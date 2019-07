A 9 legegyszerűbb módszer a száraz bőr kezelésére

Viszket? Száraz? Repedezett? Olcsó és egyszerű módszereket szedtünk össze, hogy újra puha legyen a bőröd.

Ha a bőr nem tartja meg a nedvességet, akkor gyorsan kiszárad. A gyakori, hosszú ideig tartó fürdés, a nem megfelelő kozmetikumok használata és az öregedés is hozzájárul bőrünk szárazságához. A Harvard Medical School szedte össze, mi mindent tehetünk a bőrünk egészségéért azon felül, hogy megfelelő mennyiségű vizet iszunk.

Nem kell kétségbeesni

A száraz bőr elleni küzdelemben az első lépés a megfelelő hidratáló kiválasztása. Egy jó testápoló tartalmaz nedvesítőszereket (például ceramidok, glicerin), nedvességmegkötő anyagokat (például vazelin, lanolin), valamint lágyítókat (például linolsav). Minél zsírosabb a testápoló, annál jobban hidratálja a bőrt. Azokat a készítményeket, amelyek nem tartalmaznak vizet, érdemes rögtön fürdés után, még vizes bőrre kenni, így képesek a bőrbe zárni a nedvességet, de azért a legtöbb vizet is és olajat is tartalmaz, különböző arányban.

Íme néhány módszer, amely segítségével hatékonyan vehetjük fel a harcot a bőrszárazsággal szemben:

Hideg időben, ha szükség van rá, használj párásító készüléket. A levegőt 60 százalékos nedvességtartalomig párásítva minimálisra csökkenthető a száraz levegő által okozott egészségügyi problémák mértéke.

Ne áztasd magadat sokáig a kádban, bőven elég egy 5-10 perces zuhany. Nem csak a vízszámlánk, a bőrünk is hálás lesz, a hosszúra nyúló zuhanyzások ugyanis hozzájárulnak a bőrszárazság kialakulásához. Még egy trükk, hogy inkább langyos legyen a víz, mert a forró csak csökkenti a bőr olajtartalmát.

Kerüljük az illatosított szappanokat, próbáljunk minél természetesebb kozmetikumokat és tisztítószereket használni. Szerencsére egyre több az alkohol-, színezék- és illatmentes termék, így bőven van miből választani.

Az apró sérülések elkerülése érdekében ne használjunk fürdőszivacsot, kefét, ahogy törölközéskor is óvatosan bánjunk a bőrünkkel.

Fürdés vagy kézmosás után hidratáljuk a bőrünket, így belezárjuk a nedvességet.

A zsíros érzés elkerülése érdekében a krémekből kisebb mennyiséget dörzsöljünk el a tenyerünkben, majd így kenjük be a problémás területeket.

Soha ne vakarózz! A legtöbb esetben egy jó hidratáló szinte azonnal megszünteti a viszketést, ráadásul anélkül, hogy megsértenénk a bőrünket.

Használjunk illatmentes mosószert, kerüljük a szövetlágyítókat.

Ne viseljünk olyan anyagokat, amelyek kényelmetlenek és/vagy irritálják a bőrünket.

Mikor kell komolyan venni a bőrszárazságot?

A száraz bőr általában nem jelent súlyos egészségügyi problémát, de bizonyos esetekben komoly szövődményekkel, például ekcémával vagy vérzéssel járhat. A kisebesedett bőrön keresztül könnyebben a szervezetünkbe juthatnak a baktériumok, így a különböző fertőzések kockázata is nő. Ha komoly problémát tapasztalunk, vagy a fenti módszerek közül egyik sem enyhíti a bőrszárazságot, forduljunk orvoshoz, mert lehet, hogy speciális krémre van szükség ahhoz, hogy a bőrünk visszanyerje egészséges állapotát. Fontos, hogy mindig – igen, még télen is – használjunk fényvédőt, hiszen ezzel is sokat tehetünk bőrünk egészségéért.