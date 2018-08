Hova menjek tűzijátékot nézni, ha nem bírom a tömeget?

Összeszedtünk néhány opciót ahhoz, hogy a megszokottnál nyugodtabb körülmények között nézhesd a tűzijátékot.

Te jártál már úgy, hogy addig keringtél parkolóhelyet keresve az augusztus 20-ai éjszakában, mígnem vége lett a tűzijátéknak? Mi igen, ezért is döntöttünk úgy, hogy idén nem a Citadellát, a Halászbástyát vagy az Alagút tetejét vesszük célba, hanem a város zajától távol élvezzük majd a tűzijátékot. Elkezdtünk utánajárni olyan helyeknek, ahol biztosan nem tapossák le egymást az emberek, és még a kilátás is zavartalan. Ha neked is van egy-két jó tipped, írd meg nekünk, hogy bővíthessük a listát!

Nagy-Kevély

Aki nem feltétlenül premier plánban akarja végignézni a tűzijátékot, szereti a természetet és nem ijed meg egy kis gyalogtúrától sem, annak tökéletes program lehet augusztus 20-án az 534 magas sasbérc meghódítása. A Pilis legszebb hegycsúcsáról remek kilátás nyílik Budapestre és a Budai-hegység szinte összes jellegzetes csúcsára, itt biztosan zavartalanul gyönyörködhetünk a napnyugtában, majd a tűzijáték fényeiben. Érdemes arra is felkészülni, hogy visszafelé már sötét lesz - hacsak nem várjuk meg a hajnalhasadást egy újabb klassz látvány kedvéért. A túraútvonalról részleteket itt találsz.

Érdekesség: a Nagy-Kevély délnyugati lejtőjén építették fel a ‘60-as években az egri vár másolatát, hogy aztán leforgathassák a magyar filmtörténet legnagyobb szabású csatajelenetét.

Megközelítés: a Volánbusz 840-es járatával, a pilisborosjenői autóbusz-fordulótól még közel három kilométer erdei séta vár rád, 300 métere szintemelkedéssel. Sokkal közelebb autóval sem juthatunk, a parkoló bő száz méterrel a forduló fölött található. Autóbuszindulások Budapest-Árpád-hídtól: 18.35 (kényelmes tempóhoz), 19.15 (sportosabbaknak).

Árpád-kilátó

A kivilágított fővárost és az ünnepi tűzijátékot a Látó-hegy (régebbi nevén Gugger-hegy) délkeletre néző pereméről is tökéletesen belátni. Itt áll az 1929-ben épült Árpád-kilátó, melynek részben fedett teraszán igazi páholyfílinget nyújt, és ha még inkább halmoznád az élvezeteket, jó hír, hogy a kilátópont bográcsozásra, sütögetésre is alkalmas, hiszen néhány éve megújultak a környékén a tűzrakó helyek, a padok, az asztalok és a hulladékgyűjtők.

Megközelítés: jelzett turistautakon, például a Glück Frigyes úton, amelyik Hűvösvölgytől a Szépvölgyig tart, és az Országos Kéktúra kék sáv jelzésének egyik része, illetve a zöld sáv jelzés is erre vezet.

Gyermekvasút, vasúti kilátóhely

Gyerekkel vagy? Akkor irány a Széchenyi-hegy, ahol akár a Gyermekvasút tűzijátéknéző járatára is felülhettek! A tűzijátéknéző vonaton csak elővételben megváltott részvételi jeggyel lehet utazni, amit a Gyermekvasút hűvösvölgyi múzeumában árusítanak. Ha pedig nem ragaszkodtok a különvönathoz, a pálya fölötti területen is letelepedhettek, a szerelvény ugyanis szerencsére nem elég magas ahhoz, hogy el tudja takarni a kilátást.

Érdekesség: a Gyermekvasút 2015-ben bekerült a Guiness-rekordok közé mint a világ leghosszabb olyan vasútvonala, ahol a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot gyermekek látják el.

Megközelítés: A hegy tömegközlekedésének ellátására a BKV menetrend szerinti buszjáratokat (21-es és 21A viszonylat) és vasútjáratot (a 60-as számot viselő Fogaskerekű vasút) is üzemeltet. A 129-es busz Széher út megállójától nyolcszáz méter séta, melynek fele a belterületi Széher úton halad (az út végén kis parkoló is található), második fele pedig meredek ösvényen, majd az utolsó száz méter a sínek mellett. Visszaindulások a város felé: 21.25-től húszpercenként, a következő két órában.