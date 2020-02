Málnás joghurtok tesztje: győzött a papírforma

A saját márkás termékeknek ezúttal nem termett babér, és a nagy gyártók közül sem mindegyik szerepelt jól. Máris mutatjuk, milyen eredményt hozott a málnás joghurtok kóstolója.

Az epres joghurtok után a málnásakkal is tettünk egy próbát, hogy kiderítsük, melyiket érdemes a szádba kanalazni, ha valami finomra és egészségesre vágysz. Az eredmény elég meglepőre sikeredett: a legtöbb termék csak a közepes szintet ütötte meg, vagy annál is rosszabbnak bizonyult. A végére azért csak találtunk egy joghurtot, amiben nem kellett csalódnunk.

Hogy készül a málnás joghurt?

Traszkovics Zsolt élelmiszermérnök, a DIATRA Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője a Dívány kérdésére elmondta: a málnás joghurt a hivatalos besorolás szerint az ízesített, savanyított tej és tejkészítmények csoportjába tartozik, melynél a tejeredetű termékhányadnak minimum 70 százaléknak kell lennie. Gyártásáról elsősorban azt érdemes tudni, hogy tejből, tejszínből vagy egyéb tejkészítményből, ízesítőanyagok, színezékek és más adalékanyagok hozzáadásával készülhet, de a tej helyettesítésére szolgáló anyagot nem tartalmazhat.

A szakértő kiemelte: a terméknek fontos összetevője a joghurtkultúra is, ami különböző mikroorganizmusokat takar. Ezek a jótékony hatású élő baktériumok alakítják át a tejet joghurttá, majd szervezetünkbe kerülve bélflóránk természetes részévé válva segítik emésztésünket.

Arra számítottunk, hogy finomabbak lesznek Fotó: Ruzsovics Dorina

A málnás joghurt a fentieken túl természetes málnát is tartalmaz. Hogy milyen mennyiségben található meg a termékben, azt az összetevők felsorolásánál százalékos arányban kell jelezni. Traszkovics Zsolt szerint a legtöbb esetben nem is málna, hanem „málnakészítmény” kerül a joghurtba, ami a gyakorlatban inkább a lekvárhoz hasonlít. Ennek összetevőit szintén jelezni kell a címkén.

Tartsuk észben, hogy a málnakészítmény nem egyenlő a málnával, mert csak egy része málna.

Ha egy joghurt csomagolásán „málna ízesítésű” szerepel, az megint csak mást jelent: azt, hogy a termék soha nem látott igazi málnát, és az íze valójában aromákból származik.

Hogyan teszteltünk?

Tesztünkhöz a nagy láncok aktuális kínálatát átböngészve válogattuk ki a málnás joghurtokat. Arra számítottunk, hogy több lesz belőlük, de végül csak hetet találtunk. Talán nem is baj, mert csapatunk így legalább fellélegezhetett egy kicsit a cukormentes csokoládék embert próbáló kóstolása után.

Hétféle terméket próbáltunk ki Fotó: Ruzsovics Dorina

Módszerünk ezúttal is a vakteszt volt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a részlehajlás elkerülése végett résztevőink előtt gondosan titokban tartottuk, hogy melyik termék milyen gyártóhoz tartozik. Az értékelés szigorúan szubjektív, érzékszervi tényezők figyelembevételével egy 1-től 5 pontig terjedő skálán történt. Az összesítés és átlagolás után ennek alapján született meg az alábbi végeredmény.

3. helyezett: Maly gazda málnás joghurt gyümölcságyon – 3 pont (299 forint/210 g)

Összetevők: pasztőrözött teljes tehéntej, málnás gyümölcskészítmény 15 százalék (cukor, málna 30 százalék, víz, sűrítőanyag: módosított kukoricakeményítő, céklakoncentrátum, savanyúságszabályozó: nátrium-citrát, málnaaroma, színezék: kárminok), tejpor, előflórás joghurtkultúra.

Fotó: Ruzsovics Dorina

A dicséretes módon üveges kiszerelésű Maly joghurtról eléggé megoszlottak a vélemények. A csapat egyik fele isteni, krémes állagára és finom málnatartalmára hivatkozva magasztalta az egekig, a másik fele azonban arra panaszkodott, hogy tehénízű és áll benne a víz.

Isteni jó, krémes.

Miért áll benne a víz?

Finom, jól átjön benne a málna.

Tehénízű, és nehezen lehet eljutni a málnás részig. Én málnát akarok!

3. helyezett: Danone könnyű és finom málnaízű élőflórás joghurt – 3 pont (399 forint/4×125 g)

Összetevők: joghurt (sovány tej, tejszín, cukor, tejfehérje, élő joghurtkultúra), cukor, málna (1,2 százalék), málnapüré sűrítményből (1,4 százalék), módosított keményítő, feketerépa-sűrítmény, savanyúságot szabályozó anyagok (nátrium-citrát, citromsav), sűrítőanyag (karragén), természetes aroma.

Fotó: Ruzsovics Dorina

A Danone joghurtjának visszafogott málnatartalmát ízek terén is tetten lehetett érni. Kóstolóink szerint ugyanis abból nem volt valami sok. Többen is íztelennek és semmilyennek nevezték, illetve egy esetben az is felmerült, hogy savanyú. Hogy valami jót is mondjuk, a négyes kiszerelésben egészen olcsón jutottunk hozzá.

Olyan semmilyen.

Ez savanyú.

Enyhe ízű, közepes.

Íztelen. Müzlivel jó lehet.

Én nem szeretem a darabokat sajnos.

2. helyezett: Sunny Valley élőflórás málnás joghurt – 3,3 pont (239 forint/375 g)

Összetevők: tej, málnás gyümölcskészítmény (18 százalék) [cukor, málna és málnalé (22,22 százalék a gyümölcskészítményben), ivóvíz, glükóz-fruktóz szirup, módosított keményítő, sűrítőanyag (pektin), sárgarépa-koncentrátum, aroma, savanyúságot szabályozó anyag (nátrium-citrátok, kalcium-citrátok), színezékek (kosnil, kárminsav, kárminok)], stabilizátorok (módosított keményítő, burgonyakeményítő, agar, guargumi), joghurtkultúra.

Fotó: Ruzsovics Dorina

A Sunny Valley terméke nem volt rossz, de annyira különösebben jó sem, hogy ellenállhatatlan vágyat érezzünk a repetázásra. Akiknek ízlett, úgy nyilatkoztak, hogy meglepően málnaízű és nem túl édes, akiknek kevésbé, azt mondták rá, hogy elmegy, illetve van némi műanyagos hatású mellékíze.

Elmegy, oké.

Meglepően málnaízű.

Nem rossz, nem túl édes.

Műanyag íze van. Ó...

1. helyezett: Landliebe málnás joghurt – 3,8 pont (259 forint/150 g)

Összetevők: joghurt (79 százalék), cukor, málnakészítmény 15 százalék (málna 50 százalék, málnalé-sűrítmény 16 százalék, ivóvíz), módosított keményítő, színezék: céklakivonat, sűrítőanyag: pektin, természetes aroma.

Fotó: Ruzsovics Dorina

A tesztgyőztes címet a műfaj egyik nagyágyúja, a Landliebe joghurt hozta el, ami szinte mindeniknek egyformán ízlett. Azért csak szinte, mert egyik tesztelőnk túlzottan savanykásnak találta. A többiek viszont mind magasabb pontszámokat adtak rá, megjegyezve, hogy a joghurt- és a málnarésze is rendben van.

Olyan jó, natúr.

Savanyú.

Nem domináns, de finom.

Nagyon az alján van málna, de a joghurtrésze is finom.

Nem annyira málnás, de az nem baj.

Futottak még 5. helyezett: ALDI Milfina málnás előflórás krémjoghurt – 2,9 pont (229 forint/400 g) Az ALDI termékénél leginkább a málnaíz bizonyult vízválasztónak. Egyesek arra jutottak, hogy az igazi málnához fogható, mások ellenben enyhének, sztenderd joghurtízűnek vagy műmálnás beütésűnek tartották. 6. helyezett: Lidl Milbona Yoo-Fruit rétegezett krémjoghurt málnás készítménnyel – 2,8 pont (149 forint/150g) A LIDL terméke szintén kapott hideget-meleget. Tesztelőink a rágóhoz, a gyerekeknek szánt lázcsillapítóhoz és a köptetőhöz hasonlították az ízét, valaki pedig megállapította, hogy nem joghurtszerű, de finom és krémes, továbbá megkapta, hogy rikító színe ellenére meglepően kellemes. 7. helyezett: Auchan élőflórás málnás réteges joghurt – 2,6 pont (215 forint/200 g) Az Auchan joghurtját már csak két tesztelőnk szerette. A többségnél azzal vágta el magát, hogy a kezdeti kellemesen savanykás ízhatás után számukra „nagyon műnek”, vagy épp „undorítóan édesnek” érződött.

