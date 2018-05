Teszt: melyik a legjobb epres gyümölcsjoghurt?

Kilencféle epres gyümölcsjoghurtot próbáltunk ki, miközben érdekes felfedezéseket tettünk. Megtudtuk például, hogy a kategória egyes termékei soha nem láttak epret, és pozitívan csalódtunk egy sajátmárkás termékben.

Amikor egyik kollégánk az első falatok után megkérdezte: „Most epres joghurtokat tesztelünk?”, nagyjából már sejtettük, hogy a makulátlan eperízt nem ebben a szegmensben fogjuk megtalálni, de nem hagytuk, hogy ez a felismerés eltántorítson minket! Persze saját magunknak csináltuk a bajt, hiszen a vásárlásnál kifejezetten a gyümölcsréteg nélküli termékeket választottuk (ezért maradt ki többek között a Cserpes is, mielőtt még hiányolnád). De hát valakinek ezeket is végig kell kóstolnia! Mi pedig meg is tettük, hogy neked már ne kelljen.

Epernek látszó tárgy

Traszkovics Zsolt élelmiszermérnök, a Diatra Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője a Dívány kérdésére elmondta, a joghurtok a savanyított tejkészítmények közé tartoznak, vagyis tejből készülnek speciális mikróbatenyészetek felhasználásával. Ezeket a baktériumokat szándékosan szaporítják el az alapanyagban, majd a készterméket természetes erjesztéssel hozzák létre.

"Az élőflórás joghurtok attól élőflórásak, hogy nem kapnak utólagos hőkezelést, így a hozzáadott mikroorganizmusok életben maradnak, és az emésztőrendszerünkbe jutva a természetes flóra részévé válhatnak. A nem élőflórás joghurtok ezzel szemben hőkezelésen esnek át, ami a romlást okozó és a hasznos mikrobákat egyaránt elpusztítja, viszont a termék cserébe hosszabb ideig tartható el."

A szakértő szerint itt is érvényes az a szabály, ami sok más élelmiszernél: ha jót akarsz magadnak, a vásárlásnál gondosan tanulmányozd a terméknevet és ismerkedj meg a címke tartalmával is! Ez azért fontos, mert az epres és az eper ízű joghurt teljesen mást jelent, ami kellemetlen meglepetésekhez vezethet.

A Magyar Élelmiszerkönyv előírása szerint epres joghurtnak csak az tekinthető, melynél az epertartalom eléri a 4 százalékot a késztermékben. Sok terméknél ugyanakkor eperkészítmény szerepel az összetevők között, ami nem azonos az epertartalommal, hiszen ennek a készítménynek csak egy része áll eperből.

„Az eperízű joghurt vagy kevesebb epret tartalmaz, vagy lehet, hogy eper nem is kerül bele, és annak ízét a gyártás során aromával (a színét pedig színezékkel) érik el. Az összetevők között az egészségre ártalmas anyagot nem fogunk találni, de a minőségben és árban jelentős különbségek lehetnek.”

Azt már csak zárójelben tennénk hozzá, hogy bár a gyümölcsjoghurtok egészséges élelmiszerként élnek a köztudatban, az összetevőik között bizony nagyon is megtalálható a cukor, méghozzá gyakran a második helyen (vagyis ez a második leghangsúlyosabb összetevő), így fogyasztásuk nem feltétlenül fog a fogyókúrád javára válni.

Így teszteltünk

Vaktesztünkön kóstolóink szubjektív szempontok alapján, egy 1-től 5 pontig terjedő skálán értékelték a műanyag poharakkal álcázott termékeket, majd az összesítés után a végeredményt átlagolással számoltuk ki.

Az viszonylag gyorsan kiderült, hogy joghurt és joghurt között mekkora különbségek vannak. Az egyik kicsit hígabb, a másik sűrűbb, van, ami élénk rózsaszín, van, ami érthetetlenül világos, és akkor a gyümölcsdarabkák különféle variánsairól még nem is beszéltünk! Na jó, nem csigázzuk tovább az érdeklődést, lássuk az eredményeket!

2. helyezett: Riska Premium gyümölcsdarabos, élőflórás eper joghurt – 3,28 pont (119 forint/200 g)

Összetevők: tej, epres gyümölcskészítmény 20% (eper 45%, cukor, ivóvíz, módosított kukoricakeményítő, aroma, sűrítő anyag: szentjánoskenyérliszt, fekete répa koncentrátum, savanyúságot szabályozó anyagok: citromsav, nátrium-citrátok), tejfehérje koncentrátum, tejszín, fruktóz-glükóz szörp, joghurt kultúra

A Riska prémium joghurtja némi zavart keltett tesztelőink soraiban, hárman ugyanis úgy vélték, hogy inkább meggyes, mint epres az íze. Ettől függetlenül nem volt rossz, sőt! Kóstolóink elismerően szóltak gyümölcsdarabkáiról is, és nagyrészt csak azért fogalmaztak meg kritikákat, mert nem díjazták a savanykás mellékízét.

Ennek elsőre meggy íze van, de annak tök jó. Másodjára is. Meg harmadik kanalazásra is.

Tejes illatú, sápadt epres. PEZ-cukor ízű. Semmi epresség, de ahhoz képest nem annyira rossz.

Hű, mennyi eperdarab! Amiknek meggy íze van. A daraboknak van ízük, a joghurtnak viszont nincs.

Ez de finom. Kicsit savanyú.

Furcsa mellékíze van az eddigiekhez képest. Rágóíze van.

Darabos, illatról nem beazonosítható, inkább meggyre hasonlít.

Elsőre nem rossz, főleg hogy tele van gyümölcsdarabokkal. Csak az utóíze olyan, mintha egy cefréshordót nyalogatnék belülről!

2. helyezett: Danone Activia élőflórás, zsírszegény epres joghurt – 3,28 pont (419 forint/4×125 g)

Összetevők: eper 8,6%, cukor, módosított keményítő, céklalé-koncentrátum, savanyúságot szabályozó anyagok (nátrium-citrát, citromsav), sűrítőanyag (karragén), aroma

A Danone Bifidus Actiregularis kultúrával felvértezett, négyes kiszerelésben beszerzett joghurtja szép rózsaszín árnyalataival és valódi epernek érződő darabkáival lopta be magát kóstolóink szívébe (és gyomrába is). Az íze viszont kissé megosztónak bizonyult: többen is megállapították, hogy egészen finom, csak mintha kicsit mű lenne.

Kellemes állagú, krémes. Valódi epernek tűnik a kis darab, ami benne van. A színe elég mű.

Vizes, teljes illatú látható eperdarabkákkal. Kicsit savanykás ízű. Jó.

Kiskoromban létezett egy kocka alakú dobozban epehab, annak az illatát juttatta eszembe. Nagyon rózsaszín, gyümölcsdarabot sajnos nem találtam.

Ennek nagyon fura íze van. Mi ez?

Szép a színe. Intenzív eper íz, kicsit talán mű, de ízlik. Lágy, krémes.

Túl lágy, műíze van egy kicsit. Színre jó.

Ipari műanyag, magamtól nem is vennék ilyet! Ráadásul valami színes zsír már ki is oldódott a massza tetejére...

1. helyezett: Penny Campus epres gyümölcsjoghurt – 3,85 pont (89 forint/150 g)

Összetevők: joghurt, cukor, földieper, glükóz-fruktózszörp, gyümölcslé sűrítményből (földieper, meggye, őszibarack, maracuja, erdei gyümölcs), színező hatású növényi sűrítmények, aroma

A Penny élőflórás, 9 százalékos gyümölcstartalmú terméke az ismert márkák orra elől halászta el a győzelmet. Nem állítjuk azt, hogy ez a világ legtökéletesebb joghurtja, de ha csak az ízét nézzük, akkor nincs szégyellnivalója. Főleg 89 forintért. Kóstolóink azt mondták róla, hogy krémes állagú, finom és édes (talán túlzottan is), és gyümölcsdarabkák is vannak benne. Panaszként mindössze az hangzott el, hogy nem annyira domináns az eper íze, és inkább aromára, mint valódi gyümölcsre emlékeztet.

Jellegtelen, íztelen, 1-2 epermag elvétve. Nem jó.

Savanykás, epres illatú. Krémes állagú, finom, édes. Az eperdarabkákat is látni benne.

Jó kis eperaroma-íz. Szerintem ebben csak aroma van, gyümölcs nincs.

Ez is jó, kicsit túl édes, de jó.

Kellemesen lágy, elég édes, kevés gyümölcsdarabbal. Bejön, bár tényleg cukrosnak gondolom.

Eperdarabok vannak benne, színre jó, kellemes utóíze van.

Kellemesen gyümölcsös, mint valami finom kézműves fagyi!