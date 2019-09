Itt rontod el a fogmosást

A fogmosás számos hibalehetőséget tartogat. Ha nem figyelsz, hogy mennyi ideig tart, vagy nem a megfelelő technikát alkalmazod, nem csak az éves ellenőrzéskor kell majd felkeresned a fogorvosod.

Minden évben nagyjából 24 órát töltünk fogmosással, de ez sajnos nem jelenti azt, hogy december 31-én egy lendülettel letudhatnád az éves mennyiséget, hogy jövőre már ne kelljen törődnöd vele. Ahhoz, hogy legyen eredménye, minden egyes nap jól kell csinálnod. A Popular Science most az Amerikai Fogászok Szövetségnek (ADA) és a Brit Fogászok Szövetségének (BDA) ajánlásai alapján szedte össze a legfontosabb tudnivalókat, illetve dr. Richard Niedermannt, a New York-i Egyetem tanszékvezetőjét is kifaggatta a témában.

Figyelj az időre

Mind az ADA, mind a BDA egyértelmű ajánlásokat fogalmaz meg, melyek szerint naponta kétszer, alkalmanként két percig kéne fogat mosnod. Niedermann azonban már egy kicsit megengedőbb: úgy véli, hogy az egy- és kétperces időtartam között nincs számottevő különbség. Ennél kevesebbel ugyanakkor már tényleg veszélybe sodorhatod a fogaidat.

Annak érdekében, hogy ne maradjon ki egyetlen fogad sem, érdemes beállítanod egy időzítőt – használhatod akár a telefonodét vagy a konyhait is –, és megszabni egy minimális időkeretet, hogy meddig tartson a fogmosás. További alternatívaként beszerezhetsz egy elektromos fogkefét is, amely beépített időzítőjével figyelmeztet, ha letelt a két perc.

A végeredmény szempontjából szintén fontos, hogy mikor mosol fogat. A BDA azt ajánlja, hogy legalább 60 percet várj az étkezések után, különösen akkor, ha valamilyen savas ételt, például citrusféléket fogyasztottál. A fogorvosok szerint ugyanis ezek maró hatással vannak a fogzománcra, és a nyálnak időre van szüksége semlegesítésükhöz, tehát ha evés után túl hamar állsz neki a fogmosásnak, megakadályozod, hogy a tested természetes védőmechanizmusai elvégezzék a dolgukat.

Legalább 1-2 percig kéne csinálnod Fotó: picturegarden / Getty Images Hungary

Alkalmazd a megfelelő technikát

Válassz puha sörtéjű fogkefét, amit kényelmesnek érzel. A kemény sörtéjű termékek kárt tehetnek az ínyedben vagy akár a fogaidban is, ezért tartogasd őket a padlótisztításhoz. Az, hogy hagyományos vagy elektromos fogkefét használsz-e, rád van bízva, mindkettő alkalmas a lepedék eltávolítására. Az ADA és a BDA egyaránt azt javasolja, hogy a fogmosást valamilyen fluoridtartalmú fogkrémmel végezd. Kutatások szerint ez a leghatásosabb fegyver a fogszuvasodás elleni küzdelemben.

Miután befogkrémezted a fogkefét, tartsd az ínyedhez képest 45 fokos szögben, és végezz előre-hátra mozdulatokat, hogy eltávolítsd a lepedéket. Az egyik legjellemzőbb hiba, amit az emberek elkövetnek, hogy túl erősen dörzsölik a fogukat, mert azt gondolják, hogy így hatékonyabb. Az igazság ezzel szemben az, hogy a fogkefe kicsit olyan, mint egy seprű: minél erősebben sikálsz vele, annál kevesebb szennyeződést képes összeszedni. Szóval, ha jót akarsz magadnak, illetve a fogaidnak, ne vidd túlzásba!

Ha sikerült megtisztítanod a fogaid felületét, ne feledkezz meg a nyelvedről sem. Ehhez használhatsz egy kifejezetten erre a célra szánt nyelvkaparót, de a kutatások azt mutatják, hogy egy fogkefés átdörzsölés ugyanúgy hatásos lehet a rossz lehelet ellen.

Sok ember először megmossa a fogát, kiköpi a fogkrémet, kiöblíti a száját, majd az utolsó lépésben nyúl a szájvíz után. Te is közéjük tartozol? Nagyon sajnáljuk, de akkor tévúton jársz. Az elterjedt gyakorlat ellenére a szájvizes öblítésnek a fogmosás előtti első lépésnek kellene lennie a szájhigiénés rutinodban. Miután végeztél a sikálással, állj ellen a kísértésnek, hogy kiöblítsd a szád. A fogkrémedben lévő fluroid ilyenkor ugyanis még mindig teszi a dolgát, vagyis védi a fogaidat a szuvasodástól.

A szájvizes öblítés előzze meg a fogmosást Fotó: AndreyPopov / Getty Images Hungary

Egyéb tippek

Az ADA által jóváhagyott fogkefék általában 3-4 hónapig használhatók. Ha úgy látod, hogy a tiédnek már kezdenek elkopni a sörtéi, ideje a tettek mezejére lépned: cseréld ki egy újra. Hacsak nem utazol, a fogkefédet a műanyag védőkupak nélkül, függőleges helyzetben tárold, hogy megszáradhasson két használat között. Ez megakadályozza a baktériumok elszaporodását is.

A napi két fogmosás mellett naponta egyszer a fogközöket is tanácsos megtisztítanod. Egy fogköztisztító kefével egyszerre távolíthatod el a lepedéket és a fogaid közé ragadó ételmaradékokat, de ha a rések túl kicsik, megteszi a fogselyem is. A fogaid egy életre szólnak, jobban teszed, ha vigyázol rájuk!