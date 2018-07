Mennyibe kerül, ha futni kezdesz?

Kezdjük az elején, a futás sincs ingyen, főleg akkor, ha intenzíven és profin szeretnénk csinálni.

A kérdés csak, hogy akkor egészen pontosan mennyibe kerül, és az összes költségével együtt is marad ez a legolcsóbb kültéri sport, vagy letaszítja a trónról például a hullahoppozás vagy a szabadtéri ugrálókötelezés?

Ingyen is el lehet kezdeni

Jó hír, hogy ahhoz, hogy elkezdj futni, valóban nem kell nagy anyagi beruházás. Elég néhány régi edzőcucc, a szekrény mélyéről előbányászott futócipő, és már indulhat is az edzés. De ahogyan egyre több kilométert bírsz, a heti 1-2 lazább edzés 3-4 alkalommá válik, és 3 kilométer helyett rendszeresen 10 kilométereket futsz, úgy kell a saját és ízületeid egészségének védelme érdekében mélyebben belenyúlni a zsebedbe.

A legfontosabb a futócipő

Egy tartós, megbízható futócipő körülbelül 20 000-25 000 Ft-nál kezdődik és ez még egyáltalán nem a profi kategória, azoknak az ára ugyanis 50 000 forint körül mozog. Ha már rendszeresen futsz, előbb-utóbb szükségesnek fogod érezni, hogy a susogós melegítőd vagy a mackóalsód helyett egy rendes futónadrágot vegyél, és beszerezz egy jól száradó, jó légáteresztésű futópólót is. Előbbiből simán vehetünk számunkra ideálisat már 5-8 ezer forintért, utóbbit pedig akár 1500 forintért. Nőknek számolniuk kell továbbá azzal, hogy sportmelltartóra is szükségünk lesz. Szerencsére ebből is elég korrekt darabokhoz juthatunk már 2500-3000 forintért is. Egy szettnyi alap ruházat ára összességében kijöhet 10 000 Ft-ból.

Ugyanakkor arra is fel kell készülni hogy nem mindig süt majd a nap, lehet esőben is fogsz futni, és hidegben sem tesz jót ha arra számítasz, hogy majd a mozgástól kimelegszel. Ez a költségeket azért megdobhatja még 10-12 ezer forinttal. Erre megoldás lehet, ha az edzőtermi futópadot választjuk, ebben az esetben viszont azzal kell számolni, hogy a havibérlet kerül 10-12 ezer forintba. “A futás a lehetőségekhez képest egy olcsó outdoor sport, mert az edzés ingyenes és nincs terembérlet sem. Mindössze évi egy, a lábadra való futócipőt kell vásárolnod, és már neki is lehet ugrani a kilométereknek” - mondja Zelcsényi Miklós, aki a Balatonman triatlon, a Maratonman és az Ultrabalaton futóversenyek mellett a Generali Night Run főszervezője is.

Hány kilométer van egy jó cipőben?

Egy futócipőt 850-1100 km közti használat után érdemes lecserélni, emellett pedig mindössze a nevezési díjakat kell kicsengetni, ha versenyezni is szeretne az ember. Ezek hét-, nyolc, kilenc- vagy tízezer forint körül mozognak, ami Zelcsényi szerint jóval alatta van a nyugati átlagnak.

A berlini maraton negyven, a New York-i nyolcvanezer forintba kerül. Tehát ha az évi egy cipő mellé 2-3 futóeseményre megy el egy átlagos futó, akkor összességében nem terheli meg a futás a pénztárcáját. Igaz, hogy havi százezret is rá lehet költeni erre a szenvedélyre, határ a csillagos ég

- tette hozzá.

A kiegészítőkkel is érdemes számolni

Eddig 40 ezret számoltunk összesen, de még nem ejtettünk szót a kiegészítőkről, amik többsége nem létszükséglet, vagyis nyugodtan bele lehet vágni a futásba ezek nélkül is, de némelyik sokkal kényelmesebbé teszi az edzéseket. Ilyenek például a telefontartó (kb. 2500 forintos áron), vagy a napszemüvegek, amelyekhez már 3000 forinttól hozzájuthatsz.

Teljesen más árkategóriába sorolhatók a teljesítménymérő eszközök, amik képességüktől függően néhány ezer forinttól egészen százezres értékig is mozoghatnak.

Szintén nem létszükséget, de sokan fogyasztanak étrend-kiegészítőket, amelyek az elvesztett energia és ásványi anyagok pótlásában segítenek. A különféle energiaszeletek, zselék és izotóniás italok ára darabonként 3-400 forint költséget jelenthet, vagy a vitaminok esetében kiszereléstől függően 1-2 ezer forint is lehet, de ezekre csak akkor van szükség, ha hosszabb távokban gondolkodsz és például egy versenyen szinten tartanád az állóképességed.

Futóversenyek

Ha a több hónapnyi munka eredményeként felkészültséged is próbára tennéd, akkor a futóversenyek közül is szemezgethetsz. Ahogy Zelcsényi Miklós is mondta, egy maraton nevezési díja Magyarországon körülbelül 10 000 Ft körül mozog, kisebb távok pedig kijönnek pár ezer forintból. De ez csak a nevezés, még oda is kell utaznod, és enni sem ártana, ami 15-20 ezer forinttal is megdobja a költségeket, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy szállást is kell keresned.