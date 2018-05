Rengeteget spórolhatsz a környezettudatossággal

A környezettudatos életmód drága. Mi nem csupán megcáfoljuk ezt a kijelentést, de abban is segítünk, hogy hogyan tegyél félre pénzt egy kis odafigyeléssel!

Rengeteg tévhit él a környezettudatos élettel kapcsolatban, az egyik például az, hogy sok pénz kell hozzá. Erről valószínűleg a drága bio termékek is tehetnek, pedig az energiatakarékosság vagy az újrahasznosítás is azt a célt szolgálja, hogy a zsebedben is több pénz maradjon. A Greatist adott nekünk néhány tippet, hogy hogyan spórolhatunk úgy, hogy jót teszünk a bolygónknak is.

Főzz okosan

Válts textilszalvétára!

A textilszalvéta tartósabb, mint a papír, így pénzt takarít meg neked. Használata csökkenti a felhalmozott hulladékmennyiséget, textilszalvétában ráadásul a tízórai és az uzsonna is sokkal gusztábban fest.

Főzz otthon!

Biztosan rájöttél már, hogy azokat az ételeket, amiket az éttermekben kaphatsz, fillérekből is kihozhatod a saját konyhádban. Ráadásul nem ez az egyetlen előnye annak, ha otthon készíted el a vacsorádat. Gondolj csak bele, hogy mennyi energiát spórolsz a Földnek, és mennyi pénzt magadnak, ha nem fizeted ki a csomagolópapír árát.

Használd ki a maradékhőt!

Ha a sütőt öt perccel étkezés előtt kapcsolod ki, az étel tovább sül, te viszont energiát takarítasz meg. Ha pedig a tésztavacsorádnál a tökéletes al dente élményt szeretnéd elérni, forrald öt percig a tészta alatt a vizet, majd kapcsold le a tűzhelyt, és hagyd rajta további öt percig!

Egyél kevesebb húst!

A hús sem a pénztárcádnak, sem a környezetnek nem a legjobb megoldás. Az Amazonas menti erdőségek 70 százalékának pusztulásáról például a marhatenyésztés helyigénye tehet, a hústermelés pedig sokkal több szén-dioxid kibocsájtásért felelős, mint bármely más fehérje előállítása. Persze nem kell átállnod a vegán étrendre, ha nem akarsz, viszont ha beiktatsz néhány vegetáriánus menüt a hetedbe, egyszerre spórolhatsz pénzt, ismerhetsz meg új ízeket, és segíthetsz a bolygónkon.

Termeszd meg a levesbe valót!

A növénytermesztés sokkal könnyebb, mint gondolnád, ráadásul megspórolod vele a más kontinensekről érkező zöldségek és gyümölcsök repülőútját. Ha pénzt szeretnél megtakarítani, ültess a kertedbe (vagy az erkélyeden) paradicsomot, salátát vagy zöldbabot, a konyhádban pedig biztosan elfér néhány fűszernövény is.

Komposztálj!

Ha komposztálsz, nem kell a pénzedet műtrágyára költened, biztosíthatod a kerted földjének termékenységét, és a szemeted nagy részére sem lesz többé gondod. Míg egy hulladéklerakóban egy cső kukoricának 18 évig tart a bomlása, addig a komposztban mindössze néhány hónapig!

Ints búcsút a műanyag tányéroknak!

És a villáknak, késeknek, kanalaknak! Egy kiadós vacsora után a komplett étkészletet a szemétbe dobni nem igazán környezetbarát megoldás. Ráadásul miért költenél tányérokra, amikor eleve ott sorakoznak a konyhaszekrényedben?

Vess véget a pazarlásnak!

Magyarországon évente 1,8 millió tonna élelmiszert dobnak ki, és ez azt jelenti, hogy az ezek előállítására felhasznált energia is kárba megy. A legtöbb hulladékot az éttermek és a szupermarketek termelik, de ha végiggondolod, biztosan te is sokszor szabadultál már meg a maradéktól. Ezen úgy segíthetsz a legkönnyebben, ha valóban csak azt vásárolod meg, amire szükséged van. Például egy zsák helyett csak két szál répát rakj a kosaradba, a megmaradt ételeket pedig fagyaszd le, vagy gondold újra.

Értékeld a vizet

Használj újrahasznosítható vizespalackot!

Nem javaslom, hogy a csapvíz fogyasztását egy egzotikus ország hotelszobájában kezdd el, itthon azonban bátran vágj bele! Pénzt spórolhatsz az ásványvizeken, ráadásul a bolygót is megmented egy jó adag műanyagmennyiségtől, aminek a 80 százalékát nem is hasznosítják újra. Válassz egy szép, BPA-mentes palackot, amitől még a kedved is jobb lesz!

Mi az a BPA-mentes? A BPA-t műanyagok előállításánál használják, például a legtöbb PET palacknál is. Bár kiürül a szervezetdből, az italodba való oldódással folyamatosan pótlódik.

Szerezz be egy víztakarékos zuhanyfejet!

Azáltal, hogy kisebb nyomással érkezik a víz a zuhanyfejből, elérheted, hogy 25-60 százalékkal kevesebbett használj. Mielőtt azonban fejvesztve rohannál a boltba, nézd meg apalposan a zuhanyodat, lehet, hogy a tiéd is állítható!

Zárd el a csapot!

Felesleges folynia, amíg mosod a fogadat. Majd utána leöblíted a kagylót!

Légy ezermester!

Javítsd meg a csöpögő csapokat, máskülönben hetete akár közel négy liter vizet is elpazarolhatsz így! Előfordul, hogy nem is tudsz a csöpögésről, ezért ellenőrizd le az egész lakást - ne hagyd ki a mosogató alatti csöveket sem!

Zuhanyozz rövidebb ideig!

Mind szeretünk beállni egy hosszú nap után a jó meleg zuhany alá, de ha őszinték vagyunk magunkkal, a tisztálkodásra öt perc is elég. Ha csak egy perccel kevesebb ideig maradsz a zuhany alatt, akár több ezer liter vizet is megspórolhatsz évente - képzeld csak el ezt a vízszámládon szereplő számokra lefordítva!

Mosd el a gyümölcsöket, de figyelj oda, hogy mennyi vizet használsz!

Ha zöldséget vagy gyümölcsöt mosol, teljesen indokolatlan a legnagyobb tálban tenned, hiszen biztosan tele akarod tölteni majd. Csak annyi vizet használj, amennyi valóban szükséges ahhoz, hogy megszabadítsd őket a kosztól vagy az esetleges vegyszerektől!

Takarékoskodj az energiával

Cseréld ki a körtéket!

Bár a LED-izzók drágábbak, mint mezei társaik, hosszú távon pénzt, időt és energiát spórolhatsz velük. Ha legközelebb körtevásárlásra adod a fejed, ezt mindenképpen tartsd szem előtt!

Szigetelj!

A házak, amelyek nincsenek rendesen szigetelve, nem csak hőt vesztenek, hanem pénzt és energiát is pazarolnak. Bár a szigetelés nem feltétlenül olcsó, pár év alatt megtérül majd, és a szénlábnyomod is csökkentheted. Ne felejtsd ki a padlást és a pincét sem!

Mi az a szénlábnyom? A szénlábnyom az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását mutatja, ezzel megállapíthatjuk, hogy milyen mértékben járulunk hozzá a globális felmelegedéshez.

Telekocsizz!

Az autópályán sok olyan kocsit látok, amiben csak a sofőr ül. Ha minden autó több utassal indulna útnak, rengeteg üzemanyagot megspórolnánk, csökkentenénk a szén-dioxid kibocsájtásunkat, és kevesebben lennének az utakon is. Milyen szép lenne a hétfő reggel dugóktól mentesen!

Figyelj az ablakokra!

Ha fűtesz vagy légkondicionálót használsz, figyelj rá, hogy minden ablak be legyen csukva, nehogy a levegő az utcára szökjön! Ilyenkor ugyanis a fűtő- vagy a klímaberendezés jobban dolgozik. Ellenkező esetbenl - szó szerint - az ablakon szórod ki a pénzed!

Húzz ki mindent!

A legtöbb elektromos készülék akkor is használ áramot, amikor kikapcsolod. Ilyenek például a számítógépek, a DVD-lejátszók vagy a modemek. Lefekvés előtt ezeket húzd ki a konnektorból!

Javítsd meg, ami elromlott!

Ne mondj le olyan könnyen az első mosógépedről vagy a kedvenc laptopodról. Kérd egy ügyes kezű ismerős vagy egy szakember segítségét, de ne szabadulj meg olyan készülékektől, amelyeknek még lehet pár jó évük!

Teregess!

A hűtőgép mellett semmi sem fogaszt annyi energiát a lakásodban, mint a szárítógép. Teregess az erkélyre, a ruháid akkor is meg fognak száradni, anélkül, hogy a villanyszámlát az egekbe röpítenék!

Szeresd a holmijaidat!

Add el, amit már nem használsz!

Rengeteg ruha van a szekrényedben, amiket jó ideje nem vettél fel (vagy talán még soha nem volt rajtad?), és meg szeretnél tőlük válni? Esetleg kinőtted a könyvespolcod? Add el őket! Több közösségi eseményen is részt vehetsz, ahol a saját standodon árulhatod azokat a dolgaidat, amiktől te már megválnál, de más még nagyon örülhet neki. A Gardrób közösségi vásáron például kis standot bérelhetsz, ahol eladhatod a ruháidat.

Vásárolj te magad is másodkézből!

Turkálók, facebookos csoportok, régiségkereskedések - ez csak néhány hely azok közül, ahol használt holmikat tudsz beszerezni. Bizony, ezzel nem csak pénzt spórolhatsz, és csökkentheted az ökológiai lábnyomod, de egyedi kincsekre is bukkanhatsz.

Olvass okosan!

Ha a kezedbe veszel egy új könyvet, gondolj a fákra! Töltsd le inkább e-könyvként, keresd a könyvtárban, vagy kérd kölcsön a barátodtól.

Készítsd el a saját tisztítószereidet!

A háztartási tisztítószerek a legmakacsabb baktériumokkal is megküzdenek. Nem meglepő, hogy ezek a vegyszerek nem csak a lakásunkat támadó ellenségeinkkel számolnak le, de a vízbe kerülve az állat- és növényvilágra is pusztító hatással vannak. Fedezd fel a citrom, az ecet és a szódabikarbóna erejét, készítsd el a saját tisztítószereidet!

Csináld magad!

Ne csak azokkal az anyagokkal légy elővigyázatos, amiket a lefolyódon engedsz le, hanem azokkal is, amiket magadra kensz! A legtöbb szépségápolási termék drága, ráadásul olyan vegyületeket is tartalmazhatnak, amelyek sem neked, sem a környezetednek nem jók. Vásárold meg az alapanyagokat, és készítsd el a saját testápolódat: a kókuszolaj vagy a sheavaj is csodát tehet a bőröddel vagy a hajaddal!

Kölcsönözz, ne vásárolj!

Minden nagyobb beruházás előtt vegyél egy nagy levegőt, és tedd fel az igazán fontos kérdéseket! Milyen gyakran fogom használni ezt a fúrót? Hányszor lesz idén a lábamon ez a síléc? Ha a válaszod az, hogy valószínűleg nem sűrűn, akkor inkább kölcsönözz - akár az ismerőseidtől is.