési só, Pecorino Romano DOP sajt (1,1%), olívaolaj, fenyőmag (0,5%), fokhagymapor, étkezési sav (tejsav), természetes aromák, antioxidáns (aszkorbinsav). Fotó: Ruzsovics Dorina A SPAR pestója nagyrészt 4-es osztályzatokat kapott. Tesztelőink számára ugyan hígabbnak tűnt a kelleténél, de a többség nagyon is ízletesnek találta, így egészen a második helyig menetelt, ami mindenképp szép eredménynek tekinthető egy kedvező árú sajtármárkás terméktől. Hígabb a kelleténél, de az ízére nem lehet panasz.

Durvára őrölt összetevők, enyhe bazsalikomíz, kicsit kesernyés

Ez olyan, mintha valaki egyszer már megette volna. Nem sós, de fura. Enyhén savanykás íze van.

Híg, darabos.

Nekem ez is ízlik, jó sok parmezánnal jó is lenne.

Ízlik, ezt meg is enném.

Azon kívül, hogy nagy darabokban van a fenyőmag, egész jó. 1. helyezett: Lidl Baresa Pesto alla Genovese – 4 pont (389 forint/190 g) Összetevők: bazsalikom (38%), napraforgóolaj (11%), olívolaj (5%), kesudió (4,7%) (tej, étkezési só, oltóenzim, tartósítószer: lizozim tojásból), joghurt aromák (4%), étkezési só, cukor (1,3%), Pecorino Romano juhsajt (1%), fenyőmag (1%), fokhagyma, étkezési sav: tejsav. Fotó: Ruzsovics Dorina Ha már sajátmárka, akkor nálunk egyértelműen a Lidl terméke lett a műfaj királya. Az ára a második helyezetténél is barátibb, ínycsiklandóan fest, és ami talán a legfontosabb, kifejezetten finom! Ha valamibe nagyon bele akarunk kötni, akkor legfeljebb azt lehet felhozni a rovására, hogy két tesztelőnk ezt is sósnak érezte kissé. Benne van a Top3-ban.

Bazsalikomos-pestós ízű, nem kimagaslóan jó, de nem is rossz. Középmezőny.

Külcsínyre egészen bájos, ízre sem olyan rossz.

Lágy, citromos, kellemes.

Szimplán sós. De tésztával és jó sok parmezánnal tök oké.

Finom, venném!

Túl van sózva. Futottak még Ezek a termékek nem szereztek dobogós helyezést, ezért csak röviden értékeljük őket, hogy legyen valami támpontod róluk. 4. helyezett: Auchan zöld pesto – 2,85 pont (769 forint/190 g) Az Auchan pestóját tesztelőink darabos állagúnak és túlzottan sósnak ítélték, ám ettől eltekintve az ízével nagyjából kiegyeztek. Az viszont már más kérdés, hogy a közepesnél gyengébb eredmény fényében megéri-e majd 800 forintot adni érte. 5. helyezett: ALDI Carloni Genovese pesto – 2,71 pont (389 forint/190 g) Az ALDI kedvező ár/érték arányú terméke jól kezdett, de aztán felmerült, hogy zsírosnak érződik, lehetne benne több fokhagyma és az utóízével sem stimmel valami. Valakitől azonban így is begyűjtött egy ötöst. 6. helyezett: Penny San Fabio Pesto Genovese – 2,57 pont (389 forint/190 g) A Penny pestója szintén pénztárcabarát árfekvésű, csakhogy cserében eléggé olajos és még inkább sós, sőt váratlan módon savanyú is, amivel igencsak kilógott a sorból ebben a mezőnyben. 7. helyezett: Bertolli Pesto Verde olasz pesto szósz – 2,42 pont (849 forint/185 g) Igen, a Bertolli szósza tényleg csak a hetedik helyig jutott. Lepontozódása mögött főleg az állt, hogy tesztelőink kevesellték belőle az olajat, sótartalmát pedig sokallták. Sűrű, krémszerű ugyancsak váratlanul érte őket. 8. helyezett: Tesco zöld pesto szósz – 2,4 pont (387 forint/190 g) A Tesco pestója sok mindenre emlékeztette tesztelőinket, de magára a pestóra csak három esetben. A többieknél vállalhatatlan sós ízével, illetve spenótos és halkonzerves (!) beütéseivel szerepelt le. 9. Barilla Pesto alla Ganovese – 1,28 pont (1149 forint/190 g) Na, ezt végképp nem vártuk volna. Tesztünk legdrágább szereplője, a Barilla szósza az utolsó helyen végzett. Kóstolóink már avokádóra hajazó színét is furának nevezték, és pépes állagát, illetve büntetően sós, nyomokban pestós ízét sem tudták igazán hova tenni. „Azonnal kivonta a szervezetemből az összes folyadékot” – jegyezte meg egyikük. Te inkább a házikosztban hiszel? Akkor itt van néhány szuper pestorecept, amit könnyedén összedobhatsz magadnak.