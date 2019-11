3 ok, amiért mindig ki kell mosni az új ruhákat

Mosni vagy nem mosni? Ez az egyik leggyakoribb kérdés, ami szöget üt az ember fejében a ruhavásárlás után. Ha eddig nem voltál biztos a dologban, a válasz: határozott igen!

Attól, hogy egy ruha új, még nem feltétlenül patyolattiszta. Előfordulhat például, hogy a gyártás során felhasznált anyagok nyomokban továbbra is megtalálhatók benne, ezért viselése allergiás reakciókat válthat ki. A One Good Thing összeszedte a jellemző veszélyforrásokat, illetve hasznos tippeket is ad, hogy sikeresen abszolválhasd az első mosást.

1. Festékanyagok

Az új ruhák felületén gyakran festékmaradványok maradnak, amelyek nem szívódnak fel teljesen a festési folyamat során. Éppen ezért, ha elmulasztod a mosást, a bőröddel érintkezve kiütésszerű allergiás reakciót okozhatnak, vagy összefoghatják a többi göncödet.

2. Baktériumok és paraziták

Sosem tudhatod, hogy új szerzeményed anyaga milyen láthatatlan veszélyforrásokat rejt. Ha mások is felpróbálták előtted, megeshet, hogy baktériumok népes hadai vagy akár tetvek vertek benne tanyát. Persze nem kizárt, hogy megúszod potyautasok nélkül, de miért kockáztatnál? Egy magas hőfokú mosással sok fejfájástól kímélheted meg magad.

3. Vegyszerek

A gyártás folyamán a ruhákat különféle vegyi anyagokkal – folttaszító, színkötő és gyűrődésgátló anyagokkal – kezelik. Amikor pedig nagy távolságokra szállítják őket, a gyártók karbamid-formaldehidet használva vehetik elejét, hogy kárt tegyen bennük a penész. Bizonyára te sem akarod, hogy ilyen vegyszerek érintkezzenek a bőröddel.

Nem szabad megspórolni a vásárlás után mosást Fotó: PeopleImages / Getty Images Hungary

Tippek az első mosáshoz