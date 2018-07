Csomagolj ebédet, avagy hat tipp a kiegyensúlyozott étkezésért

Felejtsd el a gyorséttermeket, a péksüteményeket és az éhezést. Csatlakozz az ebédcsomagolók köréhez, és készíts magadnak gyors, egészséges és finom fogásokat.

Újságíróként teljesen kiszámíthatatlanok a hétköznapjaim, főleg, ha az evésről van szó. A reggeli rohanásban sokszor veszek péksüteményt az aluljáróban, hogy ne essek össze terepen, de az is előfordul, hogy ha nagyon belejövök a munkámba, akkor elfelejtek enni vagy egyszerűen sajnálom az időt arra, hogy beüljek az igencsak szűkös gasztronómiai lehetőségeket kínáló Szentlélek tér valamelyik éttermébe vagy bisztrójába, aminek az a vége, hogy hazafelé beugrok az első gyorsétterembe vagy egy késő esti vacsorával próbálom meg behozni az aznap elmaradtakat. Lássuk be, hogy ez nem fenntartható állapot.

Csigó Zita Csomagolj ebédet! című receptkönyvével erre a problémára kínál megoldást nekem és sorstársaimnak. Ellátogattunk hozzá, hogy osszon meg néhány tippet arról, hogy hogyan csomagolhatunk magunknak ebédet úgy, hogy ne kelljen minden nap órákat a konyhában állni, az eredmény könnyen szállítható, egészséges, laktató és persze finom legyen, ráadásul a munkahelyre érve is fogyasztható állapotban maradjon.

Fotó: Kaszás Tamás / Dívány

1. Szerezz be praktikus dobozokat, tárolókat

Az ebéd csomagolás a praktikus tárolókkal kezdődik. Felejtsd el az alufóliát, válts inkább dobozokra, mert ezzel nem csak a környezetet óvod, de a gusztusosabb elrendezéssel a saját napodat is feldobod majd. Szerezz be különféle méretű és rendeltetésű tárolókat, hogy bármilyen ételt könnyen el tudj csomagolni. A rekeszes verzió a több összetevős ebédeknél különösen jó szolgálatot tehet, külön kerülhet a szendvics, a zöldségek és a mártogatós. A leveseket szállíthatod termoszban, a salátákat pedig csatos üvegben. A legfontosabb, hogy amit választasz, jól zárjon. Biztos nem örülnél, ha az ebédedet a táskád alján találnád meg. Zita azt is tanácsolja, hogy ha lehetőséged van rá, ne a dobozból egyél, hanem tálalj magadnak, sokkal jobb hangulatban telik majd az ebéd szüneted.

2. Fedezd fel a luch jart, a befőttesüvegbe rétegzett ebédet

Az ebéded tárolását akár egy befőttesüvegben is megoldhatod, ami nemcsak költséghatékony, de praktikus megoldás is lehet. Itthon is elterjedt a lunch jar kifejezés, ami egészen egyszerűen annyit tesz, hogy egy kiürült befőttesüveget használsz csomagolásra. Formájának köszönhetően az étel egyes rétegei teljesen kitölthetik az üveg szélességét, így az összetevők el tudnak különülni egymástól, és nem keverednek össze, amíg a táskádban utaznak. Zita megmutatta nekünk, hogy hogyan rétegezhetünk úgy - főleg salátákat -, hogy amikor leülünk ebédelni, friss és gusztusos étel legyen előttünk. Az üveg aljára az öntet kerül, ezt követik a keményebb zöldségek és húsok, amiket nem fenyeget az elázás veszélye, amikre a főtt tészták, gabonák vagy álgabonák kerülnek, legfelülre pedig a saláta és a magvak.

Fotó: Kaszás Tamás / Dívány

3. Gyors és tartós ételeket csomagolj

A csomagolós ebéd lényege, hogy minél könnyebben elkészíthető legyen, így később is lesz kedved folytatni a csomagolást, és a másra is marad időd a főzésen kívül. Mindig válassz gyors recepteket, és főzd meg az ételt már előző este, hogy ne kelljen hajnalban kelned. A könnyen variálható élelmiszerekből, mint például a bulgur, a quinoa vagy a hajdina nagyobb adagokat is elkészíthetsz, amiket a hét folyamán különféleképpen variálhatsz és ízesíthetsz. Gyorsan romló alapanyagokat viszont semmiféleképpen ne használj, hagyd őket otthonra vagy az éttermi vacsorákra. Érdemes a heti menüt előre megtervezned és bevásárolnod hozzá.

4. Óvakodj a fehér liszttől

A fehér lisztet ne csak akkor hagyd ki az irodai ebédedből, ha valamilyen diétát folytatsz. Jó ha tudod, hogy a fehér lisztet tartalmazó ételek hirtelen viszik fel a vércukorszinted, ami ugyan olyan gyorsan le is esik, és azon kapod magad, hogy nem sokkal ebéd után farkas éhes vagy. Ha nem fér bele az idődbe, hogy kétszer ülj le enni egymás után, válaszd inkább a teljes kiőrlésű lisztet és péksüteményeket, amik ne csak kiadósabbak, de frissességüket is tovább megőrzik mint fehér társaik.

5. Táplálkozz kiegyensúlyozottan

Az ebéded megtervezésénél ügyelj a sokszínűségre. Szerepeljenek benne zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék, tejtermékek, tojás, hús vagy hal - a speciális diétádnak megfelelően, ha van -, és gondoskodj a megfelelő folyadékbevitelről is. Csökkentsd a só, a zsiradék és a hozzáadott cukor mennyiségét az ételekben. Használj friss fűszereket, amiket nyáron a teraszon vagy a kertben, télen pedig a konyhában nevelhetsz.

Fotó: Kaszás Tamás / Dívány

+1 Díszítsd a gyerekek uzsonnáját

Ha gyerekeknek csomagolsz, csempéssz egy kis vidámságot az uzsonnájába vagy az ebédjébe, így sokkal jobb kedvvel lát majd hozzá, és akár a kevésbé népszerű zöldségekhez is kedvet kaphat.