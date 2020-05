A Tudatos Vásárlók Egyesülete 16 grillsütőt tesztelt, hogy segítsen megtalálni a legmegfelelőbbet, akár a balkonra, a nyaralóba, akár kerti partikhoz vagy szabadtéri piknikezéshez keresel megoldást.

Az egyesület szerint a grillsütőkre is igaz, hogy akkor jársz a legjobban, ha nem hagyod befolyásolni magad a trendi – ám valószínűleg sosem használt – kiegészítőkkel, extrákkal, és a becsapós reklámüzenetek helyett a személyes igényeidből indulsz ki, vagyis hogy a készüléket kikkel, mennyit, hol és hogyan szeretnéd használni. A teszt során éppen ezért egységes módszertannal, független szakemberek segítségével vizsgálták, hogy a termékek összeszerelése, használata és mozgatása mennyire egyszerű, milyen azok felépítése, illetve melyik süti a legízletesebb húst.

Milyen típusú legyen?

A teszten egy nagy teljesítményű elektromos (kontakt) grill, illetve 8-8 komplexebb, különféle kiegészítőkkel felszerelt faszenes és gázgrill szerepelt. Az egyesület tippjeiből kiderül, hogy melyiknek milyen előnyei és hátrányai vannak:

Faszenes grillezők

Előnyeik:

Ezekkel érheted el a legkönnyebben az áhított karakteres, füstös, aromás ízt.

Kisebbek, mint a gázgrillezők, ezért könnyebb a mozgatásuk is.

Lehetnek nagyon egyszerűek (és egyben olcsók), de vannak komplexebb és drágább készülékek is.

Hátrányaik:

Begyújtásukhoz elkél egy kis rutin, illetve több időt vesz igénybe, mire elérik az ideális sütési hőmérsékletet, aminek szabályozása szintén igényel némi gyakorlatot.

A sütés végén meg kell várnod, amíg a készülék (és a parázs!) kihűl.

Gázüzemű grillezők

Előnyeik:

Egyszerű a beüzemelésük: 5-10 perc alatt felmelegednek, és elérik az ideális sütési hőmérsékletet.

Könnyen szabályozható a hőmérsékletük.

Hamarabb elkészítik az ételt, mint a faszenes készülékek.

Hosszú távon valószínűleg jobban ki tudod használni őket.

Hátrányaik:

Az elkészült étel íze nem lesz olyan karakteres, hiányozni fog a jellegzetes, füstös íz.

A gázüzemű készülékek drágábbak.

A gáztartály miatt nehezebb mozgatni őket, és a tárolásuk is nagyobb helyet igényel.

A gáztartályt csak kevés helyen lehet beszerezni, és leginkább autóval szállítható.

Elektromos grillek

Előnyeik:

Könnyen beüzemelhetők.

Nem kell sokat várni, hogy felmelegedjenek, és hamar elkészíthető rajtuk az étel.

Kisebb méretük miatt kevesebb helyet foglalnak, és könnyebb a tárolásuk is.

Hátrányai:

Többnyire kisebb a sütőfelületük, így nagyobb társaság, kerti parti kiszolgálására kevésbé alkalmasak.

A gázüzemű grillezőhöz hasonlóan itt is elmarad a jellegzetes, füstös íz.

Ne csak az árukból indulj ki! Fotó: Juanmonino / Getty Images Hungary

Milyen egyedi készülékek vannak?

A 170 ezer forintos átlagáron kínált Char-Boil Gas2Coal modell sajátossága, hogy faszén és gáztartály segítségével is lehet használni. Ennek lehajtható a teteje, ami megvédi az ételt az időjárás viszontagságaitól, vagy a lepotyogó falevelektől, aromasínnel van ellátva, illetve az ízeket illetően is az élvonalban teljesít. Összeszerelése viszont bonyolultabb és csak akkor lehet jó választás, ha nem tervezed mozgatni.

A kipróbált termékek közül a legkülönlegesebb fizimiskával alighanem a meglehetősen borsos, 445 ezer forintos átlagáron kapható Big Green Egg Medium faszenes kerámia grillsütő bír, melynek nemcsak a dizájnja egyedi, hanem számos valóban praktikus extrával is rendelkezik. Ilyen például a szellőzőnyílás, a hamugyűjtő, a fedő, vagy az ínyencek kedvencének számító hőmérséklet-szabályozó. A készülék az ízek tekintetében sem marad alul, sőt, ám számolni kell vele, hogy használata bizonyos kényelmetlenségekkel jár – különösképpen ami a hamu kiszedését, valamint tisztítását illeti. Általában ez az a két tényező, ami sokakat eltántoríthat a faszenes grillsütőktől, melyek a legtöbb esetben lényegesen olcsóbbak szoktak lenni.

A Big Green Egg Medium készülék több szempontból is különleges

Mik a leghasznosabb extrák?

Az egyesület megjegyzi, nem kell a legkomplexebb készüléket megvenned, ám van néhány kiegészítő, ami bizonyos helyzetekben előnyös lehet. Az egyik az olajgyűjtő tálca, melyben összegyűlik a lecsöpögő olaj vagy zsír, így azt elég csak a sütögetés után kisikálni. (Megkönnyítheti a dolgodat, ha egy kevés homokot szórsz a tálca aljára, ami felszívja a zsírt, így a végén egyszerűen kilapátolhatod.) De létezik olyan megoldás is, ahol az elhasznált olaj egy kis elvezető csövön keresztül jut el egy tartályba, ezért ezt kell kiüríteni, kitisztítani. Hasznosnak bizonyulhatnak az egyes készülékek oldalán található oldalsó égők is. Ezeken szószt készíthetsz, hagymát piríthatsz, vagy kisebb ételeket főzhetsz, miközben a készülő húst is szemmel tudod tartani.

Tényleg annyira szuper az aromasín?

A mezőnyben összesen olyan 5 gázgrill szerepelt, amely aromasínnel rendelkezik. Az ízterelőnek is nevezett extra lényege, hogy a forró kőre vagy fémre lecsöpögő nedvesség vagy zsír elpárolog, ami igazi füstös, aromás BBQ-ízt kölcsönöz a fölötte lévő húsnak, zöldségnek. A teszt során angol szakértők értékelték, hogy melyik készülék készíti a legízletesebb grillételeket. Az eredmény meglepő lett, a 135 és 355 ezer forint közötti árkategóriájú termékek közül ugyanis nem a legdrágább produkálta a legjobb ízeket. A kategória legmagasabb árú, Weber modellje például sok pontot vesztett amiatt, hogy összeszerelése bonyolultabb volt a többinél.

Fotó: Tudatos Vásárlók Egyesülete

„A lávakővel vagy aromasínnel ellátott gázüzemű sütők ugyan hozzák az elvárt ízeket, ám míg egyszerűbb faszenes grillsütőt akár 10-15 ezer forintért is találsz, az aromasínes gázüzemű sütők ára 150 ezer forint körül kezdődik, és akár 600 ezer forintot is elkérnek egy prémium kategóriás darabért” – írta az egyesület.

A termékek értékelésekor az ízeken túl sokat nyomot a latba az is, hogy mozgatásuk milyen nehézségekkel jár, illetve hogy esetleges szerkezeti instabilitásukból, kialakításukból fakadhat-e balesetveszély. A részletes eredményt (előfizetés ellenében) ide kattintva olvashatod el.

Miért kell fizetni az eredményért? A tesztet a közhasznú nonprofit civil szervezetként működő Tudatos Vásárlók Egyesülete végezte, amely 2015 óta tagja a havonta több mint 50 millió fogyasztó döntését független, kiváló minőségű laboratóriumi vizsgálatokkal segítő nemzetközi International Consumer Research&Testing (ICRT) hálózatnak. A kipróbált termékekről tudni kell, hogy azokat minden esetben anonim módon, kiskereskedőtől szerzik be. Ez azt jelenti, hogy nem tesztelnek prototípusokat, sem pedig gyártók által felajánlott ingyenes termékmintákat. A vizsgálatok mindig egy egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készülnek, így a több ezer terméket egy sor szempont alapján lehet összehasonlítani, akár úgy is, ha kipróbálásuk más időpontban történt. Éves szinten egyébként több mint 50 ilyen teszt készül, mintegy 60 akkreditált laboratórium bevonásával.

