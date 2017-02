Gyors és egyszerű fürdőszoba hack: DIY hajszárítótartó

Ugye milyen jó, amikor a szállodai fürdőszobában a hajszárítónak saját kis tartója van a falon? Hányszor gondolt már rá a fodrásznál ülve, hogy "de jó, ilyen nekem is kellene otthonra"? Nem gabalyodik bele semmibe a vezeték, nem kell keresgetni, és még csak útban sincs. Aztán mégse lesz ilyen otthonra, mert vagy nem is talál ilyen tartót az üzletekben, vagy csak drágán. Hát, akkor most itt az ideje, hogy inkább elkészítse!

Az alap

Ha nem akar sokat pepecselni vele, akkor a legegyszerűbb, ha befőttes üvege(ke)t használ. Annyi darabra lesz szükség, ahány eszközt szeretne elhelyezni, hisz tarthatja ugyanígy a hajszárítót, hajvasalót, göndörítő, hajsütő eszközöket is, természetesen mindnek a megfelelő méretet válassza. Ezen kívül kelleni fog még csőbilincs, valamint néhány csavar, amivel rögzíti a tartókat. A bilincs mehet az üveg nyakára, ezzel a falhoz is hozzácsavarozhatja, és készen is van. És mivel üvegből készül, a hőkároktól sem kell tartania!

Amihez boltba sem kell menni

Legtöbbünknek vannak otthon iratrendezői, melyek egyre csak szaporodnak, mert egy idő után olyan papírokat is tárolunk, amiket már rég nem kellene. Itt az idő a selejtezésre: ürítsen ki egyet az íves tetejű műanyag vagy fa "papucsok" közül, és nincs is más dolga, mint nemes egyszerűséggel a szekrényhez csavarozni. Minden hajszárító és bodorító kütyü helyet kaphat benne, mindig meglesznek, amikor kellenek, itt azonban vigyáznia kell, hisz a műanyag/fa alapanyag nem fogja bírni, ha túl forró állapotban teszi bele az eszközöket.

Használja a kis akasztókat, ha már úgyis vannak!

Észrevette már, hogy szinte minden hajformázó eszközön van egy kis akasztó? Ahol a markolatból kilép a vezeték, jellemzően van egy kis gumikarika, műanyag akasztó, vagy egyéb megoldás arra, hogy az eszközt akár fel is lehessen lógatni. És ha már így van, miért ne használjuk ki? Ebben az esetben csak akasztókra van szükség, amikre fellógathatja az eszközeit, ezeket pedig olyan formában, színben és anyagban szerezheti be, amilyenben csak szeretné. Szerelje fel őket a falra, a szekrényre, vagy a szekrény belsejébe, majd a kis karikákkal akassza fel a készülékeket. Ha pedig több készüléke van és kicsit továbbgondolja a dolgot, a fürdőszobafal lyukacsosra furkálása helyett akár sínre is aggathatja a készülékeit.

Mire jó a lefolyó?

Gondolt már arra, hogy a szennyvízcsövet másra is használhatja? Na persze ne kapja szét a már meglévőt, inkább vegyen újat. Lehetőleg Y alakút, és olyan méretűt, amiben a hajszárító kényelmesen elfér. Két csavarral rögzítse a falra az idomot, és már mehet is bele a készülék. Ha nem tetszik a komor színe, akkor vidámmá teheti festékkel, lakkal, tapétával, vagy csak matricákkal is. Ha nem szeretné megfúrni a falat, akkor a cső alját is rögzítheti a szekrény pakolófelületére, ehhez mindössze egy kis ragasztó is elegendő.

Lustáknak a kényelmes megoldást

Ha nem akar szórakozni csavarokkal-festegetéssel akkor vegyen egy szövetből készült vendégpapucsot, szegezze fel a falra fejjel lefelé, és akassza bele a hajszárító csövét. Ennél gyorsabb megoldást biztosan nem talál sehol, mondjuk nem árt, ha a papucs valamennyire mutatós is.