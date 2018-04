Lépj szintet a konyhában! - 15 egyszerű trükk profi séfektől

Talán csak néhány apró lépés választ el attól, hogy végre a saját konyhádban készíthess éttermi minőségű fogásokat. Itt a sikered receptje!

Kellemes emlékeket őrzöl az éttermi látogatásokról, de otthon képtelen vagy reprodukálni azokat az ízeket, amiket akkor annyira lenyűgözőnek találtál? Tudnod kell, hogy számodra is van remény! Egy profi konyhában nyilván más mederben zajlik a munka, mint egy átlagos háztartásban, de ez nem jelenti azt, hogy ne leshetnél el néhány hasznos trükköt a hozzáértők tárházából. Mielőtt még megijednél, itt most nem kacifántos zöldséghabokról és harmonizáló textúrákról lesz szó, hanem egyszerű előkészítési lépésekről és főzési praktikákról, amiket bárki elsajátíthat. Ezeket a The Daily Meal szedte csokorba.

1. Tartósíts citromos vízzel

Az olyan zöldségek, gyümölcsök, mint az avokádó, az alma, a zeller vagy az articsóka pucolásuk, feldarabolásuk után hamar alulmaradnak az oxidációval vívott harcban, így ha nem használod fel őket rövid időn belül, menthetetlenül megbarnulnak. Itt jön a képbe a citromos vizes (a célnak a lime vagy az ecet is megfelel) áztatás, ami gátat szab ennek a nemkívánatos folyamatnak. Nem véletlen, hogy az éttermek is előszeretettel alkalmazzák.

2. Ne félj a sótól

A leggyakoribb ok, ami miatt az otthoni koszt élvezeti értéke elmarad az éttermi fogásokétól, nem más, mint a só. Pontosabban annak a hiánya. Ezen a téren az arany középutat érdemes megcélozni. Nem azt mondjuk, hogy zacskószámra borogasd az sót az ételbe, de ha csak egy extra csipet hiányzik ahhoz, hogy igazán finom legyen, ne ezen múljon a siker.

3. Ne zsúfold túl a serpenyőt

A hobbiszakácsok gyakran elkövetik azt a hibát, hogy mindent egyszerre akarnak megsütni, ráadásul egy alulméretezett serpenyőben. Te ne kövesd a példájukat, mert sanszos, hogy az étel nem fog rendesen átsülni, így semmiféle hasznod nem lesz belőle. Ha már az elején látszik, hogy kevés lesz a rendelkezésre álló felület, a kaját inkább kisebb porcióra osztva készítsd el. Az első adagot beteheted a sütőd melegítő fiókjába (ha van ilyen), amíg a többi elkészül, így nem kell attól tartanod, hogy kihűl, mire eljutsz a tálalásig

4. Ne babráld az ételt

Mármint az indokoltnál gyakrabban. Ha átsült a hús egyik fele, akkor persze nyugodtan fordítsd meg, de egyébként érdemes némi önmérsékletet mutatnod, mert az ég világon semmi nem indokolja, hogy fél percenként babráld. Kivéve például a rizottót, aminél nagyon is indokolt a folyamatos kontroll, vagyis ebben az esetben a szorgos kevergetés.

5. Használj friss fűszerek

A konyhai fűszerhasználat legfontosabb irányelve a következő módon foglalható össze:

friss fűszerek > száraz fűszerek.

Az talán számodra sem újdonság, hogy a friss petrezselyem ezerszer ízletesebb, mint tartósított társa, de nagyjából ugyanez mondható el az összes többi fűszerről is. A végtelenségig egyébként a száraz fűszerek sem tarthatók el, ezért időnként célszerű áttekintened a lejárati dátumukat. A friss fűszerekből pedig értelemszerűen csak annyit vásárolj, amennyit fel is használsz záros határidőn belül.

6. Mindennek legyen helye

A profik konyhák olajozott működése leginkább erre az alapelvre épül. Így aztán ha sütés közben további fűszerezés szükséges, vagy gyorsan le kell takarni az ételt egy fedővel, az ott dolgozók rögtön tudják, hova nyúljanak értük. Neked nem feltétlenül szükséges bevezetned a katonás rendet. Kezdetnek az is megteszi, ha a főzés előtt előkészíted az összetevőket és meggyőződsz róla, hogy az edények, konyhai eszközök mind tiszták és használatra készek.

7. Ne spórolj az olívaolajjal

Van egy jó ételed, de azt szeretnéd, hogy minimum csodálatos legyen? Turbózd fel olívaolajjal! Jó, a túrógombócot például hiába locsolgatnád vele, de a kompatibilis fogásokkal, egy olasz tésztával vagy egy bruschettával tényleg csodákat tud tenni.

8. Halmozz fel készleteket

A mélyhűtő nem csak dísznek van. Ahelyett, hogy a szemétbe dobnád a konyhai maradékokat, a szűkösebb napokra gondolva fagyaszd le őket. Lehet, hogy annak a bazi nagy csontnak most nem nem látod különösebb használd, de egyszer még jól fog jönni egy finom leveshez. Főleg úgy, hogy nem kerül semmibe eltenni.

9. Győződj meg róla, hogy forró-e a serpenyő

Az otthoni sütögetés során szintén gyakori hibajelenségnek számít, hogy meg sem várjuk, amíg kellőképpen felmelegszik a serpenyő. Ebből sok minden sülhet ki, de a végkifejlet sajnos egyik esetben sem kedvező: az étel veszít az ízéből, leragad, vagy éppen túlsül. Az optimális eredmény érdekében a serpenyőt 5-10 perccel a főzés előtt, közepes fokozaton melegítsd elő.

10. Ízesíts több lépcsőben

Ahelyett, hogy egyszerre, mindent bele jelleggel ízesítenéd az ételt, próbálkozz több lépcsőben a főzés közben. Ha kis mennyiségeket használsz, egy levest például akár háromszor is megfűszerezhetsz. Meglátod, így jobban kiteljesedik majd az íze. A főzés végén érdemes még egyszer utoljára megkóstolni az ételt, hogy ha valami félremegy, még korrigálhasd a végeredményt.

11. Vegyél minőségi késeket

Néhány éles kés életmentő lehet a konyhában. Nemcsak biztonságosabb velük a főzés, hanem hatékonyabb is, hiszen hamarabb érhetsz az előkészítő munkálatok végére. Ha megvannak a kések, már csak két dologra kell figyelned. Arra, hogy az adott késtípust mindig a rendeltetési céljának megfelelően használd, meg arra, hogy a hozzávalókat azonos méretűre aprítsd fel. Ellenkező esetben ugyanis fennáll a veszélye, hogy nyomokban nyers marad az étel, vagy épp ellenkezőleg, egyes részei szénné égnek. Itt egy kis segítség a megfelelő mozdulatsor elsajátításához.

12. Kóstolj főzés közben

Néha még a profikkal is előfordul, hogy elmulasztják megkóstolni a főztjüket, pedig ez aztán abszolút szükségszerű, hiszen ha nem stimmelnek az arányok, akkor még van egy utolsó esély a közbelépésre. A végén viszont már nem feltétlenül lesz visszaút, így figyelmetlenséged akár véglegesen is megpecsételheti vacsorád sorsát.

13. Tartsd kordában a vágódeszkát

A billegő vágódeszka éppúgy alkalmas lehet egy konyhai katasztrófa előidézésére, mint egy életlen kés. Még az a szerencse, hogy létezik egy praktika, amivel ez könnyedén kiküszöbölhető. Nedvesíts be egy törülközőt vagy egy papírtörlőt, majd egyszerűen tedd a vágódeszka alá. Ez megakadályoz mindennemű imbolygást a használata során.

14. Barátkozz meg az öntöttvas serpenyővel

A házi szakácsok egy része konzekvensen nemet mond az öntöttvas serpenyőre – teljesen alaptalanul. Nemcsak elnyűhetetlen, hanem kifejezetten finom fogásokat rittyenthetsz vele az asztalra, legyen szó akár egy príma steakről, vagy egy hétköznapi tükörtojásról, palacsintáról.

15. Használd fel a tészta vizét a szószhoz

Merengtél már azon, hogy otthon miért nem sikerül olyan selymes és gazdag ízű tésztát főznöd, mint amit a kedvenc olasz éttermedben szolgálnak fel? Akkor most ideje, hogy megtudd az igazságot: az egy csepp varázslat, ami elválaszt az igazi nagyságtól, valójában a tésztavízben rejlik. A legtöbb vendéglátóegység a szósszal együtt, a serpenyőben fejezi be a tésztát, ami egy merőkanálnyi keményítős főzővel megtámogatva sokat segíthet a tészta és a szósz íze között tátongó szakadék áthidalásában. A mártás így nem lesz túlzottan tömény, a tészta mégis átveszi az ízét.

Még egy jó tanács: ha közvetlenül a szószban főzöd meg a tésztát, az még több ízt fog felvenni. De még ezt is lehet tovább fokozni. Feltéve, hogy kitanulod, hogy a különféle formájú tésztákhoz milyen típusú szósz illik. Ehhez ide kattintva kaphatsz némi támogatást.