Só, telített zsír nagy dózisban, másfélszer annyi kalória mint amennyire egy nap szükséged lenne. Ezt tudja Amerika legegészségtelenebb étele. Pontosabban legegészségtelenebb gyorséttermi fogása.

Meleg tortilla rántottával, baconnal, csirkés (miii?) chorizóval, sajttal, ropogós krumplival, avokádóval, paprikával és hagymával töltve, fűszeres szósszal leöntve, tejföllel, salsával és babbal tálalva. Mindezt reggelire.

Oké, a The Cheesecake Factory kosztja csak elnevezésében reggeli burrito, valójában egész nap árulják. Ez a könnyed kis fogás összesen 2730 kalóriát tartalmaz, ami mondjuk egy ezressel több egy irodai munkát végző, középkorú, nem sportoló, városi nő napi kalóriaszükségleténél. 2730 kalória annyi, mintha megennél 9 mekis sajtburgert, de az utolsóból hagynál egy falatot. Vagy megennél a KFC-ben 25 csípős csirkeszárnyat (meg még pár szem krumplit). Vagy mondjuk reggeliznél majdnem másfél kiló, lapockából készült sertéspörköltöt.

Ráadásul az, hogy a burrito hizlal, még csak a kisebb probléma, ez a fogás ugyanis négynapi telített zsírt és kétnapi sóadagot tartalmaz. Nem véletlen, hogy a Center for Science for Public Interest fogyasztóvédelmi szervezet ezt az ételt találta 2018 legegészségtelenebb éttermi fogásának az Egyesült Államokban. És most, hogy elméletben mindent tudsz róla, jöhet a látvány is:

Íme a győztes! Fotó: The Cheesecake Factory

Futottak még, de minek…

A Business Insider cikkéből kiderült, hogy az idei versenyben azért simán akadt kihívója a szívgyilkos reggelinek. Ott van rögtön a végül második helyen végzett gofrin tálalt mézes-csípős bundás rántott hús a Chilli’s kínálatában, ami 2510 kalóriájával majdnem 6 nagy mekis krumplinak vagy 5 Bic Mac szendvicsnek felel meg. Ínycsklandó egyébként ez is:

A lenyűgőző második helyezett. Fotó: Chilli's

A listán szerepelt még egy jó nagy tál sajtos tészta rántott hússal (2320 kcal), egy pizza spagettivel a tetején (1870 kcal), meg egy fél kilónál is nehezebb perec is (1920 kcal). Ezek tükrében az alábbi ételek már nem is tűnnek annyira szörnyűnek: