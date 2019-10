Ezért fájdul meg a nyakad olyan könnyen és gyakran

A mozgásszervi panaszok jelentős része a gerincoszlopunkon jelentkezik, annak pedig a legsérülékenyebb része a nyaki szakasz. Ha neked is gyakran elmerevednek a nyakizmaid, esetleg már a vállad vagy a fejed is fáj tőle, most megtudatod, mit tegyél ellene.

A nyaki fájdalmak a leggyakoribb panaszok közé tartoznak, amelyek időről időre megkeserítik a mindennapjainkat. Márpedig a nyaki gerinc egy igen érzékeny rendszer, és ha felborul az egyensúlya, az több területen is érezteti a hatását, és hosszú távon számos komolyabb problémát tud okozni. Korábban itt írtunk már a gerinc felépítéséről, illetve arról, hogy a gerincoszlop nyaki szakaszát hét csigolya alkotja. A cervicalis C1-C2 csigolyák alakja egyedi, azonban a C3-C7 csigolyák szerkezete már úgy épül fel, mint a gerinc további csigolyái. Ezek a szabálytalan alakú csontok kis csigolyatestből és nagy csigolyalyukakból állnak, hiszen a gerinccsatornában a gerincvelő itt indul, valamint az artériák is innen lépnek ki a perifériák felé. A fejünk mozgásai ezeknek a csigolyáknak köszönhetően jönnek létre, vagyis a nyaki szakaszunk jelentős mobilitást mutat. Itt részletesen áttekintettük ezeket a mozgásokat – többek között rávilágítva arra is, miért ne végezzünk sose teljes fejkörzést. A fájdalom okai A csigolyákon és porckorongjaikon túl az izmok, szalagok, a gerincvelőből kilépő idegek kényes egyensúlyi rendszere határozza meg a nyakunk állapotát, így aztán nem csoda, hogy a cervicalis szakasz számos probléma forrása lehet. Igen sokan élnek krónikus, akár hónapokon keresztül fennálló fájdalmakkal, jobb esetben kivizsgálásra is sor kerül, de gyakran az akut, néhány hét alatt megjelenő, majd el is tűnő panaszoknak nem mindig járunk utána. Az izomeredetű fájdalmak leggyakoribb oka a meghúzódás vagy túlerőltetés. Első köri jellegzetes tünete az izommerevség. Mi okozhatja ezt? 1. Helytelen vagy hanyag tartás Alapvetően akkor beszélünk hanyag tartás kialakulásáról, ha nem tartjuk meg a terhelés optimális eloszlásához gerincünk egészséges helyzetét, hanem fejünket hosszasan előre biccentjük, azaz ha sokat nézünk lefelé. Legyen az könyvolvasás, rossz magasságba beállított monitor vagy laptop, az okostelefon bámulása, de akár kinti kerti munkák vagy földművelés is: a nyaki csigolyákra jutó terhelés akár többszöröse is lehet a kívánatosnak. Ha fele ilyen rosszul tartod magad, már az is rossz Fotó: SIphotography / Getty Images Hungary 2. Rossz alváspozíció Sajnos álmunkban sokszor magunk sem tudjuk kontrollálni, milyen helyzetet veszünk fel, vagy milyen mozdulatokat teszünk, így könnyen előfordulhat, hogy váratlan fájdalmakkal ébredünk, mert rossz vagy nem szokványos pózban aludtunk: a fejünk túlságosan kicsavart pozícióba került huzamosabb időn keresztül, akár az éjszaka jelentős részében, és ez túlerőltette a nyakunk izmait. Ha ez gyakran előfordul, érdemes annak is utánajárni, hogy biztosan a számunkra megfelelő típusú matracot vagy párnát használjuk-e. 3. Sportsérülés Főleg új sport kipróbálásánál fordul elő könnyen, hogy merő rutintalanságból rossz mozdulatot teszünk, esetleg elesünk, vagy csapatsport esetén összeütközünk valakivel. Ilyenkor a sérülésen túl egy azt kísérő idegbecsípődés is jelentős fájdalmat, illetve ijesztő zsibbadást, bénulást tud okozni. 4. Ostorcsapás-sérülés Főleg hátulról belecsúszással járó közúti baleseteknél fordul elő a nyak traumás sérülése, de gyakorlatilag bármilyen más esés vagy ütközés is okozhatja, hogy a lágyrészek hirtelen megnyúlnak, majd megrándulnak. 5. Folyton ismétlődő mozdulatok Amennyiben az életünknek van olyan vetülete, amelyben repetitív módon megjelennek ugyanazok a nyakat terhelő mozdulatok fejünk folyamatosan egy irányba fordításával (tánc, úszás), könnyen lehet, hogy bizonyos izmainkat túlságosan egysíkú használatnak vetjük alá. Ha ezt nem kompenzáljuk további mobilizálással, illetve rendszeres nyújtással, az izomegyensúly felborulása ezeknek az izmoknak a túlerőltetését fogja eredményezni. Ha folyton a képernyőt bámulod, annak tuti nem lesz jó vége Fotó: angelhell / Getty Images Hungary 6. Szokatlan fejpozíciók Izommerevséggel járhat az is, ha nem rendszeresen, de egyszer-egyszer előfordul, hogy jelentősebb ideig atipikus helyzetben tartjuk a fejünket és a nyakunkat. Ilyen lehet például egy hosszabb telefonbeszélgetés vállhoz szorított telefonnal, nyaraláskor strandon olvasás, színházi előadás megtekintése előnytelen helyről. Gyakran a nyaki eredetű fájdalmak nem izom- vagy szalageredetűek, azaz nem a lágyrészek okozzák, hanem már a nyaki gerinc elváltozásainak a következményei. Ezek lehetnek a korral járó degeneratív elváltozások: a porcfelületek kopása, a csigolyatestek meszesedése. Lehet nyaki porckorongsérv, melynek során a csigolyák közötti porckorong nem képes ellátni tovább a lengéscsillapító funkcióját. Vagy kiváltó oka lehet osteoarthritis, azaz ízületi gyulladás is. Milyen panaszokat tapasztalhatunk? Mivel a nyaki szakasz igen sérülékeny, és a mozgatórendszerben szinte minden probléma további tüneteket fog okozni, nem meglepő, hogy a nyaki gerinc panaszai is sokrétűek lehetnek. Merev nyak: a fent részletezett esetekben, azaz túlerőltetett izmok hatására jelentkezik, leggyakrabban a fej fordításakor érezzük úgy, hogy elakad a mozdulat.

Jól definiálható, lokális (helyi) fájdalom: gyakran inkább a nyak alsó szakaszán jelentkezik.

Kisugárzó fájdalom a vállba, karokba: a nyaki gerinc csigolyáinál kilépő ideggyökökön jelentkező nyomás vagy esetleges idegbecsípődés hatására a fájdalom nem marad meg a helyi tüneteknél, hanem a vállban, karban, esetleg az ujjakig is érezhető. Lehet a kisugárzás mellett szúró érzés, zsibbadás, vagy járhat a szorítóerő gyengülésével is.

Fejfájás, migrén: a nyaki panaszok kihatással vannak a fejfájásra is. Az elmerevedett izomzat vagy akár egy becsípődött ideg is okozhat tenziós fejfájást vagy migrénes panaszokat. Nem csak a nyakad, a fejed is fájhat tőle Fotó: AndreyPopov / Getty Images Hungary A tünetek közül általában a nyaki merevség a leggyakoribb, ami néhány fájdalmas napot vagy 1-2 hetet követően el is múlhat, ha a fájdalomcsillapítás mellett izomlazítással, masszázzsal, tornával igyekszünk helyreállítani a tónust. Ha azonban többszöri visszatérő panasz, igyekezzünk végiggondolni a fentiek tükrében, mi lehet az oka, és mivel küszöbölhetjük ki: Helyezzünk nagyobb hangsúlyt a tartásjavításra, mozgásra, tornára.

Mérjük fel, hogy a környezetünkben mi okozhat tartós rossz hatást: rosszul beállított képernyő, rossz szék, nem ergonomikus munkakörnyezet.

Figyeljünk az alvásminőségre: a matracra, a párnára, illetve igyekezzünk megtalálni a legalkalmasabb alváspozíciót.

Mérjük fel, mi mindent cipelünk rossz terheléssel a vállunkon: nem megfelelően beállított hátizsák, vállat húzó nehéz táska. De nem kellően bélelt, bevágó vállpánt is okozhat gondokat. Mivel a nyakunk egészsége kiemelten fontos és egész életünkre meghatározó tényező, érdemes mozgásterapeutához, gyógymasszőrhöz, gyógytornászhoz, edzőhöz fordulni a visszatérő panaszokkal is. Ha pedig az izomfájdalmakon túl bármilyen vállba vagy karokba lesugárzó fájdalmat, zsibbadást, gyengeségérzést tapasztalunk, esetleg fejbe visszasugárzó panaszokat észlelünk, feltétlenül vizsgáltassuk ki magunkat. Minél hamarabb beavatkozunk ezekbe a folyamatokba, annál korábban elejét vehetjük a komolyabb problémáknak, nem érdemes hát halogató taktikával élni.