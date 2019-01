A szénsavas üdítő három módon is kicsinál

Emberek milliói építették be a napi étrendjükbe a szénsavas italokat, de nem biztos, hogy mindenki tisztában van az üdítők egészségre gyakorolt káros hatásaival.

Persze, aki figyel, az azért sejthette, hogy a szénsavas üdítő nem éppen a belépőjegy az örök életbe. De mit okoz pontosan, ha megiszunk napi 1-2 doboz üdítőt? Most egy alapos összefoglalóból kiderült. A Harvard School of Public Health számolt be ugyanis arról, hogy a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának elősegítése mellett a szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint más krónikus betegségek kockázatát is növeli, ha a kelleténél több szénsavas üdítőt fogyasztunk.

Érték a mérték, vagyis mennyi az annyi

Az elmúlt években számos dolog derült ki a cukros, szénsavas üdítők káros hatásairól. Például az, hogy akik rendszeresen fogyasztják azokat – átlagosan napi 1-2 dobozzal –, azoknál 26 százalékkal magasabb a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélye. Egy 40 000 férfit két évtizeden keresztül vizsgáló kutatás pedig kimutatta, hogy azoknál, akik napi rendszerességgel fogyasztanak szénsavas üdítőitalokat, 20 százalékkal nagyobb a szívinfarktus és a szívroham kockázatának valószínűsége. Egy hasonló tanulmányból kiderült, hogy az üdítőitalok fogyasztása mellett 75 százalékkal nő a köszvény kialakulásának esélye.

A Harvard Egyetem professzora, dr. Frank Hu szerint mostanra elegendő tudományos bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy a cukros italok fogyasztásának csökkentése redukálja a túlsúly kockázatát, és az ezzel összefüggésben álló betegségek kialakulásának esélyét is.

Sokszor észre sem vesszük, hogy mennyi üdítőt fogyasztunk Fotó: Shutterstock

Egyenes út lenne a cukorbetegséghez?

Egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy a cukorral édesített üdítőitalok nagyban hozzájárulnak a diabétesz kialakulásához. Egy kutatásból, amely több mint 90 000 nő egészségügyi állapotát követte nyomon nyolc éven keresztül, kiderült, hogy azok, akik napi rendszerességgel fogyasztottak magas cukortartalmú italokat, átlagosan kétszer akkora eséllyel lettek cukorbetegek, mint akik nem, vagy csak ritkán itták az üdítőt. Hasonlóan nőtt a túlsúly kialakulásának kockázata is azzal, hogy a szénsavas üdítőitalok egyre népszerűbbé váltak, és a rendszeres fogyasztóknál megkétszereződött a metabolikus szindróma kialakulásának esélye is. Ez utóbbi különösen veszélyes, hiszen nem egy betegséget takar, hanem több, egymással összefüggő anyagcserezavar együttesét jelenti.

Szénsav és szívbetegség

A fenti utánkövetéses vizsgálatból az is kiderült, hogy a cukros italok rendszeres fogyasztása 40 százalékkal növeli a szívinfarktus és más, halálos kimenetelű szívbetegségek előfordulását is. Persze tudjuk, hogy azok, akik gyakran isznak szénsavas üdítőt, jellemzően sokkal egészségtelenebbül is táplálkoznak. A kutatás résztvevői sem voltak kivételek. Ha azonban a kutatók figyelembe vették az étkezési szokásokat, a testsúlyt, akkor az egyébként egészséges embereknél is csak épphogy csökkentek a cukros italok fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi kockázatok.

Ezek az adatok pedig arra engednek következtetni, hogy a túlzott kalóriafogyasztás csak részben magyarázza a szénsavas üdítőitalok és a szívbetegségek kialakulása közötti kapcsolatot. A kutatások szerint kockázatot jelentenek még az üdítők édesítésére használt fruktóz metabolikus hatásai is. A szénsavas italok magas glikémiás indexe, a koleszterinre, valamint a különböző gyulladásos tényezőkre gyakorolt káros hatásai hozzájárulhatnak a szívbetegségek kialakulásának kockázatához.

Kalciummal a foszfor ellen

A cukorbetegség és a szívbetegség mellett a szénsavas üdítők fogyasztása a csontok állapotára is befolyással van. A szénsavas italok ugyanis nagy mennyiségű foszfort tartalmaznak, ezzel pedig megnehezítik a csontok egészségének megőrzését. Ezen nem feltétlenül segít a kalcium pótlása sem, hiszen abban az esetben, ha látványos javulást szeretnénk elérni, oda kell figyelni, hogy magasabb legyen a bevitt kalcium mennyisége az elfogyasztott foszfor mértékénél. Azzal ugyanis, hogy a foszfor a kalciumhoz kötődik, jelentősen megnehezíti annak felszívódását. Csecsemőkorban és a serdülők körében kiemelten fontos a megfelelő kalciumbevitel, hiszen ezekben az időszakokban jelentős fejlődésen megy át a csontozat. Éppen ezért jelentenek veszélyt a fiatal korosztályt megcélzó üdítőital-reklámok, és nem érdemes a light verzióknak sem bedőlni.